TRỰC TIẾP Trực tiếp Estrela vs Academico Viseu: Đội hình xuất phát Estrela bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chạm trán Academico Viseu lúc 21:30 ngày 20/09/2026, quyết tâm bảo vệ thành tích bất bại và duy trì lợi thế đối đầu.

Estrela vs Academico Viseu SẮP BẮT ĐẦU • 21:30 21:30 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Estrela và Academico Viseu đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 21:30.

Cập nhật lúc 21:03 20/09/2026

Đội hình chính thức Estrela Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Pepa Academico Viseu Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Bruno Pinheiro 24 Léo Linck 21 M. Scholze 5 S. Leković 4 Bernardo Schappo 55 Rafa Soares 14 L. Zvonarek 39 Eddy Doue 99 A. Marcus 78 Santiago Serra 10 I. Stoica 37 L. Antonetti 98 Ewerton 75 Robinho 41 A. Correia 2 N. Michelis 57 G. Costa 8 C. Kahraman 7 Luís Silva 47 L. Gohi 14 S. Messeguem 31 João Guilherme 33 André Clóvis Dự bị Estrela 17 Jefferson Encada 93 B. Souza 8 Robinho 51 Diogo Pinto 71 Pedro Vanga 49 R. Muteba 80 Alisson 22 David Grilo 6 Höög Jansson Academico Viseu 10 Á. Zamora 9 M. Bouldini 3 Miguel Brau 17 Valery 44 Rúben Pereira 5 Pedro Barcelos 22 Nils Mortimer 45 Alejandro Mestanza 1 Marcos Lavín Cập nhật đội hình lúc 21:03 20/09/2026

Estrela bước vào cuộc đọ sức với Academico Viseu lúc 21:30 ngày 20/09/2026 trên sân vận động Estadio Jose Gomes với mục tiêu bám sát nhóm dự cúp châu lục. Đang xếp ở vị trí thứ 6 với 10 điểm, đội chủ nhà chỉ hơn đối thủ 2 điểm, biến màn so tài này trở thành tâm điểm chú ý ở nửa trên bảng xếp hạng.

Estrela duy trì sự ổn định và mạch bất bại

Phong độ của Estrela trong thời gian gần đây đem lại sự yên tâm lớn cho người hâm mộ. Trải qua 5 trận đấu gần nhất, đội bóng này hoàn toàn bất bại khi giành được 2 chiến thắng và 3 trận hòa. Lối chơi kỷ luật cùng tính tổ chức cao giúp Estrela tích lũy điểm số đều đặn để giữ vững vị trí thứ 6 với 10 điểm.

Điểm tựa từ sân nhà Estadio Jose Gomes sẽ là cú hích tinh thần quan trọng. Khi được chơi trên mặt cỏ quen thuộc, Estrela luôn biết cách kiểm soát nhịp độ, phong tỏa các mối đe dọa từ sớm và kiên nhẫn tìm kiếm sơ hở nơi đối phương để định đoạt cục diện.

Academico Viseu và bài toán phong độ thất thường

Ở chiều ngược lại, Academico Viseu đang đứng ở vị trí thứ 9 với 8 điểm. Đội khách cho thấy sự thiếu ổn định trong lối chơi qua từng vòng đấu. Cụ thể, trong 5 lần ra sân gần nhất, Academico Viseu chỉ có được 2 chiến thắng, trong khi phải nhận 1 trận hòa và 2 thất bại.

Dù cách biệt giữa hai đội trên bảng xếp hạng chỉ là 2 điểm, sự phập phù ở các thời điểm then chốt đang cản trở Academico Viseu vươn lên. Chuyến hành quân đến sân của một đối thủ có phong độ ổn định sẽ là thử thách đòi hỏi sự tập trung tối đa của toàn bộ đội hình.

Ưu thế vượt trội từ lịch sử đối đầu

Bên cạnh yếu tố sân bãi và phong độ hiện tại, thành tích đối đầu cũng nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà. Trong 4 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Estrela áp đảo hoàn toàn khi giành tới 3 chiến thắng và 1 trận hòa, chưa để Academico Viseu đánh bại bất kỳ lần nào.

Thành tích bất bại này mang lại lợi thế tâm lý rất lớn cho Estrela trước giờ bóng lăn. Ngược lại, Academico Viseu sẽ phải nỗ lực vượt qua rào cản tâm lý từ quá khứ nếu muốn tìm kiếm một kết quả tích cực.

Xu hướng thế trận trên sân Estadio Jose Gomes

Xét một cách tổng thể, Estrela đang nắm giữ nhiều lợi thế rõ rệt để định đoạt diễn biến của trận đấu. Việc sở hữu mạch 5 trận bất bại cùng chuỗi đối đầu vượt trội sẽ thúc đẩy đội chủ nhà chủ động thiết lập thế trận chặt chẽ và an toàn.

Về phía Academico Viseu, sự thận trọng là ưu tiên hàng đầu trong chuyến làm khách lần này. Một lối chơi phòng ngự chủ động nhằm hạn chế khoảng trống có thể là phương án tối ưu để họ hy vọng giành điểm trước một Estrela đang duy trì được sự tự tin và ổn định cao.

Lịch sử đối đầu 4 trận gần nhất Estrela · 3 thắng 1 hòa Academico Viseu · 0 thắng Academico Viseu 1 - 1 Estrela Hòa Estrela 2 - 1 Academico Viseu EST Academico Viseu 0 - 4 Estrela EST Estrela 4 - 0 Academico Viseu EST

Estrela 5 trận gần nhất H T H T H 6 Trận 2-4-0 T-H-B 14 Ghi (TB 2.3) 12 Thủng lưới Academico Viseu 5 trận gần nhất T T B H B 6 Trận 2-2-2 T-H-B 7 Ghi (TB 1.2) 9 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Porto 6 6 0 0 +13 18 T T T T T 2 Benfica 6 5 1 0 +17 16 T T T T T 3 Sporting CP 7 4 3 0 +9 15 H H T T T … 5 Arouca 7 3 2 2 +3 11 H B H T B 6 Estrela 6 2 4 0 +2 10 H T H T H 7 SC Braga 5 3 1 1 +2 10 T B T T H 8 GIL Vicente 6 2 2 2 0 8 H B B H T 9 Academico Viseu 6 2 2 2 -2 8 T T B H B 10 Alverca 7 2 2 3 -2 8 T T B H B …