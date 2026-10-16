Trực tiếp Eintracht Frankfurt vs 1. FC Köln: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Eintracht Frankfurt vs 1. FC Köln: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0

Văn Thể16/10/2026 20:45

Eintracht Frankfurt đang bám sát nhóm phía trên khi chỉ kém 1. FC Köln 2 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 01:30 ngày 17/10/2026 tại Deutsche Bank Park.

Eintracht Frankfurt0 - 01. FC KölnHiệp 2 — phút 63'
  • 63'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 63'Eintracht Frankfurt ép sân

    Cầm bóng: Eintracht Frankfurt 63% - 37% 1. FC Köln, dứt điểm 9 - 7 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 5 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 12, cứu thua 2 - 5.

  • 50'Eintracht Frankfurt ép sân

    Cầm bóng: Eintracht Frankfurt 61% - 39% 1. FC Köln, dứt điểm 5 - 7 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 10, cứu thua 2 - 3.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 45'Thẻ vàng

    Phút 45': Ísak Bergmann Jóhannesson (1. FC Köln) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 39'Thẻ vàng

    Phút 39': Lilian Brassier (Eintracht Frankfurt) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 37'Eintracht Frankfurt ép sân

    Cầm bóng: Eintracht Frankfurt 58% - 42% 1. FC Köln, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 4 - 7, cứu thua 2 - 3.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Eintracht Frankfurt 55% - 45% 1. FC Köln, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 1 - 3.

  • 24'Thẻ vàng

    Phút 24': Mario Götze (Eintracht Frankfurt) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 12'Eintracht Frankfurt ép sân

    Cầm bóng: Eintracht Frankfurt 72% - 28% 1. FC Köln, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 1 - 2.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Eintracht Frankfurt tiếp đón 1. FC Köln.

Cập nhật lúc 02:53 17/10/2026

Đội hình chính thức
Eintracht Frankfurt
Sơ đồ 4-4-2 · HLV A. Hütter
1. FC Köln
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV René Wagner
1
N. Atubolu
34
N. Collins
4
R. Koch
3
L. Brassier
26
K. Kosugi
20
R. Dōan
25
R. Onyedika
27
M. Götze
8
F. Chaïbi
9
J. Burkardt
11
Y. Ebnoutalib
1
M. Schwäbe
2
J. Schmied
22
Jahmai Simpson-Pusey
24
Lochoshvili
28
S. Sebulonsen
8
Bergmann Jóhannesson
5
T. Krauß
3
B. Sosa
37
L. Maina
10
S. El Mala
30
M. Bülter
Dự bị
Eintracht Frankfurt
29 A. Amaimouni31 L. Arrhov15 Aséko Nkili2 Elias Baum22 T. Chandler40 Kauã Santos7 A. Knauff37 J. Maluze42 C. Uzun
1. FC Köln
17 Castro-Montes11 Reigan Heskey14 G. Mensah47 M. Moore23 Paul Michael Junior Okon-Engstler29 J. Thielmann7 Waldschmidt20 R. Zieler46 Kotya-Fofana
Cập nhật đội hình lúc 01:02 17/10/2026
Eintracht FrankfurtThống kê1. FC Köln
63%
Kiểm soát bóng
37%
9
Dứt điểm
7
5
Trúng đích
2
5
Phạt góc
2
6
Phạm lỗi
12
1
Việt vị
0
2
Thủ môn cứu thua
5

Eintracht Frankfurt đang bám sát nhóm phía trên bảng xếp hạng khi chỉ kém 1. FC Köln 2 điểm. Vì thế, cuộc đối đầu lúc 01:30 ngày 17/10/2026 tại Deutsche Bank Park là cơ hội để đội chủ nhà rút ngắn khoảng cách với một đối thủ đang đứng trên họ.

Khoảng cách nhỏ trên bảng xếp hạng

1. FC Köln đang xếp hạng 10 với 7 điểm. Eintracht Frankfurt đứng hạng 14 với 5 điểm. Chênh lệch giữa hai đội chỉ là 2 điểm, nên kết quả của trận này có thể làm thay đổi vị trí của cả hai.

Với đội chủ nhà, một chiến thắng sẽ giúp họ vượt qua Köln về điểm số và tiến gần hơn nhóm phía trên. Với đội khách, ba điểm sẽ giúp họ nới rộng khoảng cách với đối thủ trực tiếp.

