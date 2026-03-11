Trực tiếp Esteghlal FC vs Al Shamal: Al Shamal ép sân, chưa có bàn thắng

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Esteghlal FC vs Al Shamal: Al Shamal ép sân, chưa có bàn thắng

Văn Thể03/11/2026 18:16

Esteghlal FC đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 6 điểm, hơn Al Shamal một điểm. Hai đội gặp nhau lúc 23h00 ngày 03/11/2026 tại Basra Sports City.

Esteghlal FC0 - 0Al ShamalHiệp 1 — phút 35'
  • 35'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 25'Al Shamal ép sân

    Cầm bóng: Esteghlal FC 38% - 62% Al Shamal, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 2 - 2.

  • 13'Al Shamal ép sân

    Cầm bóng: Esteghlal FC 42% - 58% Al Shamal, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 0 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Esteghlal FC tiếp đón Al Shamal.

Cập nhật lúc 23:35 03/11/2026

Đội hình chính thức
Esteghlal FC
Sơ đồ 5-4-1 · HLV Sohrab Bakhtiarizadeh
Al Shamal
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV David Prats
76
H. Far Abbasi
2
Saleh Hardani
6
S. Fallah
4
R. Cheshmi
33
A. Aghasi
27
H. Goudarzi
7
J. Asani
8
Razzaghinia
10
J. Masharipov
20
A. Koushki
11
Saharkhizan
95
B. Seck
20
Y. Sabaly
23
Michel Termanini
4
Pablo Marí
16
F. Bais
28
N. Benaïssa
70
Tiago Silva
26
R. Mahrez
5
Ben Romdhane
22
W. Saïd
11
B. Bounedjah
Dự bị
Esteghlal FC
15 A. Zamani88 M. Ahmadi5 R. Ashurmatov9 M. Azadi80 M. Eslami87 Saitmuratov18 A. Zoleikhaei40 Mohammadali Nabizadeh Chamaz Koti60 Hosseinifar
Al Shamal
2 Moufak Awad45 Abdullah El Rady3 Abdelkarim Hassan6 Musab Khoder37 Ahmed Suhail8 Ali Asad67 Saoud Al Khater14 Omar Ali17 Abdullah Abdulsalam
Cập nhật đội hình lúc 22:32 03/11/2026
Esteghlal FCThống kêAl Shamal
38%
Kiểm soát bóng
62%
2
Dứt điểm
2
2
Trúng đích
2
0
Phạt góc
1
0
Phạm lỗi
2
1
Việt vị
0
2
Thủ môn cứu thua
2

Esteghlal FC đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 6 với 6 điểm. Đối thủ Al Shamal xếp ngay dưới hai bậc, hạng 8, với 5 điểm. Khoảng cách chỉ một điểm khiến trận đấu lúc 23h00 ngày 03/11/2026 tại Basra Sports City trở thành phép thử đáng chú ý cho cả hai đội.

Esteghlal FC giữ vị thế nhỉnh hơn trên bảng xếp hạng

Với 6 điểm và vị trí thứ 6, Esteghlal FC đang ở nhóm trên so với Al Shamal. Lợi thế này không lớn, nhưng đủ để đội chủ nhà bước vào trận với tâm thế của đội đang bám đuổi nhóm đầu và không muốn chùn chân.

Chênh lệch một điểm cũng cho thấy mọi sự thay đổi ở lượt đấu này đều có thể kéo theo biến động ở khu vực giữa bảng. Vì vậy, Esteghlal FC khó có thể xem trận này là cuộc đối đầu đơn giản.

Phong độ: Esteghlal FC ổn định hơn dù vừa thua

Trong 4 trận gần nhất, Esteghlal FC thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Đội vừa nhận thất bại ở trận mới nhất, nhưng trước đó đã hòa một trận và thắng hai trận liên tiếp. Chuỗi kết quả này cho thấy nền tảng thi đấu vẫn khá chắc chắn.

Điều Esteghlal FC cần là phản ứng nhanh sau trận thua, để không đánh mất đà tích lũy điểm số từ những vòng trước. Được thi đấu trên sân nhà là cơ hội để đội lấy lại nhịp độ.

Al Shamal tìm sự ổn định

Trong 5 trận gần nhất, Al Shamal thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Đội cũng thua ở trận vừa qua, sau khi có một chiến thắng xen giữa. Hai trận hòa ở giai đoạn trước đó cho thấy Al Shamal có khả năng giữ điểm, nhưng chưa tạo được chuỗi kết quả tích cực kéo dài.

Với 5 điểm và vị trí thứ 8, Al Shamal chỉ cần một kết quả tốt để thu hẹp khoảng cách, thậm chí tạo bước ngoặt về thứ hạng. Vì thế, đội khách có động lực rõ ràng để chơi chắc chắn và tận dụng mọi cơ hội.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội cùng vừa nếm trải thất bại ở trận gần nhất, nên yếu tố tâm lý sẽ đóng vai trò quan trọng. Đội nào sớm lấy lại sự tự tin, kiểm soát nhịp độ và hạn chế sai lầm có thể tạo ra khác biệt ngay từ đầu trận.

Esteghlal FC có lợi thế về vị trí và chuỗi phong độ nhìn chung tích cực hơn. Ngược lại, Al Shamal có lý do để chơi không áp lực, bởi một kết quả khả quan trên sân khách có thể giúp đội bắt kịp đối thủ ngay trên bảng xếp hạng.

Nhận định

Nhìn chung, Esteghlal FC được đánh giá nhỉnh hơn nhờ thứ hạng cao hơn và phong độ ổn định hơn. Tuy nhiên, khoảng cách điểm số mong manh và việc cả hai vừa thua ở trận gần nhất khiến cuộc đối đầu này vẫn mở. Trận đấu có thể được quyết định bởi những chi tiết nhỏ, như khả năng giữ bình tĩnh và tận dụng cơ hội.

Esteghlal FC
5 trận gần nhất
BHTT
3
Trận
2-0-1
T-H-B
5
Ghi (TB 1.7)
3
Thủng lưới
Al Shamal
5 trận gần nhất
BTBHH
3
Trận
1-2-0
T-H-B
4
Ghi (TB 1.3)
2
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Al Ain4400+1112TTTT
2Shabab Al Ahli Dubai3300+49TTT
3Al-Qadisiyah FC4220+68THHT
5Al-Nassr3201+26TTB
6Esteghlal FC3201+26BTT
7Al-Hilal Saudi FC3201+16BTT
8Al Shamal3120+25THH
9Neftchi4112-24HBBT

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Esteghlal FC vs Al Shamal: Al Shamal ép sân, chưa có bàn thắng
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