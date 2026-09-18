Trực tiếp Espanyol vs Elche: Elche dẫn 3-1

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Espanyol vs Elche: Elche dẫn 3-1

Văn Thể18/09/2026 21:08

Espanyol và Elche bước vào cuộc so tài tại RCDE Stadium với mục tiêu giành trọn niềm vui, qua đó xua tan chuỗi trận thiếu tích cực trong giai đoạn vừa qua.

Espanyol1 - 3ElcheHiệp 2 — phút 79'
  • 79'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Espanyol 1 - 3 Elche.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Elche): Tete Morente vào sân thay Thomas Lemar.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Elche): Matia Barzic vào sân thay Roy Revivo.

  • 75'Espanyol ép sân

    Cầm bóng: Espanyol 66% - 34% Elche, dứt điểm 17 - 6 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 3 - 2; việt vị 6 - 2, phạm lỗi 12 - 7, cứu thua 1 - 4.

  • 72'BÀN THẮNG! Espanyol (1-2)

    Phút 72': Víctor Chust (Elche) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 1 - 2.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Espanyol): Tyrhys Dolan vào sân thay Bryan Zaragoza.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Espanyol): Clemens Riedel vào sân thay Unai Núñez.

  • 63'Espanyol ép sân

    Cầm bóng: Espanyol 63% - 37% Elche, dứt điểm 13 - 4 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 3 - 2; việt vị 5 - 0, phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 0 - 3.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Elche): Abiel Alessio Osorio vào sân thay Fernando Niño Rodríguez.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Espanyol): Pere Milla vào sân thay Álex Calatrava Torrado.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Elche): Pedro Bigas vào sân thay Gonzalo Villar.

  • 51'Espanyol ép sân

    Cầm bóng: Espanyol 63% - 37% Elche, dứt điểm 8 - 3 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 2 - 1; việt vị 5 - 0, phạm lỗi 9 - 6, cứu thua 0 - 3.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

  • 45+4'Thẻ vàng

    Phút 45+4': Eduardo Expósito Jaén (Espanyol) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Espanyol): Quilindschy Hartman vào sân thay Roger Hinojo.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Espanyol): Marcos Fernández vào sân thay Urko Gonzalez.

  • 39'Espanyol ép sân

    Cầm bóng: Espanyol 60% - 40% Elche, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 0; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 6 - 3, cứu thua 0 - 1.

  • 37'Thay người

    Phút 37' (Elche): Ruben Sanchez Saez vào sân thay Buba Sangaré.

  • 29'BÀN THẮNG! Elche (0-2)

    Phút 29': Fernando Niño Rodríguez (Elche) lập công (kiến tạo: Roy Revivo). Tỷ số: 0 - 2.

  • 26'BÀN THẮNG! Elche (0-1)

    Phút 26': Fernando Niño Rodríguez (Elche) lập công (kiến tạo: Roy Revivo). Tỷ số: 0 - 1.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Espanyol 56% - 44% Elche, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 4 - 3.

  • 22'Thẻ vàng

    Phút 22': Fernando Niño Rodríguez (Elche) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 13'Espanyol ép sân

    Cầm bóng: Espanyol 59% - 41% Elche, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0); việt vị 2 - 0, phạm lỗi 0 - 2.

  • 6'Thẻ đỏ

    Phút 6': Federico Redondo Solari (Elche) nhận thẻ đỏ.

  • 4'VAR

    Phút 4': Card upgrade confirmed — Federico Redondo Solari (Elche).

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Espanyol tiếp đón Elche.

Cập nhật lúc 03:44 19/09/2026

Đội hình chính thức
Espanyol
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Manolo González
Elche
Sơ đồ 4-3-3 · HLV M. Anselmi
13
M. Dmitrović
32
J. A. Lopez
14
Unai Núñez
6
L. Cabrera
21
Roger Hinojo
8
Edu Expósito
4
Urko González
22
Álex Calatrava
28
Javier Hernandez
15
Bryan Zaragoza
9
Roberto Fernández
1
M. Dituro
2
Buba Sangaré
5
F. Redondo
23
Víctor Chust
3
R. Revivo
18
T. Lemar
47
J. Morcillo
12
Gonzalo Villar
21
L. Cepeda
14
Fer Niño
11
Germán Valera
Dự bị
Espanyol
11 Pere Milla5 C. Riedel3 Q. Hartman20 Gabriel Moscardo1 Ángel Fortuño18 Marcos Fernández16 V. Drkušić24 T. Dolan26 Rafel Bauzà
Elche
26 Matia Barzic Gutiérrez20 Tete Morente6 Bigas10 F. Buonanotte19 G. Diangana13 Alejandro Iturbe17 Josan16 Martim Neto24 A. Osorio
Cập nhật đội hình lúc 01:34 19/09/2026
EspanyolThống kêElche
66%
Kiểm soát bóng
34%
17
Dứt điểm
6
4
Trúng đích
3
3
Phạt góc
2
12
Phạm lỗi
7
6
Việt vị
2
1
Thủ môn cứu thua
4

Cuộc đối đầu giữa Espanyol và Elche diễn ra vào lúc 02:00 ngày 19/09/2026 trên sân vận động RCDE Stadium trong bối cảnh cả hai câu lạc bộ đều đang rất cần một kết quả thuận lợi. Phong độ nghèo nàn trong thời gian gần đây khiến cả đội chủ nhà lẫn đội khách phải đối diện với áp lực buộc phải cải thiện lối chơi và điểm số.

