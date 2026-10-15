TRỰC TIẾP Trực tiếp Egnatia Rrogozhinë vs FC Midtjylland: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 1-1 Cả hai đội đều đang có phong độ cao: Egnatia Rrogozhinë thắng 4 trong 5 trận gần nhất, FC Midtjylland bất bại 5 trận liền. Trận đấu bắt đầu lúc 23:45 ngày 15/10/2026.

Egnatia Rrogozhinë 1 - 1 FC Midtjylland Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Egnatia Rrogozhinë 1 - 1 FC Midtjylland.

89' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Egnatia Rrogozhinë 55% - 45% FC Midtjylland, dứt điểm 10 - 13 (trúng đích 5 - 5), phạt góc 1 - 4; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 11 - 10, cứu thua 3 - 4.

86' Thẻ vàng Phút 86': I. Diabate (Egnatia Rrogozhinë) nhận thẻ vàng (Roughing).

81' Thay người Phút 81' (Egnatia Rrogozhinë): Fernando Medeiros vào sân thay I. Gruda.

81' Thay người Phút 81' (Egnatia Rrogozhinë): N. Ajetovikj vào sân thay K. Loukili.

77' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Egnatia Rrogozhinë 57% - 43% FC Midtjylland, dứt điểm 9 - 11 (trúng đích 5 - 4), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 10 - 10, cứu thua 3 - 4.

77' Thay người Phút 77' (FC Midtjylland): M. Uhre vào sân thay D. Castillo.

72' Thay người Phút 72' (Egnatia Rrogozhinë): J. Montenegro vào sân thay D. Adjessa.

66' Thay người Phút 66' (Egnatia Rrogozhinë): G. Smajli vào sân thay G. Jaime.

66' Thay người Phút 66' (Egnatia Rrogozhinë): I. Diabate vào sân thay A. Albanese.

65' Egnatia Rrogozhinë ép sân Cầm bóng: Egnatia Rrogozhinë 59% - 41% FC Midtjylland, dứt điểm 6 - 9 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 7, cứu thua 2 - 3.

56' Thay người Phút 56' (FC Midtjylland): S. Johannesen vào sân thay M. Rajovic.

53' Egnatia Rrogozhinë ép sân Cầm bóng: Egnatia Rrogozhinë 59% - 41% FC Midtjylland, dứt điểm 6 - 9 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 7, cứu thua 2 - 3.

46' Thay người Phút 46' (FC Midtjylland): K. Watjen vào sân thay Hong Hyun-Seok.

46' Thay người Phút 46' (FC Midtjylland): F. Etim vào sân thay Cho Gue-Sung.

46' Thay người Phút 46' (FC Midtjylland): S. Iheanacho vào sân thay D. Martinez.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

40' FC Midtjylland ép sân Cầm bóng: Egnatia Rrogozhinë 51% - 49% FC Midtjylland, dứt điểm 2 - 6 (trúng đích 1 - 1); phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 1 - 1.

40' VAR Phút 40': Goal Disallowed - offside — Cho Gue-Sung (FC Midtjylland).

33' BÀN THẮNG! FC Midtjylland (1-1) Phút 33': Cho Gue-Sung (FC Midtjylland) lập công (kiến tạo: R. Kristensen). Tỷ số: 1 - 1.

28' FC Midtjylland ép sân Cầm bóng: Egnatia Rrogozhinë 51% - 49% FC Midtjylland, dứt điểm 2 - 6 (trúng đích 1 - 1); phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 1 - 1.

26' BÀN THẮNG! Egnatia Rrogozhinë (1-0) Phút 26': I. Gruda (Egnatia Rrogozhinë) lập công (kiến tạo: A. Kryeziu). Tỷ số: 1 - 0.

16' Thế trận giằng co Cầm bóng: Egnatia Rrogozhinë 48% - 52% FC Midtjylland, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 1 - 1); phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 1 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Egnatia Rrogozhinë tiếp đón FC Midtjylland.

Cập nhật lúc 01:33 16/10/2026

Đội hình chính thức Egnatia Rrogozhinë Sơ đồ 4-3-3 FC Midtjylland Sơ đồ 3-4-3 98 Mario Dajsinani 22 Guillem Jaime 28 Eljon Sota 33 Eneo Bitri 29 Andrey Yago 17 Altin Kryeziu 6 Albano Aleksi 20 Karim Loukili 77 Ildi Gruda 2 Daniel Adjessa 10 Alessandro Albanese 25 Nordin Bakker 5 Rasmus Kristensen 4 Ousmane Diao 22 Mads Bech Sørensen 98 David Martínez Morales 21 Denil Castillo 8 Philip Billing 20 Hong Hyun-seok 10 Gue-sung Cho 9 Mileta Rajović 38 Julius Emefile Dự bị Egnatia Rrogozhinë 12 Bruno Puja 1 Levan Tandilashvili 4 Zamiq Aliyev 55 Geralb Smajli 13 Alessandro Kacbufi 16 Edison Ndreca 24 Numan Ajetovikj 7 Fernando Medeiros 8 Ibrahim Diabaté FC Midtjylland 60 Mark Ugboh 30 Ovie Ejeheri 15 Beni Junior 34 Abdou Aziz Ndiaye 29 Kjell Wätjen 19 Pedro Bravo 27 Sofus Johannesen 18 Stanley Iheanacho 90 Friday Etim Cập nhật đội hình lúc 23:22 15/10/2026

