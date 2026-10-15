Trực tiếp Egnatia Rrogozhinë vs FC Midtjylland: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 1-1

Về Báo Hà Tĩnh

TRỰC TIẾPTrực tiếp Egnatia Rrogozhinë vs FC Midtjylland: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 1-1

Văn Thể15/10/2026 19:45

Cả hai đội đều đang có phong độ cao: Egnatia Rrogozhinë thắng 4 trong 5 trận gần nhất, FC Midtjylland bất bại 5 trận liền. Trận đấu bắt đầu lúc 23:45 ngày 15/10/2026.

Egnatia Rrogozhinë1 - 1FC MidtjyllandHiệp 2 — phút 90'
  • 90'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Egnatia Rrogozhinë 1 - 1 FC Midtjylland.

  • 89'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Egnatia Rrogozhinë 55% - 45% FC Midtjylland, dứt điểm 10 - 13 (trúng đích 5 - 5), phạt góc 1 - 4; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 11 - 10, cứu thua 3 - 4.

  • 86'Thẻ vàng

    Phút 86': I. Diabate (Egnatia Rrogozhinë) nhận thẻ vàng (Roughing).

  • 81'Thay người

    Phút 81' (Egnatia Rrogozhinë): Fernando Medeiros vào sân thay I. Gruda.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (Egnatia Rrogozhinë): N. Ajetovikj vào sân thay K. Loukili.

  • 77'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Egnatia Rrogozhinë 57% - 43% FC Midtjylland, dứt điểm 9 - 11 (trúng đích 5 - 4), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 10 - 10, cứu thua 3 - 4.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (FC Midtjylland): M. Uhre vào sân thay D. Castillo.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Egnatia Rrogozhinë): J. Montenegro vào sân thay D. Adjessa.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Egnatia Rrogozhinë): G. Smajli vào sân thay G. Jaime.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Egnatia Rrogozhinë): I. Diabate vào sân thay A. Albanese.

  • 65'Egnatia Rrogozhinë ép sân

    Cầm bóng: Egnatia Rrogozhinë 59% - 41% FC Midtjylland, dứt điểm 6 - 9 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 7, cứu thua 2 - 3.

  • 56'Thay người

    Phút 56' (FC Midtjylland): S. Johannesen vào sân thay M. Rajovic.

  • 53'Egnatia Rrogozhinë ép sân

    Cầm bóng: Egnatia Rrogozhinë 59% - 41% FC Midtjylland, dứt điểm 6 - 9 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 7, cứu thua 2 - 3.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (FC Midtjylland): K. Watjen vào sân thay Hong Hyun-Seok.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (FC Midtjylland): F. Etim vào sân thay Cho Gue-Sung.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (FC Midtjylland): S. Iheanacho vào sân thay D. Martinez.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

  • 40'FC Midtjylland ép sân

    Cầm bóng: Egnatia Rrogozhinë 51% - 49% FC Midtjylland, dứt điểm 2 - 6 (trúng đích 1 - 1); phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 1 - 1.

  • 40'VAR

    Phút 40': Goal Disallowed - offside — Cho Gue-Sung (FC Midtjylland).

  • 33'BÀN THẮNG! FC Midtjylland (1-1)

    Phút 33': Cho Gue-Sung (FC Midtjylland) lập công (kiến tạo: R. Kristensen). Tỷ số: 1 - 1.

  • 28'FC Midtjylland ép sân

    Cầm bóng: Egnatia Rrogozhinë 51% - 49% FC Midtjylland, dứt điểm 2 - 6 (trúng đích 1 - 1); phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 1 - 1.

  • 26'BÀN THẮNG! Egnatia Rrogozhinë (1-0)

    Phút 26': I. Gruda (Egnatia Rrogozhinë) lập công (kiến tạo: A. Kryeziu). Tỷ số: 1 - 0.

  • 16'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Egnatia Rrogozhinë 48% - 52% FC Midtjylland, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 1 - 1); phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 1 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Egnatia Rrogozhinë tiếp đón FC Midtjylland.