Điểm tựa sân nhà và bài toán phong độ của Espanyol

Đội chủ sân RCDE Stadium hiện đang xếp ở vị trí thứ 8 với 7 điểm. Dù có thứ hạng tương đối an toàn so với nhóm dưới, màn trình diễn gần đây của Espanyol lại mang đến nhiều mối lo ngại cho người hâm mộ. Trong 5 lần ra sân gần nhất, đội bóng này chỉ giành được 1 chiến thắng, để hòa 1 trận và phải nhận tới 3 thất bại.

Sự thiếu ổn định ở các tuyến khiến Espanyol liên tục đánh rơi những điểm số quan trọng. Trở về sân nhà lần này, đoàn quân áo sọc trắng xanh rất cần một màn trình diễn bùng nổ để lấy lại sự tự tin cũng như ngắt mạch kết quả không như ý muốn.

Tình cảnh khó khăn của Elche ở đáy bảng xếp hạng

Bên kia chiến tuyến, tình hình của Elche thậm chí còn ảm đạm hơn rất nhiều. Đại diện này hiện đang chôn chân ở vị trí thứ 20 trên bảng xếp hạng khi mới chỉ thu về vỏn vẹn 2 điểm. Chuỗi trận vừa qua là quãng thời gian đầy thử thách đối với đội khách khi họ chưa thể tìm thấy lối thoát cho cuộc khủng hoảng phong độ.

Thống kê trong 5 trận đấu gần nhất cho thấy Elche phải nhận tới 4 trận thua và chỉ có được đúng 1 trận hòa. Việc chưa biết đến mùi chiến thắng trong chuỗi trận đã qua khiến tinh thần toàn đội bị đè nặng. Mục tiêu giành điểm trên sân của Espanyol được xem là nhiệm vụ vô cùng cấp thiết nhưng cũng đầy chông gai đối với Elche.

Ưu thế đối đầu nghiêng về đội chủ sân RCDE Stadium

Bên cạnh yếu tố sân bãi, lịch sử chạm trán gần đây cũng đang hoàn toàn ủng hộ Espanyol. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Espanyol chiếm thế thượng phong tuyệt đối với 3 chiến thắng và 2 trận hòa, không để thua bất kỳ trận nào trước Elche.

Sự áp đảo về thành tích đối đầu chắc chắn sẽ tiếp thêm sự tự tin đáng kể cho Espanyol khi bước vào trận chiến này. Dù vậy, với sự khát khao chiến thắng đang lên đến đỉnh điểm từ cả hai phía, trận so tài tại RCDE Stadium hứa hẹn sẽ diễn ra vô cùng quyết liệt và căng thẳng.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Espanyol · 3 thắng2 hòaElche · 0 thắng
01/03/2026
Elche
2 - 2
Espanyol
Hòa
25/10/2025
Espanyol
1 - 0
Elche
ESP
27/04/2024
Elche
2 - 2
Espanyol
Hòa
19/11/2023
Espanyol
2 - 0
Elche
ESP
19/02/2023
Elche
0 - 1
Espanyol
ESP
Espanyol
5 trận gần nhất
BTHBB
6
Trận
2-1-3
T-H-B
9
Ghi (TB 1.5)
7
Thủng lưới
Elche
5 trận gần nhất
BHBBB
6
Trận
0-2-4
T-H-B
8
Ghi (TB 1.3)
16
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Barcelona6600+2218TTTTT
2Real Madrid6501+1115TTBTT
3Real Betis6501+215TTTBT
7Deportivo La Coruna6231+29BHTTH
8Espanyol6213+27BTHBB
9Athletic Club5212+17HTTBB
19Malaga6033-83BHHBH
20Elche6024-82BHBBB
Tình hình lực lượng
Espanyol
O. El Hilali (Red Card)
K. Garcia (Hamstring Injury)
J. Puado (Knee Injury)
A. Gorosabel (Injury)
Jofre (Groin Injury)
O. El Hilali (Red Card)
K. Garcia (Hamstring Injury)
J. Puado (Knee Injury)
Elche
Y. Santiago (Knee Injury)
Y. Santiago (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Espanyol vs Elche: Elche dẫn 3-1
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