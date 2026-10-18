Trực tiếp Estac Troyes vs Lens: Lens nới rộng cách biệt 1-3

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Estac Troyes vs Lens: Lens nới rộng cách biệt 1-3

Văn Thể18/10/2026 00:16

Lens đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng thứ 11 với 7 điểm, và sẽ hành quân tới sân của Estac Troyes lúc 01:45 ngày 18/10/2026 tại Stade de l'Aube.

Estac Troyes1 - 3LensHiệp 2 — phút 80'
  • 80'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Estac Troyes 1 - 3 Lens.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (Estac Troyes): Jérémy Le Douaron vào sân thay Mouhamed Diop.

  • 77'Thẻ vàng

    Phút 77': Samson Baidoo (Lens) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 76'Thẻ vàng

    Phút 76': Junior Diaz (Estac Troyes) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 76'Thẻ vàng

    Phút 76': Renaud Ripart (Estac Troyes) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 74'Lens ép sân

    Cầm bóng: Estac Troyes 38% - 62% Lens, dứt điểm 11 - 12 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 6 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 8 - 8, cứu thua 1 - 4.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Lens): Saud Abdulhamid vào sân thay Ruben Aguilar.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Lens): Mezian Soares Mesloub vào sân thay Florian Thauvin.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Lens): Franjo Ivanovic vào sân thay Odsonne Édouard.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Lens): Amadou Haidara vào sân thay Yassine Titraoui.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (Estac Troyes): Noah Donkor vào sân thay Paolo Gozzi Iweru.

  • 62'Lens ép sân

    Cầm bóng: Estac Troyes 37% - 63% Lens, dứt điểm 11 - 10 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 6 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 0 - 4.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Lens): Samson Baidoo vào sân thay Jean-Clair Todibo.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Estac Troyes): Kandet Diawara vào sân thay Timothee Nkada.

  • 55'BÀN THẮNG! Lens (1-3)

    Phút 55': Ruben Aguilar (Lens) lập công (kiến tạo: Florian Thauvin). Tỷ số: 1 - 3.

  • 50'Lens ép sân

    Cầm bóng: Estac Troyes 35% - 65% Lens, dứt điểm 9 - 9 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 4 - 4; phạm lỗi 4 - 7, cứu thua 0 - 3.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

  • 45+2'BÀN THẮNG! Lens (1-2)

    Phút 45+2': Odsonne Édouard (Lens) lập công (kiến tạo: Florian Thauvin). Tỷ số: 1 - 2.

  • 37'Lens ép sân

    Cầm bóng: Estac Troyes 35% - 65% Lens, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 0 - 1.

  • 26'BÀN THẮNG! Estac Troyes (1-1)

    Phút 26': Timothee Nkada (Estac Troyes) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

  • 25'Lens ép sân

    Cầm bóng: Estac Troyes 27% - 73% Lens, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 1 - 3.

  • 13'Lens ép sân

    Cầm bóng: Estac Troyes 30% - 70% Lens, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 2.

  • 13'BÀN THẮNG! Lens (0-1)

    Phút 13': Adrien Monfray (Estac Troyes) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 0 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Estac Troyes tiếp đón Lens.

Cập nhật lúc 03:27 18/10/2026

Đội hình chính thức
Estac Troyes
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV S. Dumont
Lens
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Yannick Cahuzac
33
P. Beach
2
L. Maronnier
6
A. Monfray
4
M. Diaz
5
P. Gozzi
8
M. Diop
29
D. Karim
17
A. Mille
10
M. Ifnaoui
23
T. Nkada
20
R. Ripart
40
R. Risser
32
K. Antonio
25
I. Ganiou
20
J. Todibo
2
R. Aguilar
8
Y. Titraoui
5
A. Bulatović
22
M. Skóraś
10
F. Thauvin
7
F. Sotoca
11
O. Édouard
Dự bị
Estac Troyes
40 H. Konaté11 I. Gomis31 Noah Donkor26 A. Phliponeau9 J. Le Douaron22 H. Picard34 Lassana Simakha7 K. Diawara37 C. Batola
Lens
38 M. Soares23 Saud Abdulhamid6 S. Baidoo27 M. Cuisance16 M. Gorgelin21 A. Haidara9 T. Hazard29 F. Ivanović28 J. Kadile
Cập nhật đội hình lúc 01:17 18/10/2026
Estac TroyesThống kêLens
38%
Kiểm soát bóng
62%
11
Dứt điểm
12
5
Trúng đích
3
6
Phạt góc
4
8
Phạm lỗi
8
0
Việt vị
1
1
Thủ môn cứu thua
4

Lens đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng thứ 11 với 7 điểm. Chuyến làm khách trên sân Stade de l'Aube của Estac Troyes lúc 01:45 ngày 18/10/2026 là dịp để đội bóng này củng cố vị thế. Chủ nhà đang xếp hạng 17 với 4 điểm và chưa thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất.