Egnatia Rrogozhinë Thống kê FC Midtjylland 55% Kiểm soát bóng 45% 10 Dứt điểm 13 5 Trúng đích 5 1 Phạt góc 4 11 Phạm lỗi 10 1 Việt vị 2 3 Thủ môn cứu thua 4

Egnatia Rrogozhinë và FC Midtjylland bước vào trận đấu trên sân Arena Kombetare với phong độ cùng ở mức cao. Đội đầu tiên thắng 4 trong 5 trận gần nhất, đội còn lại chưa thua trận nào trong cùng quãng thời gian. Trận đấu diễn ra lúc 23:45 ngày 15/10/2026.

Hai đội cùng vào phom

Egnatia Rrogozhinë đang có chuỗi kết quả rất tích cực: thắng 4 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đội bóng này thắng liên tiếp 2 trận mới nhất, trước đó nhận một thất bại rồi thắng tiếp 2 trận trước nữa.

Bước vào cuộc so tài, đó là phong độ tạo nhiều niềm tin cho Egnatia Rrogozhinë. Hai chiến thắng gần nhất cho thấy đội bóng đang giữ được nhịp độ và sự tự tin cần thiết.

FC Midtjylland giữ sự ổn định

Trong khi đó, FC Midtjylland chưa biết thua trong 5 trận gần nhất, với 3 trận thắng và 2 trận hòa. Trận mới nhất của đội là một chiến thắng, theo sau là một trận hòa, rồi 2 trận thắng liên tiếp. Trận hòa còn lại nằm ở cuối chuỗi 5 trận này.

Chuỗi bất bại cho thấy FC Midtjylland là đội bóng khó bị đánh bại, kể cả khi chưa thể giành trọn 3 điểm trong vài trận.

Vị trí trên bảng xếp hạng

Trên bảng xếp hạng, FC Midtjylland đang đứng thứ 18, còn Egnatia Rrogozhinë xếp thứ 30. Cả hai đội đều có 0 điểm. Khoảng cách thứ hạng giữa hai đội vì vậy chưa phản ánh đầy đủ phong độ gần đây, khi cả hai cùng đang có chuỗi kết quả tốt.

Điểm then chốt của trận đấu

Chuỗi thắng của Egnatia Rrogozhinë gặp chuỗi bất bại của FC Midtjylland, nên hiệu quả trong những khoảnh khắc quyết định có thể là yếu tố phân định. Egnatia Rrogozhinë cần duy trì sự tự tin sau hai chiến thắng gần nhất. FC Midtjylland nhiều khả năng sẽ dựa vào sự ổn định đã giúp đội không thua trận nào gần đây.

Việc cả hai cùng khởi đầu từ mốc 0 điểm cũng khiến mỗi bàn thắng, mỗi tình huống cố định thêm phần quan trọng. Đội nào giữ được sự tập trung lâu hơn sẽ có lợi thế lớn hơn trong cuộc so tài.

Nhận định

Hai đội đang ở trạng thái tâm lý tốt và có phong độ tương đồng, nên đây là cuộc so tài nhiều hứa hẹn. Egnatia Rrogozhinë mạnh về đà thắng, FC Midtjylland nổi bật ở sự bền bỉ. Một trận đấu cân bằng, giàu cường độ là kịch bản dễ xảy ra trên sân Arena Kombetare.

Egnatia Rrogozhinë 5 trận gần nhất T T B T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới FC Midtjylland 5 trận gần nhất T H T T H 4 Trận 4-0-0 T-H-B 11 Ghi (TB 2.8) 3 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Mjallby AIF 0 0 0 0 0 0 2 Brighton 0 0 0 0 0 0 3 Monaco 0 0 0 0 0 0 … 8 Atalanta 0 0 0 0 0 0 9 Ajax 0 0 0 0 0 0 … 17 FC Copenhagen 0 0 0 0 0 0 18 FC Midtjylland 0 0 0 0 0 0 19 FC Nordsjaelland 0 0 0 0 0 0 … 24 FC Lugano 0 0 0 0 0 0 25 FK Crvena Zvezda 0 0 0 0 0 0 … 29 Kairat Almaty 0 0 0 0 0 0 30 Egnatia Rrogozhinë 0 0 0 0 0 0 31 Inter Club d'Escaldes 0 0 0 0 0 0 … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại