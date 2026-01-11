TRỰC TIẾP Trực tiếp Elche vs Valencia: Elche ép sân, chưa có bàn thắng Valencia tổn thất nhân sự trước chuyến làm khách trên sân Elche, đội đang hơn họ 4 điểm trên bảng xếp hạng. Trận đấu bắt đầu lúc 00:30 ngày 02/11/2026.

Elche 0 - 0 Valencia Hiệp 1 — phút 24' 24' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

24' Thay người Phút 24' (Elche): Facundo Buonanotte vào sân thay Thomas Lemar.

13' Elche ép sân Cầm bóng: Elche 70% - 30% Valencia, phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 2.

0' Trận đấu bắt đầu Elche tiếp đón Valencia.

Cập nhật lúc 00:57 02/11/2026

Đội hình chính thức Elche Sơ đồ 4-3-3 · HLV M. Anselmi Valencia Sơ đồ 4-4-2 · HLV J. Aguirre 1 M. Dituro 2 Buba Sangaré 23 Víctor Chust 5 F. Redondo 3 R. Revivo 47 J. Morcillo 18 T. Lemar 12 Gonzalo Villar 21 L. Cepeda 14 Fer Niño 11 Germán Valera 1 Dimitrievski 22 Arnau Martínez 18 Pepelu 5 César Tárrega 14 José Gayà 24 Pablo Maffeo 33 Aaron Mayol 2 G. Rodríguez 11 Luis Rioja 8 Javi Guerra 7 A. Danjuma Dự bị Elche 22 Rubén Sánchez 13 Alejandro Iturbe 15 K. Lomónaco 19 G. Diangana 20 Tete Morente 24 A. Osorio 9 E. Ponce 6 Bigas 29 Ali Houary Valencia 37 Aimar Blázquez 4 M. Diakhaby 15 A. Dieng 9 Hugo Duro 20 D. Foulquier 19 Dani Raba 13 Cristian Rivero 6 U. Sadiq 39 R. Sato Cập nhật đội hình lúc 00:02 02/11/2026

Elche Thống kê Valencia 70% Kiểm soát bóng 30% 0 Trúng đích 0 1 Phạt góc 0 1 Phạm lỗi 2 0 Việt vị 1

Valencia bước vào chuyến làm khách trên sân của Elche với một bất lợi lớn: lực lượng bị hao hụt ngay trước giờ bóng lăn. Với đội bóng đang đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng, tổn thất nhân sự càng khiến bài toán điểm số thêm nặng nề. Trận đấu diễn ra lúc 00:30 ngày 02/11/2026 tại Estadio Manuel Martínez Valero.

Valencia đối mặt bài toán nhân sự

Việc thiếu người buộc ban huấn luyện Valencia phải tính toán lại phương án sử dụng cầu thủ trong một trận đấu khó khăn trên sân khách. Khi lực lượng không còn trọn vẹn, mỗi sự thay đổi ở tuyến trên đều kéo theo những điều chỉnh về sự cân bằng của cả tập thể.

Điều này đặc biệt đáng lưu ý khi phong độ của đội khách vốn chưa ổn định. Valencia cần sự tập trung và kỷ luật cao để không biến khó khăn về nhân sự thành những khoảng trống trên sân.

Phong độ đối lập

Trong 5 trận gần nhất, Elche thắng 3 trận, hòa 2 trận và chưa thua trận nào. Đội chủ nhà thắng 2 trận gần đây nhất, cho thấy tinh thần đang hưng phấn và sự tự tin khi được thi đấu trên sân nhà.

Ngược lại, Valencia chỉ thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đội khách thua ở trận mới nhất, và chiến thắng duy nhất trong chuỗi này nằm ở cuối quãng thời gian đang xét. Đó là một khoảng cách rõ rệt về đà thăng tiến giữa hai đội.

Cuộc đua dưới đáy bảng xếp hạng

Elche đang đứng thứ 16 với 10 điểm, còn Valencia xếp thứ 19 với 6 điểm. Khoảng cách 4 điểm tuy chưa quá lớn, nhưng đủ để tạo ra áp lực tâm lý cho đội khách khi phải làm khách của đối thủ cùng nhóm cuối bảng.

Với Elche, một kết quả tích cực sẽ giúp họ nới rộng khoảng cách với đối thủ trực tiếp. Với Valencia, mỗi điểm số giành được trên đường xa đều có giá trị lớn để tránh bị tụt lại.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Elche thắng 1 trận, hòa 2 trận và Valencia thắng 2 trận. Đó là một thế cân bằng, cho thấy Valencia không hề lép vế trước Elche trong các lần chạm trán gần đây.

Tuy nhiên, bối cảnh hiện tại đã khác. Elche đang có phong độ tốt hơn rõ rệt, trong khi đối thủ lại phải xoay xở với tình trạng thiếu người.

Điểm then chốt của trận đấu

Yếu tố quyết định có thể nằm ở khả năng ứng phó của Valencia trước những thay đổi buộc phải thực hiện. Nếu đội khách giữ được sự chắc chắn và tận dụng tốt các cơ hội hiếm hoi, họ vẫn có thể kéo trận đấu về một kết cục khó lường, nhất là khi lịch sử đối đầu gần đây khá cân bằng.

Về phía Elche, lợi thế sân nhà cùng chuỗi trận không thua sẽ là nền tảng để chủ động kiểm soát nhịp độ. Đội bóng này cần duy trì sự tập trung để không bỏ lỡ cơ hội khi đối thủ đang gặp khó.

Nhận định

Nhìn chung, Elche có nhiều lợi thế hơn: phong độ tốt, vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng và được thi đấu trên sân nhà. Valencia cần một màn trình diễn kỷ luật để vượt qua khó khăn về nhân sự và làm hài lòng người hâm mộ. Dù vậy, thế đối đầu cân bằng gần đây là lý do để trận đấu vẫn giữ được sức hút.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Elche · 1 thắng 2 hòa Valencia · 2 thắng Elche 1 - 0 Valencia ELC Valencia 1 - 1 Elche Hòa Elche 0 - 2 Valencia VAL Valencia 2 - 2 Elche Hòa Elche 0 - 1 Valencia VAL

Elche 5 trận gần nhất T T H H T 10 Trận 2-4-4 T-H-B 14 Ghi (TB 1.4) 17 Thủng lưới Valencia 5 trận gần nhất B H H B T 10 Trận 1-3-6 T-H-B 7 Ghi (TB 0.7) 17 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 11 10 0 1 +34 30 T B T T T 2 Atletico Madrid 11 9 1 1 +14 28 T T T T T 3 Real Madrid 10 8 0 2 +15 24 T T T B T … 15 Racing Santander 10 3 2 5 -11 11 T B H B B 16 Elche 10 2 4 4 -3 10 T H H T B 17 Levante 11 2 4 5 -5 10 B B T H H 18 Getafe 10 2 3 5 -10 9 B H B T B 19 Valencia 10 1 3 6 -10 6 B H H B T 20 Malaga 11 0 5 6 -13 5 B H B H B

Tình hình lực lượng Elche ✚ M. Aguado (Ankle Injury) ✚ M. Aguado (Ankle Injury) Valencia ✚ S. Canos (Knee Injury) ✚ J. Copete (Coach's decision) ✚ H. Elliott (Red Card) ✚ D. Lopez (Knee Injury) ✚ D. Otorbi (Hamstring Injury) ✚ K. van Oevelen (Knee Injury) ✚ S. Canos (Knee Injury) ✚ J. Copete (Coach's decision)