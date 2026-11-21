TRỰC TIẾP Trực tiếp Eintracht Frankfurt vs 1899 Hoffenheim: Đội hình xuất phát Các cuộc đối đầu gần đây giữa Eintracht Frankfurt và 1899 Hoffenheim thường có nhiều bàn thắng. Hai đội cùng có 12 điểm, giờ đấu 21h30 ngày 21/11/2026.

Eintracht Frankfurt vs 1899 Hoffenheim SẮP BẮT ĐẦU • 21:30 21:30 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Eintracht Frankfurt và 1899 Hoffenheim đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 21:30.

Cập nhật lúc 21:04 21/11/2026

Đội hình chính thức Eintracht Frankfurt Sơ đồ 4-4-2 · HLV A. Hütter 1899 Hoffenheim Sơ đồ 4-4-2 · HLV C. Ilzer 1 N. Atubolu 7 A. Knauff 4 R. Koch 3 L. Brassier 26 K. Kosugi 20 R. Dōan 25 R. Onyedika 15 Aséko Nkili 8 F. Chaïbi 11 Y. Ebnoutalib 9 J. Burkardt 1 O. Baumann 34 V. Coufal 5 O. Kabak 28 K. Machida 13 Bernardo 27 A. Kramarić 7 L. Avdullahu 18 W. Burger 22 A. Prass 19 T. Lemperle 11 F. Asllani Dự bị Eintracht Frankfurt 6 O. HÃ¸jlund 22 T. Chandler 29 A. Amaimouni 34 N. Collins 35 M. Pimpong 27 M. Götze 23 N. Ilicevic 37 J. Maluze 40 Kauã Santos 1899 Hoffenheim 9 Max Moerstedt 32 Cajetan Benjamin Lenz 10 A. Hložek 14 A. Daghim 20 B. Conté 29 Natnael Abraha 37 L. Philipp 39 M. Rots 8 P. Wimmer Cập nhật đội hình lúc 21:05 21/11/2026

Các cuộc đối đầu gần đây giữa Eintracht Frankfurt và 1899 Hoffenheim thường có nhiều bàn thắng, và đó là lý do trận đấu lúc 21h30 ngày 21/11/2026 tại Deutsche Bank Park được kỳ vọng sẽ cởi mở. Hai đội cùng có 12 điểm, chỉ cách nhau một bậc trên bảng xếp hạng, nên cả hai đều có động lực để chơi tấn công.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Eintracht Frankfurt thắng 3 trận, hòa 1 trận, còn 1899 Hoffenheim thắng 1 trận. Chủ nhà vì thế có lợi thế tâm lý nhất định khi tiếp đón đối thủ.

Tuy nhiên, lịch sử đối đầu cho thấy Hoffenheim không phải đội dễ bị đánh bại. Họ từng thắng ở một trong năm lần chạm trán gần nhất và luôn đủ sức khiến trận đấu trở nên giằng co.

Phong độ gần đây: Frankfurt ổn định, Hoffenheim khó đoán

Eintracht Frankfurt đang có phong độ khá tốt khi thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Trận đấu gần đây nhất của họ kết thúc với kết quả hòa, sau chuỗi hai trận thắng liên tiếp trước đó.

Trong khi đó, 1899 Hoffenheim thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Điểm đáng chú ý là đội khách vừa có hai trận không thua gần đây, cho thấy sự chắc chắn nhất định, dù họ chưa thể duy trì chuỗi thắng dài.

Cuộc đua sát nút trên bảng xếp hạng

Trên bảng xếp hạng, 1899 Hoffenheim đang đứng thứ 9 với 12 điểm, còn Eintracht Frankfurt xếp thứ 10 với cùng số điểm. Khoảng cách giữa hai đội chỉ nằm ở một bậc, nên kết quả trận này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng của cả hai.

Khi lực lượng ngang nhau về điểm số, sự khác biệt thường đến từ cách mỗi đội tận dụng cơ hội. Điều đó càng củng cố kỳ vọng về một cuộc đối đầu có nhịp độ cao.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu tốt hơn, Eintracht Frankfurt nhiều khả năng sẽ chủ động tạo sức ép ngay từ đầu trận. Việc họ không thua trong 4 trong 5 trận gần nhất cũng giúp đội chủ nhà tự tin hơn khi đẩy cao đội hình.

Ở chiều ngược lại, Hoffenheim có thể tìm cách khai thác khoảng trống mà chủ nhà để lại khi tấn công. Nếu cả hai cùng chọn lối chơi mở, trận đấu hoàn toàn có thể diễn ra theo kịch bản nhiều bàn thắng như các lần gặp nhau gần đây.

Nhận định

Eintracht Frankfurt được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân nhà, phong độ ổn định và thế đối đầu thuận lợi. Dù vậy, Hoffenheim đang xếp trên một bậc và vẫn đủ khả năng tạo bất ngờ.

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu cân bằng giữa hai đội đang cạnh tranh sát sao ở nhóm giữa bảng xếp hạng. Một trận đấu đôi công, nhiều cơ hội là kịch bản đáng chờ đợi nhất.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Eintracht Frankfurt · 3 thắng 1 hòa 1899 Hoffenheim · 1 thắng Eintracht Frankfurt 1 - 3 1899 Hoffenheim 1H 1899 Hoffenheim 1 - 3 Eintracht Frankfurt EF 1899 Hoffenheim 2 - 2 Eintracht Frankfurt Hòa Eintracht Frankfurt 3 - 1 1899 Hoffenheim EF Eintracht Frankfurt 3 - 1 1899 Hoffenheim EF

Eintracht Frankfurt 5 trận gần nhất H T T B T 9 Trận 3-3-3 T-H-B 15 Ghi (TB 1.7) 20 Thủng lưới 1899 Hoffenheim 5 trận gần nhất T H B H T 9 Trận 4-0-5 T-H-B 16 Ghi (TB 1.8) 17 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Bayern München 10 6 4 0 +20 22 H T H T T 2 Borussia Dortmund 9 6 3 0 +9 21 T H T H H 3 SC Freiburg 9 6 1 2 +10 19 T T B B T … 8 VfB Stuttgart 9 4 0 5 0 12 T T B B T 9 1899 Hoffenheim 9 4 0 5 -1 12 T B T T B 10 Eintracht Frankfurt 9 3 3 3 -5 12 H T B T B 11 Hamburger SV 9 4 0 5 -10 12 T B B T T …

Tình hình lực lượng Eintracht Frankfurt ✚ E. Baum (Red Card) ✚ J. Ngankam (Groin Injury) ✚ C. Uzun (Illness) 1899 Hoffenheim ✚ N. De Cat (Knee Injury) ✚ V. Gendrey (Ankle Injury) ✚ A. Hajdari (Foot Injury) ✚ R. Hranac (Knee Injury)