Phong độ: Frankfurt biến động, Köln thiếu ổn định

Trong 5 trận gần nhất, Eintracht Frankfurt thắng 2, hòa 1 và thua 2. Kết quả mới nhất của họ là một trận thua, nhưng ngay trước đó đội đã có chiến thắng. Chuỗi kết quả đan xen thắng và thua cho thấy chủ nhà chưa tìm được sự ổn định cần thiết.

1. FC Köln cũng có thành tích khá cân bằng, với 1 trận thắng, 2 trận hòa và 2 trận thua. Điểm đáng chú ý là đội khách vừa thắng ở trận gần nhất, nên họ sẽ đến Deutsche Bank Park với tinh thần tích cực. Tuy nhiên, việc thua 2 trong 5 trận gần nhất cho thấy hàng thủ và khả năng duy trì kết quả của họ vẫn còn những khoảng trống.

Thế đối đầu nghiêng nhẹ về Köln

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Eintracht Frankfurt thắng 1, hòa 2 và 1. FC Köln thắng 2. Lịch sử đối đầu gần đây vì vậy nghiêng nhẹ về phía đội khách. Dù vậy, số trận hòa nhiều cho thấy hai đội thường cân bằng và khó bứt phá trước nhau.

Điểm then chốt của trận đấu

Với phong độ chưa ổn định, Eintracht Frankfurt cần tận dụng lợi thế sân nhà để giành thế chủ động ngay từ đầu. Một khởi đầu tốt có thể giúp họ kiểm soát nhịp độ và gây áp lực lên đối thủ đang xếp trên.

Ngược lại, 1. FC Köln có thể chọn cách chơi chắc chắn để bảo toàn lợi thế về điểm số, đồng thời dựa vào thành tích đối đầu thuận lợi gần đây. Ở những trận đấu có khoảng cách sít sao như thế này, sự tập trung ở các tình huống quyết định thường đóng vai trò lớn.

Nhận định

Cuộc đối đầu giữa hai đội có điểm số sát nhau và phong độ chưa ổn định hứa hẹn một trận đấu cân bằng. Eintracht Frankfurt có lợi thế sân nhà và động lực rút ngắn khoảng cách. Trong khi đó, 1. FC Köln sở hữu vị trí cao hơn, tinh thần tốt sau chiến thắng gần nhất và thành tích đối đầu khả quan. Kết quả trận đấu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thế trận ở nhóm giữa bảng xếp hạng.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Eintracht Frankfurt · 1 thắng2 hòa1. FC Köln · 2 thắng
05/04/2026
Eintracht Frankfurt
2 - 2
1. FC Köln
Hòa
23/11/2025
1. FC Köln
3 - 4
Eintracht Frankfurt
EF
04/02/2024
1. FC Köln
2 - 0
Eintracht Frankfurt
1FK
03/09/2023
Eintracht Frankfurt
1 - 1
1. FC Köln
Hòa
12/02/2023
1. FC Köln
3 - 0
Eintracht Frankfurt
1FK
Eintracht Frankfurt
5 trận gần nhất
BTHTB
5
Trận
1-2-2
T-H-B
9
Ghi (TB 1.8)
16
Thủng lưới
1. FC Köln
5 trận gần nhất
THBHB
5
Trận
2-1-2
T-H-B
8
Ghi (TB 1.6)
10
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1SC Freiburg5410+1013THTTT
2Borussia Dortmund5410+713HTTTT
3Bayern München5320+1211HTTHT
9SV Elversberg521207BHBTT
101. FC Köln5212-27TBHBT
11VfB Stuttgart5203-16TBBTB
13FC Schalke 045122-25BHTHB
14Eintracht Frankfurt5122-75BHTBH
15SC Paderborn 075113-44BTBBH
Tình hình lực lượng
Eintracht Frankfurt
J. Ngankam (Hamstring Injury)
J. Maluze (Illness)
M. Pimpong (Injury)
J. Ngankam (Hamstring Injury)
J. Maluze (Illness)
M. Pimpong (Injury)
1. FC Köln
R. Ache (Thigh Injury)
T. Dallinga (Knee Injury)
T. Hubers (Knee Injury)
E. Skhiri (Injury)
R. van den Berg (Muscle Injury)
A. Castro-Montes (Muscle Injury)
R. Ache (Thigh Injury)
T. Dallinga (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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