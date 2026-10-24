Trực tiếp Estrela vs Casa Pia: Hiệp 2 bắt đầu, Casa Pia dẫn 1-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Estrela vs Casa Pia: Hiệp 2 bắt đầu, Casa Pia dẫn 1-0

Văn Thể24/10/2026 16:45

Các cuộc đối đầu gần đây giữa Estrela và Casa Pia thường có nhiều bàn thắng. Hai đội gặp nhau lúc 21h30 ngày 24/10/2026 trên sân Estadio Jose Gomes.

Estrela0 - 1Casa PiaHiệp 2 — phút 90'
  • 90'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Estrela 0 - 1 Casa Pia.

  • 89'Estrela ép sân

    Cầm bóng: Estrela 62% - 38% Casa Pia, dứt điểm 17 - 7 (trúng đích 6 - 3), phạt góc 7 - 5; phạm lỗi 12 - 12, cứu thua 2 - 6.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (Estrela): Alisson Souza vào sân thay Eddy Doué.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (Casa Pia): Kevin Prieto vào sân thay Benjamin Pauwels.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Casa Pia): Márcio Gabriel Ferreira Pereira vào sân thay João Rego.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Casa Pia): Selvi Clua vào sân thay Sebastián Pérez.

  • 77'Estrela ép sân

    Cầm bóng: Estrela 63% - 37% Casa Pia, dứt điểm 13 - 5 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 7 - 2; phạm lỗi 10 - 11, cứu thua 2 - 4.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Estrela): Jefferson Encada vào sân thay Max Scholze.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Estrela): Tom Moustier vào sân thay Lovro Zvonarek.

  • 68'Thẻ vàng

    Phút 68': Patrick Sequeira (Casa Pia) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 63'Estrela ép sân

    Cầm bóng: Estrela 67% - 33% Casa Pia, dứt điểm 13 - 4 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 7 - 1; phạm lỗi 8 - 8, cứu thua 1 - 4.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Estrela): Beni Souza vào sân thay Ianis Stoica.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Estrela): Lucas Mincarelli Davin vào sân thay Rafa Soares.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Casa Pia): Henrique Araújo vào sân thay Cassiano.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Casa Pia): Jérémy Livolant vào sân thay Mohamed Salah El Boukammiri.

  • 51'Estrela ép sân

    Cầm bóng: Estrela 67% - 33% Casa Pia, dứt điểm 10 - 3 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 6 - 1; phạm lỗi 5 - 6, cứu thua 0 - 4.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

  • 39'Estrela ép sân

    Cầm bóng: Estrela 61% - 39% Casa Pia, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 0 - 2.

  • 31'BÀN THẮNG! Casa Pia (0-1)

    Phút 31': João Rego (Casa Pia) lập công (kiến tạo: Mohamed Salah El Boukammiri). Tỷ số: 0 - 1.

  • 25'Estrela ép sân

    Cầm bóng: Estrela 64% - 36% Casa Pia, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 0 - 2.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Estrela 54% - 46% Casa Pia, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 0 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Estrela tiếp đón Casa Pia.

Cập nhật lúc 23:23 24/10/2026

Đội hình chính thức
Estrela
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Pepa
Casa Pia
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Filipe Coelho
24
Léo Linck
21
M. Scholze
30
Patrick Luan
5
S. Leković
55
Rafa Soares
78
Santiago Serra
39
Eddy Doue
99
A. Marcus
14
L. Zvonarek
10
I. Stoica
37
L. Antonetti
1
P. Sequeira
18
Geraldes
3
Kaly
43
David Sousa
75
Pedro Rosas
80
L. Ofori
24
S. Pérez
11
El Boukammiri
70
João Pedro Seno Luís Rêgo
77
B. Pauwels
90
Cassiano
Dự bị
Estrela
4 Bernardo Schappo80 Alisson79 A. Chernev17 Jefferson Encada22 David Grilo6 Höög Jansson19 Joan Jordán3 Mincarelli Davin28 T. Moustier
Casa Pia
19 K. Prieto17 E. Maurin95 Ivan Mandić29 J. Livolant27 Kaique Rocha98 JP20 A. Jatta4 João Goulart8 Gabi Pereira
Cập nhật đội hình lúc 21:02 24/10/2026
EstrelaThống kêCasa Pia
62%
Kiểm soát bóng
38%
17
Dứt điểm
7
6
Trúng đích
3
7
Phạt góc
5
12
Phạm lỗi
12
2
Thủ môn cứu thua
6

Các cuộc đối đầu gần đây giữa Estrela và Casa Pia thường có nhiều bàn thắng, và đó là lý do trận đấu lúc 21h30 ngày 24/10/2026 trên sân Estadio Jose Gomes được kỳ vọng tiếp tục là một màn đôi công. Hai đội đang ở những vị trí khác nhau trên bảng xếp hạng, nhưng phong độ gần đây của cả hai đều thiếu ổn định.

