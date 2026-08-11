TRỰC TIẾP Trực tiếp Elche vs Real Betis: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0 Real Betis thường gây khó cho Elche trong các lần chạm trán, với 4 chiến thắng sau 5 lần đối đầu gần nhất. Hai đội gặp nhau lúc 20:00 ngày 08/11/2026.

Elche 0 - 0 Real Betis Hiệp 2 — phút 81' 81' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

81' BÀN THẮNG! Real Betis (0-1) Phút 81': Francisco José García Torres (Real Betis) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

78' Thay người Phút 78' (Real Betis): Rodrigo Riquelme vào sân thay Abde Ezzalzouli.

78' Thay người Phút 78' (Real Betis): José Antonio Morante Antúnez vào sân thay Troy Parrott.

77' Thay người Phút 77' (Elche): Pedro Bigas vào sân thay Roy Revivo.

75' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Elche 51% - 49% Real Betis, dứt điểm 12 - 13 (trúng đích 1 - 6), phạt góc 8 - 7; việt vị 4 - 2, phạm lỗi 7 - 7, cứu thua 6 - 1.

70' Thay người Phút 70' (Elche): Facundo Buonanotte vào sân thay Lucas Cepeda.

69' Thay người Phút 69' (Real Betis): Dani Ceballos vào sân thay Pablo Fornals.

69' Thay người Phút 69' (Real Betis): Aitor Ruibal vào sân thay Antony Matheus dos Santos.

69' Thay người Phút 69' (Elche): Tete Morente vào sân thay Germán Valera.

69' Thay người Phút 69' (Elche): Abiel Alessio Osorio vào sân thay Fernando Niño Rodríguez.

68' Thẻ vàng Phút 68': Grady Diangana (Elche) nhận thẻ vàng (Foul).

63' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Elche 51% - 49% Real Betis, dứt điểm 10 - 9 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 7 - 5; việt vị 4 - 2, phạm lỗi 6 - 5, cứu thua 3 - 2.

59' Thẻ vàng Phút 59': Federico Redondo Solari (Elche) nhận thẻ vàng (Foul).

58' Thẻ vàng Phút 58': Martin Anselmi (Elche) nhận thẻ vàng (Dissent).

51' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Elche 51% - 49% Real Betis, dứt điểm 8 - 7 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 5 - 5; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Elche): Grady Diangana vào sân thay Ali Houary.

39' Elche ép sân Cầm bóng: Elche 55% - 45% Real Betis, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 5 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 1 - 0.

26' Thế trận giằng co Cầm bóng: Elche 52% - 48% Real Betis, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 3 - 3; phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 1 - 0.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Elche 55% - 45% Real Betis, phạt góc 1 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Elche tiếp đón Real Betis.

Cập nhật lúc 21:39 08/11/2026

Đội hình chính thức Elche Sơ đồ 4-3-3 · HLV M. Anselmi Real Betis Sơ đồ 4-3-3 · HLV M. Pellegrini 1 M. Dituro 22 Rubén Sánchez 5 F. Redondo 23 Víctor Chust 3 R. Revivo 29 Ali Houary 47 J. Morcillo 16 Martim Neto 21 L. Cepeda 14 Fer Niño 11 Germán Valera 1 Álvaro Vallés 2 Héctor Bellerín 5 Marc Bartra 4 Natan 11 Fran García 8 Pablo Fornals 22 Isco 21 Marc Roca 7 Antony 19 T. Parrott 10 A. Ezzalzouli Dự bị Elche 20 Tete Morente 6 Bigas 4 Bambo Diaby 19 G. Diangana 13 Alejandro Iturbe 17 Josan 15 K. Lomónaco 24 A. Osorio 30 Alvaro Padilla Real Betis 25 Dani Ceballos 13 Diego Conde 18 N. Deossa 15 Álvaro Fidalgo 23 Junior Firpo 16 V. Gómez 3 Diego Llorente 14 Iker Losada 27 J. A. Morante Cập nhật đội hình lúc 19:32 08/11/2026

Elche Thống kê Real Betis 51% Kiểm soát bóng 49% 12 Dứt điểm 13 1 Trúng đích 6 8 Phạt góc 7 7 Phạm lỗi 7 4 Việt vị 2 6 Thủ môn cứu thua 1

Real Betis thường gây khó cho Elche trong các lần chạm trán gần đây. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, đội khách thắng 4 trận, hòa 1 trận và để Elche không có chiến thắng nào. Vì vậy, trận đấu lúc 20:00 ngày 08/11/2026 trên sân Estadio Manuel Martínez Valero đặt đội chủ nhà trước một thử thách có tiền lệ không mấy dễ chịu.

