Trực tiếp FC Cincinnati vs Columbus Crew: Hết hiệp 1, Columbus Crew dẫn 1-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp FC Cincinnati vs Columbus Crew: Hết hiệp 1, Columbus Crew dẫn 1-0

Văn Thể19/10/2026 00:14

Columbus Crew đang thi đấu thăng hoa với 4 chiến thắng sau 5 trận gần nhất, trước chuyến làm khách của FC Cincinnati tại TQL Stadium lúc 04:00 ngày 19/10/2026.

FC Cincinnati0 - 1Columbus CrewNghỉ giữa hiệp
  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

  • 45+7'Thẻ vàng

    Phút 45+7': André Gomes (Columbus Crew) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 37'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: FC Cincinnati 55% - 45% Columbus Crew, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 0 - 1.

  • 31'Thẻ vàng

    Phút 31': Teenage Hadebe (FC Cincinnati) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 28'Thẻ vàng

    Phút 28': Samuel Mawuena Gidi (FC Cincinnati) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: FC Cincinnati 55% - 45% Columbus Crew, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 2 - 5.

  • 22'BÀN THẮNG! Columbus Crew (0-1)

    Phút 22': Gonzalo Tapia (Columbus Crew) lập công (kiến tạo: Brais Méndez). Tỷ số: 0 - 1.

  • 18'Thay người

    Phút 18' (FC Cincinnati): Nick Hagglund vào sân thay Julian Malatini.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: FC Cincinnati 49% - 51% Columbus Crew, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 0 - 4.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    FC Cincinnati tiếp đón Columbus Crew.

Cập nhật lúc 05:07 19/10/2026

Đội hình chính thức
FC Cincinnati
Sơ đồ 3-4-1-2 · HLV Pat Noonan
Columbus Crew
Sơ đồ 3-4-3 · HLV L. Courtois
18
R. Celentano
11
S. Gidi
6
J. Malatini
15
T. Hadebe
23
D. Douděra
5
O. Nwobodo
20
P. Bucha
3
T. Malacia
10
Evander
16
T. Barlow
9
K. Denkey
28
P. Schulte
31
S. Moreira
25
S. Zawadzki
18
M. Amundsen
2
M. Herrera
16
T. Habroune
20
André Gomes
11
B. Lennon
10
Brais Méndez
33
G. Tapia
8
S. Rodríguez
Dự bị
FC Cincinnati
22 G. Valenzuela27 B. Anunga66 E. Echenique4 N. Hagglund99 A. Jabbari13 E. Louro17 K. Mboma Dem29 Bryan Josías Ramírez León24 K. Smith
Columbus Crew
17 S. Bangoura3 E. Bailly7 D. Chambost26 L. Giaccone1 N. Hagen77 Josef Martínez23 M. Farsi14 A. Sejdić19 J. Thiaré
Cập nhật đội hình lúc 03:32 19/10/2026
FC CincinnatiThống kêColumbus Crew
55%
Kiểm soát bóng
45%
4
Dứt điểm
2
1
Trúng đích
1
1
Phạt góc
2
6
Phạm lỗi
7
1
Việt vị
3
0
Thủ môn cứu thua
1

Columbus Crew đang thi đấu thăng hoa và mang phong độ tốt hơn hẳn vào chuyến làm khách trước FC Cincinnati. Trận đấu diễn ra tại TQL Stadium lúc 04:00 ngày 19/10/2026. Đội khách thắng 4 trong 5 trận gần nhất, trong khi chủ nhà chỉ thắng 1 trận trong cùng khoảng thời gian.

Columbus Crew đang trên đà thăng hoa

Columbus Crew thắng 4, thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đội vừa giành chiến thắng ở trận mới đây nhất và chỉ nếm trận thua duy nhất ở trận đấu liền trước đó. Trước cú vấp ấy, họ có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp.

Đáng chú ý, đội khách phản ứng nhanh sau thất bại: họ trở lại với một chiến thắng ngay trận kế tiếp. Đó là dấu hiệu của một tập thể giữ được sự ổn định và tinh thần thi đấu cao khi bước vào trận đấu quan trọng.

