TRỰC TIẾP Trực tiếp Everton vs Liverpool: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 1-1 Everton đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng thứ 9 với 16 điểm, kém Liverpool ở hạng 4 đúng 5 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 19:00 ngày 29/11/2026.

Everton 1 - 1 Liverpool Hiệp 2 — phút 86' 86' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Everton 1 - 1 Liverpool.

86' Liverpool ép sân Cầm bóng: Everton 37% - 63% Liverpool, dứt điểm 12 - 20 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 5 - 8; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 11 - 6, cứu thua 2 - 2.

78' Thẻ vàng Phút 78': Vitaliy Mykolenko (Everton) nhận thẻ vàng (Foul).

74' Liverpool ép sân Cầm bóng: Everton 39% - 61% Liverpool, dứt điểm 11 - 15 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 4 - 6; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 10 - 6, cứu thua 2 - 2.

74' Thay người Phút 74' (Everton): Tyrique George vào sân thay Tyler Dibling.

74' Thay người Phút 74' (Liverpool): Víctor Muñoz vào sân thay Jeremie Frimpong.

74' Thay người Phút 74' (Liverpool): Ronald Araujo vào sân thay Bradley Barcola.

73' Thay người Phút 73' (Everton): Harrison Armstrong vào sân thay Hayden Hackney.

70' Thẻ vàng Phút 70': Jack Grealish (Everton) nhận thẻ vàng (Foul).

62' Liverpool ép sân Cầm bóng: Everton 39% - 61% Liverpool, dứt điểm 8 - 12 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 3 - 6; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 9 - 5, cứu thua 1 - 2.

59' Thay người Phút 59' (Liverpool): Treymaurice Nyoni vào sân thay Rio Ngumoha.

50' Liverpool ép sân Cầm bóng: Everton 36% - 64% Liverpool, dứt điểm 6 - 8 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 2 - 6; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 6 - 5, cứu thua 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

37' Liverpool ép sân Cầm bóng: Everton 42% - 58% Liverpool, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 0; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 1 - 1.

25' Liverpool ép sân Cầm bóng: Everton 31% - 69% Liverpool, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 0 - 1.

25' BÀN THẮNG! Everton (1-1) Phút 25': Jeremie Frimpong (Liverpool) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 1 - 1.

13' Liverpool ép sân Cầm bóng: Everton 34% - 66% Liverpool, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 0 - 1.

5' BÀN THẮNG! Liverpool (0-1) Phút 5': Dominik Szoboszlai (Liverpool) lập công (kiến tạo: Florian Wirtz). Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Everton tiếp đón Liverpool.

Cập nhật lúc 20:43 29/11/2026

Đội hình chính thức Everton Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV D. Moyes Liverpool Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Andoni Iraola 1 J. Pickford 15 O'Brien 5 M. Keane 4 Branthwaite 16 V. Mykolenko 30 H. Hackney 37 J. Garner 20 T. Dibling 8 Dewsbury-Hall 10 J. Grealish 11 T. Barry 1 Alisson Becker 30 J. Frimpong 5 J. Jacquet 4 V. van Dijk 6 M. Kerkez 8 D. Szoboszlai 10 Mac Allister 29 B. Barcola 7 F. Wirtz 73 R. Ngumoha 9 A. Isak Dự bị Everton 12 M. Travers 34 M. Röhl 2 Maitland-Niles 31 T. King 22 B. Johnson 58 B. Graham 19 Tyrique George 45 H. Armstrong 24 C. Alcaraz Liverpool 42 T. Nyoni 23 Víctor Muñoz 53 J. McConnell 25 Mamardashvili 67 L. Koumas 2 J. Gomez 14 F. Chiesa 33 R. Araújo 21 K. Tsimikas Cập nhật đội hình lúc 18:34 29/11/2026

Everton Thống kê Liverpool 37% Kiểm soát bóng 63% 12 Dứt điểm 20 3 Trúng đích 3 5 Phạt góc 8 11 Phạm lỗi 6 2 Việt vị 2 2 Thủ môn cứu thua 2

Everton đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội thu hẹp khoảng cách với một đối thủ nằm trong tốp 4. Họ đứng thứ 9 với 16 điểm, còn Liverpool xếp thứ 4 với 21 điểm. Trận đấu giữa hai đội diễn ra lúc 19:00 ngày 29/11/2026 tại Hill Dickinson Stadium.