Thế đối đầu nghiêng về Casa Pia

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Estrela thắng 2 trận, Casa Pia thắng 3 trận và không có trận nào kết thúc với tỷ số hòa. Điều này cho thấy các cuộc đối đầu giữa hai đội hiếm khi nhạt nhòa, thường có bên thắng và bên thua rõ ràng.

Xu hướng nhiều bàn thắng càng khiến cuộc gặp này đáng chú ý. Dù Casa Pia nhỉnh hơn về số trận thắng, khoảng cách giữa hai đội trong thế đối đầu không quá lớn, nên Estrela hoàn toàn có cơ sở để tự tin khi đón tiếp đối thủ trên sân nhà.

Phong độ: cả hai đều chập chờn

Estrela thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận trong 5 trận gần nhất. Đội chủ nhà vừa có chiến thắng ở trận gần đây nhất, nhưng trước đó đã trải qua chuỗi hai trận thua liên tiếp rồi mới có một trận hòa. Phong độ lên xuống thất thường là nét nổi bật của họ.

Casa Pia cũng có thành tích tương tự: thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đội khách thắng ở trận gần nhất, trước đó xen kẽ giữa thua và thắng, rồi mới đến trận hòa. Lối đá khó đoán khiến họ khó giữ được mạch kết quả ổn định.

Khi cả hai đội cùng có thành tích 2 thắng, 1 hòa, 2 thua và đều vừa giành chiến thắng ở trận gần nhất, tinh thần thi đấu của hai bên được kỳ vọng khá hưng phấn. Đây là yếu tố có thể góp phần tạo nên một trận đấu cởi mở.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Estrela đang xếp hạng 10 với 10 điểm, trong khi Casa Pia đứng hạng 17 với 4 điểm. Khoảng cách giữa hai đội là 6 điểm, phản ánh sự chênh lệch về vị thế ở giai đoạn hiện tại.

Với Estrela, một kết quả tích cực trên sân nhà sẽ giúp họ củng cố vị trí ở nhóm giữa bảng. Với Casa Pia, đây là cơ hội để thu hẹp khoảng cách và cải thiện số điểm còn khiêm tốn của mình.

Điểm then chốt về chiến thuật

Nhìn từ phong độ và lịch sử đối đầu, trận đấu nhiều khả năng được định đoạt bởi khả năng chuyển trạng thái nhanh và sự tập trung của hàng phòng ngự ở cả hai phía. Những đội có phong độ chập chờn thường dễ mắc sai lầm cá nhân, và đó là điều có thể mở ra nhiều khoảng trống trong trận đấu.

Estrela có lợi thế sân nhà và thứ hạng cao hơn, trong khi Casa Pia lại có thành tích đối đầu gần đây tốt hơn. Sự đan xen giữa hai yếu tố này khiến cán cân khó nghiêng hẳn về một bên.

Nhận định

Estrela nhỉnh hơn về vị trí trên bảng xếp hạng, còn Casa Pia có thế đối đầu thuận lợi hơn. Với phong độ thiếu ổn định của cả hai và xu hướng nhiều bàn thắng trong các lần gặp gần đây, một trận đấu cởi mở, giàu cảm xúc là kịch bản đáng chờ đợi tại Estadio Jose Gomes.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Estrela · 2 thắng0 hòaCasa Pia · 3 thắng
18/07/2026
Estrela
1 - 2
Casa Pia
CP
21/03/2026
Estrela
4 - 0
Casa Pia
EST
02/11/2025
Casa Pia
3 - 5
Estrela
EST
10/02/2025
Casa Pia
1 - 0
Estrela
CP
01/09/2024
Estrela
0 - 1
Casa Pia
CP
Estrela
5 trận gần nhất
TBBHT
8
Trận
2-4-2
T-H-B
14
Ghi (TB 1.8)
15
Thủng lưới
Casa Pia
5 trận gần nhất
TBTBH
8
Trận
1-1-6
T-H-B
3
Ghi (TB 0.4)
17
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1FC Porto8800+1624TTTTT
2Benfica8611+1719TBTTT
3Sporting CP8530+1118THHTT
9SC Braga8323-111BBHTB
10Estrela8242-110BBHTH
11Vitória SC922508TBHBH
16Nacional8116-94BBBBB
17Casa Pia8116-144BTBHB
18Estoril8026-82BBBHB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Estrela vs Casa Pia: Hiệp 2 bắt đầu, Casa Pia dẫn 1-0
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