TRỰC TIẾP Trực tiếp Everton vs Coventry: Trận đấu đang diễn ra Everton đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 7 với 13 điểm; họ tiếp Coventry (hạng 16) lúc 03:00 ngày 07/11/2026 trên sân Hill Dickinson Stadium.

Everton 0 - 0 Coventry Hiệp 1 — phút 11' 11' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

0' Trận đấu bắt đầu Everton tiếp đón Coventry.

Cập nhật lúc 03:13 07/11/2026

Đội hình chính thức Everton Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV D. Moyes Coventry Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV F. Lampard 1 J. Pickford 34 M. Röhl 6 J. Tarkowski 4 Branthwaite 16 V. Mykolenko 45 H. Armstrong 37 J. Garner 20 T. Dibling 8 Dewsbury-Hall 19 Tyrique George 11 T. Barry 19 C. Rushworth 27 M. van Ewijk 12 S. Mfuni 2 E. Pinnock 3 J. Dasilva 8 Caleb Marfo Yirenkyi 29 V. Torp 7 T. Sakamoto 5 J. Rudoni 34 Y. Gboho 14 T. Awoniyi Dự bị Everton 58 B. Graham 22 B. Johnson 30 H. Hackney 24 C. Alcaraz 23 C. Nørgaard 15 O'Brien 5 M. Keane 2 Maitland-Niles 12 M. Travers Coventry 23 Thomas-Asante 49 S. Cherif 25 D. Bentley 20 Kesler-Hayden 22 Latibeaudiere 6 M. Grimes 17 L. Tchaouna 38 G. Hamer 9 E. Simms Cập nhật đội hình lúc 02:32 07/11/2026

Everton đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 7 và 13 điểm. Trận tiếp Coventry tại Hill Dickinson Stadium lúc 03:00 ngày 07/11/2026 là cơ hội để đội chủ nhà củng cố vị trí trong nhóm đầu. Coventry đứng thứ 16 với 9 điểm, kém đối thủ 4 điểm và cũng cần một kết quả tích cực.

Everton giữ vị thế trong cuộc đua phía trên

Với 13 điểm, Everton đang ở nửa trên bảng xếp hạng và nằm trong tầm ngắm của nhóm dự cúp châu lục. Mỗi trận đấu lúc này đều có giá trị trong việc giữ khoảng cách với các đối thủ cạnh tranh.

Phong độ gần đây của đội chủ nhà khá thất thường. Trong 5 trận gần nhất, Everton thắng 2, hòa 1 và thua 2. Đáng chú ý, hai trận mới nhất đều là chiến thắng, sau chuỗi hai trận thua liên tiếp trước đó. Đây là tín hiệu cho thấy đội bóng đã lấy lại nhịp độ đúng thời điểm cần thiết.

Coventry đi tìm sự ổn định

Coventry xếp hạng 16 với 9 điểm, khoảng cách với Everton là 4 điểm. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 3 và thua 2. Trận mới nhất của họ là một chiến thắng, nhưng trước đó Coventry từng thua hai trận liên tiếp rồi mới có hai trận thắng ở quãng cũ hơn.

Chuỗi kết quả lên xuống ấy cho thấy Coventry có khả năng tạo bất ngờ nhưng chưa thực sự ổn định. Một chiến thắng trên sân của đối thủ nằm trong nhóm đầu sẽ là cú hích lớn cho đội khách.

Thế đối đầu: Coventry nhỉnh hơn ở lần gần nhất

Trong lần chạm trán gần nhất, Coventry là bên giành chiến thắng, còn Everton chưa có điểm nào. Dù vậy, đó chỉ là một trận đấu riêng lẻ và không đủ để kết luận về xu hướng chung. Với Everton, đây có thể là thêm một động lực để thi đấu tập trung hơn.

Điểm then chốt của trận đấu

Everton có lợi thế sân nhà, vị trí cao hơn và đà thắng hai trận gần nhất. Tuy nhiên, những trận thua trước đó cho thấy đội bóng vẫn có lúc để lộ khoảng trống khi mất nhịp. Giữ được sự tập trung xuyên suốt sẽ là yếu tố quan trọng để họ khai thác lợi thế.

Ở chiều ngược lại, Coventry cần tận dụng tinh thần sau chiến thắng gần nhất và kết quả tích cực trong lần gặp trước. Đội khách chỉ cần một trận đấu chặt chẽ để cạnh tranh điểm số trên sân khách.

Nhận định

Xét vị trí trên bảng xếp hạng và phong độ gần đây, Everton nhỉnh hơn về mặt tinh thần cũng như lợi thế sân nhà. Dù vậy, Coventry vẫn có đủ lý do để tự tin sau chiến thắng gần nhất và kết quả ở lần chạm trán trước. Trận đấu hứa hẹn sẽ cân bằng hơn so với khoảng cách 4 điểm giữa hai đội.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Everton · 0 thắng 0 hòa Coventry · 1 thắng Coventry 3 - 0 Everton COV

Everton 5 trận gần nhất T T B B H 9 Trận 3-4-2 T-H-B 9 Ghi (TB 1.0) 9 Thủng lưới Coventry 5 trận gần nhất T B B T T 9 Trận 3-0-6 T-H-B 9 Ghi (TB 1.0) 16 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Arsenal 9 8 0 1 +9 24 T T T T B 2 Manchester City 9 7 0 2 +10 21 B B T T T 3 Brighton 9 6 1 2 +17 19 T B T T T … 6 Brentford 9 3 5 1 +7 14 T H B H T 7 Everton 9 3 4 2 0 13 T B B H T 8 Bournemouth 9 3 3 3 +1 12 T T T B B … 15 Fulham 9 2 3 4 -2 9 H T T B H 16 Coventry 9 3 0 6 -7 9 T B B T T 17 Manchester United 9 1 4 4 -5 7 B B H H H …

Tình hình lực lượng Everton ✚ T. George (Injury) ✚ J. Grealish (Coach's decision) ✚ T. George (Injury) ✚ J. Grealish (Coach's decision) Coventry ✚ A. Amenda (Calf Injury) ✚ H. Wright (Muscle Injury) ✚ J. Eccles (Ankle Injury) ✚ B. Thomas (Calf Injury) ✚ L. Woolfenden (Knee Injury) ✚ A. Amenda (Calf Injury) ✚ H. Wright (Muscle Injury) ✚ J. Eccles (Ankle Injury)