Thế đối đầu nghiêng về Real Betis

Xu hướng đối đầu gần đây khá rõ ràng. Elche chưa thắng trong 5 lần gặp Real Betis gần nhất, chỉ giành được 1 trận hòa. Ở chiều ngược lại, Real Betis thắng tới 4 lần, tạo nên một khoảng cách tâm lý đáng kể trước khi bóng lăn.

Tuy nhiên, bóng đá không vận hành chỉ bằng quá khứ. Elche được thi đấu trên sân nhà, và đây là cơ hội để đội bóng này thay đổi cục diện đối đầu vốn đang bất lợi.

Phong độ: cả hai cùng nếm thất bại ở trận gần nhất

Elche có 5 trận gần đây với 2 trận thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua. Điểm đáng chú ý là trận thua nằm ở lượt đấu mới nhất, sau chuỗi 4 trận liên tiếp không biết đến thất bại. Đội chủ nhà vì thế cần chứng minh rằng cú vấp gần nhất chỉ là sự cố nhất thời.

Trong khi đó, Real Betis cũng thua trận gần nhất. Trước đó, đội khách thắng một trận, hòa một trận, thắng tiếp một trận rồi thua trận cũ nhất trong chuỗi 5 trận. Tổng cộng, Real Betis có 2 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua, nên phong độ chưa thực sự ổn định dù đang đứng cao trên bảng xếp hạng.

Khoảng cách lớn trên bảng xếp hạng

Real Betis đang xếp hạng 4 với 23 điểm, trong khi Elche đứng thứ 17 với 10 điểm. Khoảng cách 13 điểm cho thấy sự chênh lệch về chất lượng và độ bền bỉ giữa hai đội ở giai đoạn hiện tại của mùa giải.

Với Real Betis, vị trí thứ 4 là nền tảng đáng tự tin để tiếp cận trận đấu. Với Elche, mỗi điểm số giành được trước một đối thủ nằm ở nhóm đầu đều có giá trị lớn trong nỗ lực cải thiện vị thế của mình.

Điểm then chốt về chiến thuật

Về mặt chiến thuật, Elche nhiều khả năng cần một thế trận chặt chẽ và kỷ luật để phá vỡ ưu thế tâm lý của đối thủ. Lợi thế sân nhà và chuỗi 4 trận không thua trước trận thất bại gần nhất là những điểm tựa để đội chủ nhà tìm kiếm kết quả tích cực.

Ngược lại, Real Betis sở hữu thứ hạng cao hơn cùng thành tích đối đầu vượt trội, nên có cơ sở để chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu. Tuy vậy, việc cả hai đội cùng thua ở trận gần nhất khiến yếu tố phản ứng sau thất bại trở thành ẩn số thú vị.

Nhận định

Mọi chỉ dấu đều nghiêng về Real Betis: thành tích đối đầu áp đảo, vị trí cao hơn nhiều bậc và khoảng cách điểm số rõ rệt. Dù vậy, Elche có lợi thế sân nhà và từng có chuỗi phong độ khá tốt trước trận thua gần nhất, nên không thể xem nhẹ khả năng gây khó cho khách. Nhìn chung, Real Betis được đánh giá nhỉnh hơn, song đây vẫn là trận đấu mà đội chủ nhà có động lực lớn để thay đổi lịch sử đối đầu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Elche · 0 thắng 1 hòa Real Betis · 4 thắng Real Betis 2 - 1 Elche RB Real Betis 2 - 1 Elche RB Elche 1 - 1 Real Betis Hòa Elche 2 - 3 Real Betis RB Real Betis 3 - 0 Elche RB

Elche 5 trận gần nhất B T T H H 11 Trận 2-4-5 T-H-B 14 Ghi (TB 1.3) 18 Thủng lưới Real Betis 5 trận gần nhất B T H T B 11 Trận 7-2-2 T-H-B 18 Ghi (TB 1.6) 15 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 11 10 0 1 +34 30 T B T T T 2 Real Madrid 12 10 0 2 +21 30 T T T T T 3 Atletico Madrid 11 9 1 1 +14 28 T T T T T 4 Real Betis 11 7 2 2 +3 23 T H B T H 5 Real Sociedad 11 6 1 4 0 19 B T T T T … 16 Osasuna 12 3 3 6 -11 12 H B B T B 17 Elche 11 2 4 5 -4 10 B T H H T 18 Levante 11 2 4 5 -5 10 B B T H H …