FC Cincinnati chưa tìm được sự ổn định

Ngược lại, FC Cincinnati có chuỗi 5 trận gần nhất kém ổn định: thắng 1, hòa 2, thua 2. Đội chủ nhà thua trận mới đây nhất, trước đó thắng một trận rồi lại thua tiếp, và hòa hai trận cũ hơn.

Với chỉ một chiến thắng trong 5 lần ra sân gần nhất, FC Cincinnati cần một màn trình diễn thuyết phục để cắt mạch kết quả chưa như ý. Lợi thế của đội bóng này là được thi đấu trên sân nhà.

Thế đối đầu nghiêng nhẹ về đội khách

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Columbus Crew thắng 3 trận còn FC Cincinnati thắng 2 trận. Hai đội không có trận hòa nào, nên các cuộc đối đầu gần đây đều có người thắng, người thua rõ ràng.

Cách biệt chỉ là một trận thắng, nhưng nó giúp đội khách có thêm tâm lý thoải mái. Cùng với phong độ hiện tại, đó là hai yếu tố có lợi cho Columbus Crew.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Trên bảng xếp hạng, FC Cincinnati đang đứng thứ 9 với 36 điểm, còn Columbus Crew xếp thứ 13 với 32 điểm. Hai đội cách nhau 4 điểm, và chủ nhà đang ở vị trí cao hơn.

Điều này tạo ra một bức tranh thú vị. FC Cincinnati hơn về thứ hạng và điểm số, nhưng Columbus Crew lại hơn về phong độ gần đây. Chiến thắng của đội khách có thể giúp họ rút ngắn khoảng cách với đối thủ.

Điểm then chốt của trận đấu

Câu hỏi lớn nhất là liệu FC Cincinnati có chặn được đà đi lên của Columbus Crew hay không. Chủ nhà cần cải thiện sự ổn định, vì chuỗi kết quả gần đây gồm hai trận hòa và hai trận thua chưa phản ánh đúng vị trí của họ trên bảng xếp hạng.

Về phía Columbus Crew, thử thách là duy trì sự tự tin và tính kỷ luật khi làm khách. Nếu giữ được nhịp thi đấu của 5 trận gần nhất, họ hoàn toàn có thể làm khó đội chủ nhà.

Nhận định

Nhìn chung, Columbus Crew có nhiều yếu tố ủng hộ hơn: phong độ tốt hơn, thế đối đầu nhỉnh hơn trong 5 lần gặp gần nhất. FC Cincinnati được lợi thế sân nhà và đang xếp trên đối thủ. Một trận đấu cân bằng được kỳ vọng, nhưng đà thăng hoa của đội khách khiến họ đáng được chú ý hơn.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
FC Cincinnati · 2 thắng0 hòaColumbus Crew · 3 thắng
26/07/2026
Columbus Crew
2 - 1
FC Cincinnati
CC
09/11/2025
Vòng 1/8
FC Cincinnati
2 - 1
Columbus Crew
FC
03/11/2025
Vòng 1/8
Columbus Crew
4 - 0
FC Cincinnati
CC
28/10/2025
Vòng 1/8
FC Cincinnati
1 - 0
Columbus Crew
FC
13/07/2025
FC Cincinnati
2 - 4
Columbus Crew
CC
FC Cincinnati
5 trận gần nhất
BTBHH
Columbus Crew
5 trận gần nhất
TBTTT
29
Trận
9-5-15
T-H-B
44
Ghi (TB 1.5)
47
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Nashville SC302073+4167HTTTT
2Inter Miami3015105+2255TTTBH
3New England Revolution3016410+852TTBBT
8New York Red Bulls3010614-1736BBTBT
9FC Cincinnati289910-836BTBHH
10Toronto FC3081210-936THTBB
12DC United2971210-1433BTBHB
13Columbus Crew299515-332TBTTB
14Atlanta United FC308616-1430BTBHT
Tình hình lực lượng
FC Cincinnati
J. Martinez (Knee Injury)
M. Robinson (Injury)
J. Martinez (Knee Injury)
M. Robinson (Injury)
Columbus Crew
W. Abou Ali (Knee Injury)
R. Camacho (Chest Injury)
W. Abou Ali (Knee Injury)
R. Camacho (Chest Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp FC Cincinnati vs Columbus Crew: Hết hiệp 1, Columbus Crew dẫn 1-0
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