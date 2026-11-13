TRỰC TIẾP Trực tiếp England U21 vs Portugal U21: Hiệp 2 bắt đầu, Portugal U21 dẫn 1-0 Portugal U21 đang thi đấu thăng hoa với 4 trận thắng trong 5 lần ra sân gần nhất. Họ sẽ gặp England U21 lúc 02h30 ngày 14/11/2026 tại Ashton Gate Stadium.

England U21 0 - 1 Portugal U21 Hiệp 2 — phút 59' 59' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: England U21 0 - 1 Portugal U21.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

28' BÀN THẮNG! Portugal U21 (0-1) Phút 28': A. Moreira (Portugal U21) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

19' Thẻ vàng Phút 19': (Portugal U21) nhận thẻ vàng.

7' Thẻ vàng Phút 7': A. Gray (England U21) nhận thẻ vàng.

0' Trận đấu bắt đầu England U21 tiếp đón Portugal U21.

Cập nhật lúc 03:50 14/11/2026

Portugal U21 đang thi đấu thăng hoa và mang theo mạch phong độ ấn tượng đến Ashton Gate Stadium. Đội khách thắng 4 trong 5 trận gần nhất, trong khi chủ nhà England U21 chưa tìm được sự ổn định. Trận đấu diễn ra lúc 02h30 ngày 14/11/2026.

Portugal U21 giữ mạch thăng hoa

Portugal U21 thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Hai trận mới nhất của họ đều kết thúc với chiến thắng. Trước đó, đội bóng này chỉ để thua một lần, rồi nhanh chóng trở lại guồng thắng với hai trận liên tiếp trước đó.

Cách họ hồi phục sau thất bại duy nhất cho thấy một tập thể có bản lĩnh. Với tinh thần đang lên, Portugal U21 có nhiều lý do để bước vào trận đấu này với sự tự tin.

England U21 chưa tìm được sự ổn định

Ở chiều ngược lại, England U21 có phong độ thiếu nhất quán hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 2, hòa 2 và thua 1. Trận gần nhất của họ kết thúc với thất bại, sau một trận hòa ngay trước đó.

Tuy nhiên, England U21 từng có hai chiến thắng liên tiếp trong chuỗi kết quả này. Điều đó cho thấy đội bóng vẫn có khả năng tạo ra những màn trình diễn tốt khi vào đúng nhịp. Lợi thế sân nhà cũng là yếu tố để họ tìm lại cảm giác chiến thắng.

Hai lần gặp nhau gần nhất cân bằng

Trong hai lần chạm trán gần nhất, mỗi bên giành một chiến thắng và không có trận hòa nào. Con số này cho thấy cặp đấu khó có kết quả hòa và hai đội từng đánh bại nhau. Vì vậy, Portugal U21 chưa thể xem là có lợi thế tuyệt đối trước chủ nhà.

Điểm then chốt của trận đấu

Cuộc đối đầu này là sự va chạm giữa một đội đang lên và một đội đang tìm lại sự ổn định. Portugal U21 nhiều khả năng muốn tận dụng đà thắng để duy trì nhịp độ. Còn England U21 cần hạn chế sai sót để không trượt thêm một trận sau thất bại gần nhất.

Yếu tố tâm lý sẽ đóng vai trò quan trọng. Đội nào vào trận chắc chắn hơn và tận dụng tốt cơ hội đầu tiên có thể nắm quyền kiểm soát diễn biến.

Nhận định

Phong độ đang nghiêng về Portugal U21, với 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất. Tuy vậy, England U21 sở hữu lợi thế sân nhà và từng thắng đối thủ trong một trong hai lần gặp nhau gần đây. Nhìn chung, đội khách đang có đà tốt hơn, nhưng chủ nhà đủ khả năng gây khó khăn nếu bước vào trận với sự tập trung cao.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất England U21 · 1 thắng 0 hòa Portugal U21 · 1 thắng England U21 1 - 0 Portugal U21 EU Portugal U21 2 - 0 England U21 PU

England U21 5 trận gần nhất B H T T H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Portugal U21 5 trận gần nhất T T B T T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 4 Ghi (TB 4.0) 0 Thủng lưới