Khoảng cách 5 điểm làm trận đấu thêm sức nặng

Chênh lệch giữa hai đội hiện là 5 điểm, tương đương hơn một chiến thắng. Với Everton, đây là cơ hội tiếp cận nhóm đầu bảng ngay trong cuộc gặp trực tiếp. Với Liverpool, đây là dịp củng cố vị trí trong tốp 4.

Hạng 4 với 21 điểm cho thấy Liverpool đang duy trì được mặt bằng điểm số ổn định. Everton ở hạng 9 với 16 điểm vẫn nằm trong tầm ngắm của nhóm trên nếu có kết quả tốt.

Phong độ: cả hai cùng thắng 3 trong 5 trận gần nhất

Trong 5 trận gần nhất, Everton thắng 3 trận và thua 2 trận. Điểm đáng chú ý là họ vừa thua ở trận mới nhất, sau chuỗi 3 trận thắng liên tiếp trước đó. Đội bóng vì thế cần phản ứng nhanh để không đánh mất đà hưng phấn.

Liverpool cũng thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất, nhưng diễn biến theo chiều hướng khác. Họ thắng cả 3 trận gần đây nhất, sau khi để thua 2 trận trước đó. Như vậy Liverpool bước vào cuộc đối đầu với tâm lý tích cực hơn về mặt kết quả gần nhất.

Thế đối đầu nghiêng về Liverpool

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Liverpool thắng 3 lần, Everton thắng 1 lần và hai đội hòa 1 lần. Xu hướng này cho thấy Liverpool đang chiếm ưu thế trong các cuộc chạm trán gần đây.

Tuy nhiên, một trận thắng và một trận hòa trong 5 lần gặp cho thấy Everton không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Họ từng làm khó Liverpool và có thể tiếp tục làm điều đó nếu giữ được sự tập trung.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Everton, thử thách lớn nhất là giữ sự ổn định sau trận thua gần nhất. Chuỗi 3 trận thắng liên tiếp trước đó cho thấy họ có khả năng tạo ra mạch kết quả tốt, và cuộc gặp này là phép thử cho tinh thần ấy.

Với Liverpool, nhiệm vụ là duy trì mạch thắng 3 trận gần nhất để bảo vệ vị trí trong tốp 4. Đội đang xếp trên và có lợi thế đối đầu, nhưng phải đối mặt với một chủ nhà đang ở sát nhóm cạnh tranh.

Nhận định

Nhìn chung, Liverpool nhỉnh hơn về thứ hạng, điểm số và thành tích đối đầu. Dù vậy, phong độ 5 trận gần nhất của hai đội tương đồng, nên đây vẫn là trận đấu khó lường. Everton có động lực lớn để rút ngắn khoảng cách 5 điểm, trong khi Liverpool muốn tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm đầu bảng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Everton · 1 thắng 1 hòa Liverpool · 3 thắng Everton 1 - 2 Liverpool LIV Liverpool 2 - 1 Everton LIV Liverpool 1 - 0 Everton LIV Everton 2 - 2 Liverpool Hòa Everton 2 - 0 Liverpool EVE

Everton 5 trận gần nhất B T T T B 11 Trận 4-4-3 T-H-B 12 Ghi (TB 1.1) 14 Thủng lưới Liverpool 5 trận gần nhất T T T B B 11 Trận 6-3-2 T-H-B 18 Ghi (TB 1.6) 10 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Arsenal 11 9 1 1 +10 28 H T T T T 2 Brighton 11 7 1 3 +17 22 B T T B T 3 Manchester City 11 7 1 3 +8 22 H B B B T 4 Liverpool 11 6 3 2 +8 21 T T B T T 5 Brentford 12 5 5 2 +13 20 T T B T H … 8 Chelsea 12 5 1 6 -1 16 B B B T B 9 Everton 11 4 4 3 -2 16 B T T B B 10 Tottenham 11 4 3 4 +1 15 T B T T T …

Tình hình lực lượng Everton ✚ J. Tarkowski (Red Card) Liverpool ✚ C. Bradley (Knee Injury) ✚ H. Ekitike (Achilles Tendon Injury) ✚ C. Gakpo (Calf Injury) ✚ R. Gravenberch (Heel Injury) ✚ G. Leoni (Knee Injury) ✚ V. Munoz (Knee Injury) ✚ A. Nallo (Leg Injury)