Lens bám đuổi nhóm dự cúp châu lục bằng phong độ biến động

Trong 5 trận gần nhất, Lens thắng 2, hòa 1 và thua 2. Đáng chú ý, hai chiến thắng nằm ở giai đoạn giữa chuỗi trận, trước khi đội bóng này hòa một trận ở thời điểm xa nhất. Trận gần đây nhất của họ lại kết thúc bằng thất bại.

Dù vậy, vị trí thứ 11 với 7 điểm vẫn giúp Lens duy trì khoảng cách an toàn so với đối thủ sắp gặp. Với một đội đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, việc tránh để chuỗi kết quả thiếu ổn định kéo dài là yêu cầu cần thiết ở chuyến làm khách này.

Estac Troyes cần sớm tìm lại cảm giác chiến thắng

Phong độ của Estac Troyes là điểm yếu rõ rệt. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thua 4 trận, hòa 1 trận và chưa có chiến thắng nào. Họ chỉ hòa ở trận xếp thứ hai tính từ trận gần nhất, còn lại đều là thất bại.

Với 4 điểm và đứng thứ 17, Estac Troyes cách Lens 3 điểm và 6 bậc trên bảng xếp hạng. Chuỗi kết quả tiêu cực khiến đội bóng này chịu áp lực lớn khi tiếp đón một đối thủ đang ở nửa trên của bảng.

Thế đối đầu nghiêng hẳn về Lens

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Estac Troyes chưa thắng trận nào, hòa 1 trận và thua 4 trận. Lens thắng 4 lần, một thành tích cho thấy họ chiếm ưu thế rõ rệt trong cặp đấu này.

Lợi thế tâm lý vì thế nghiêng về đội khách. Tuy nhiên, bóng đá luôn có những bất ngờ, và sân nhà có thể giúp Estac Troyes thi đấu quyết liệt hơn khi cần có điểm.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Lens, mấu chốt nằm ở sự ổn định. Đội bóng này từng có hai trận thắng liên tiếp trong chuỗi gần đây nhưng không giữ được mạch đó, nên cần tránh sai sót ngay từ đầu trận để kiểm soát thế trận trước một đối thủ đang thiếu tự tin.

Với Estac Troyes, thử thách là phá vỡ chuỗi trận không thắng. Họ cần một khởi đầu tập trung, hạn chế sai lầm và tận dụng yếu tố sân nhà để gây khó cho đội khách ngay từ những phút đầu.

Nhận định

Xét về phong độ, thứ hạng và lịch sử đối đầu gần đây, Lens được đánh giá cao hơn trong cuộc gặp này. Đội khách có vị trí tốt hơn, nhiều điểm hơn và thắng 4 trong 5 lần gặp gần nhất. Dù vậy, họ vẫn cần thận trọng trước một Estac Troyes đang rất cần điểm số và có lợi thế thi đấu trên sân nhà.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Estac Troyes · 0 thắng1 hòaLens · 4 thắng
05/02/2026
Vòng 1/8
Estac Troyes
2 - 4
Lens
LEN
28/01/2023
Estac Troyes
1 - 1
Lens
Hòa
10/09/2022
Lens
1 - 0
Estac Troyes
LEN
15/05/2022
Estac Troyes
1 - 3
Lens
LEN
06/11/2021
Lens
4 - 0
Estac Troyes
LEN
Estac Troyes
5 trận gần nhất
BHBBB
6
Trận
1-1-4
T-H-B
4
Ghi (TB 0.7)
13
Thủng lưới
Lens
5 trận gần nhất
BTTBH
6
Trận
2-1-3
T-H-B
11
Ghi (TB 1.8)
10
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Monaco6420+514HTHTT
2Lille6411+513TBTTH
3Rennes6411+213TBTTT
10Nice6222-28TTBHB
11Lens6213+17TBHBB
12Strasbourg6213-17BBHTT
16Auxerre6204-86BTTBB
17Estac Troyes6114-94BBBBT
18Le Havre6024-42BBHBH
Tình hình lực lượng
Estac Troyes
Y. Kone (Knee Injury)
A. Ouzenadji (Knee Injury)
Y. Titi (Leg Injury)
I. Boura (Hip Injury)
Y. Kone (Knee Injury)
A. Ouzenadji (Knee Injury)
Y. Titi (Leg Injury)
I. Boura (Hip Injury)
Lens
J. Chavez (Thigh Injury)
J. Gradit (Muscle Injury)
M. Nawrocki (Knee Injury)
A. Sima (Muscle Injury)
M. Udol (Red Card)
J. Chavez (Thigh Injury)
J. Gradit (Muscle Injury)
M. Nawrocki (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Estac Troyes vs Lens: Lens nới rộng cách biệt 1-3
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