Cập nhật lúc 01:33 16/10/2026

Đội hình chính thức
Egnatia Rrogozhinë
Sơ đồ 4-3-3
FC Midtjylland
Sơ đồ 3-4-3
98
Mario Dajsinani
22
Guillem Jaime
28
Eljon Sota
33
Eneo Bitri
29
Andrey Yago
17
Altin Kryeziu
6
Albano Aleksi
20
Karim Loukili
77
Ildi Gruda
2
Daniel Adjessa
10
Alessandro Albanese
25
Nordin Bakker
5
Rasmus Kristensen
4
Ousmane Diao
22
Mads Bech Sørensen
98
David Martínez Morales
21
Denil Castillo
8
Philip Billing
20
Hong Hyun-seok
10
Gue-sung Cho
9
Mileta Rajović
38
Julius Emefile
Dự bị
Egnatia Rrogozhinë
12 Bruno Puja1 Levan Tandilashvili4 Zamiq Aliyev55 Geralb Smajli13 Alessandro Kacbufi16 Edison Ndreca24 Numan Ajetovikj7 Fernando Medeiros8 Ibrahim Diabaté
FC Midtjylland
60 Mark Ugboh30 Ovie Ejeheri15 Beni Junior34 Abdou Aziz Ndiaye29 Kjell Wätjen19 Pedro Bravo27 Sofus Johannesen18 Stanley Iheanacho90 Friday Etim
Cập nhật đội hình lúc 23:22 15/10/2026
Egnatia RrogozhinëThống kêFC Midtjylland
55%
Kiểm soát bóng
45%
10
Dứt điểm
13
5
Trúng đích
5
1
Phạt góc
4
11
Phạm lỗi
10
1
Việt vị
2
3
Thủ môn cứu thua
4

Egnatia Rrogozhinë và FC Midtjylland bước vào trận đấu trên sân Arena Kombetare với phong độ cùng ở mức cao. Đội đầu tiên thắng 4 trong 5 trận gần nhất, đội còn lại chưa thua trận nào trong cùng quãng thời gian. Trận đấu diễn ra lúc 23:45 ngày 15/10/2026.

Hai đội cùng vào phom

Egnatia Rrogozhinë đang có chuỗi kết quả rất tích cực: thắng 4 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đội bóng này thắng liên tiếp 2 trận mới nhất, trước đó nhận một thất bại rồi thắng tiếp 2 trận trước nữa.

Bước vào cuộc so tài, đó là phong độ tạo nhiều niềm tin cho Egnatia Rrogozhinë. Hai chiến thắng gần nhất cho thấy đội bóng đang giữ được nhịp độ và sự tự tin cần thiết.

FC Midtjylland giữ sự ổn định

Trong khi đó, FC Midtjylland chưa biết thua trong 5 trận gần nhất, với 3 trận thắng và 2 trận hòa. Trận mới nhất của đội là một chiến thắng, theo sau là một trận hòa, rồi 2 trận thắng liên tiếp. Trận hòa còn lại nằm ở cuối chuỗi 5 trận này.

Chuỗi bất bại cho thấy FC Midtjylland là đội bóng khó bị đánh bại, kể cả khi chưa thể giành trọn 3 điểm trong vài trận.

Vị trí trên bảng xếp hạng

Trên bảng xếp hạng, FC Midtjylland đang đứng thứ 18, còn Egnatia Rrogozhinë xếp thứ 30. Cả hai đội đều có 0 điểm. Khoảng cách thứ hạng giữa hai đội vì vậy chưa phản ánh đầy đủ phong độ gần đây, khi cả hai cùng đang có chuỗi kết quả tốt.

Điểm then chốt của trận đấu

Chuỗi thắng của Egnatia Rrogozhinë gặp chuỗi bất bại của FC Midtjylland, nên hiệu quả trong những khoảnh khắc quyết định có thể là yếu tố phân định. Egnatia Rrogozhinë cần duy trì sự tự tin sau hai chiến thắng gần nhất. FC Midtjylland nhiều khả năng sẽ dựa vào sự ổn định đã giúp đội không thua trận nào gần đây.

Việc cả hai cùng khởi đầu từ mốc 0 điểm cũng khiến mỗi bàn thắng, mỗi tình huống cố định thêm phần quan trọng. Đội nào giữ được sự tập trung lâu hơn sẽ có lợi thế lớn hơn trong cuộc so tài.

Nhận định

Hai đội đang ở trạng thái tâm lý tốt và có phong độ tương đồng, nên đây là cuộc so tài nhiều hứa hẹn. Egnatia Rrogozhinë mạnh về đà thắng, FC Midtjylland nổi bật ở sự bền bỉ. Một trận đấu cân bằng, giàu cường độ là kịch bản dễ xảy ra trên sân Arena Kombetare.

Egnatia Rrogozhinë
5 trận gần nhất
TTBTT
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới
FC Midtjylland
5 trận gần nhất
THTTH
4
Trận
4-0-0
T-H-B
11
Ghi (TB 2.8)
3
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Mjallby AIF000000
2Brighton000000
3Monaco000000
8Atalanta000000
9Ajax000000
17FC Copenhagen000000
18FC Midtjylland000000
19FC Nordsjaelland000000
24FC Lugano000000
25FK Crvena Zvezda000000
29Kairat Almaty000000
30Egnatia Rrogozhinë000000
31Inter Club d'Escaldes000000
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Trực tiếp Egnatia Rrogozhinë vs FC Midtjylland: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 1-1
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO