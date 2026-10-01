TRỰC TIẾP Trực tiếp FC Copenhagen vs SC Braga: Hết hiệp 1, hòa 0-0 FC Copenhagen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 17, trong khi SC Braga ở hạng 22. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 16/10/2026 tại Parken Stadium.

FC Copenhagen 0 - 0 SC Braga Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

39' SC Braga ép sân Cầm bóng: FC Copenhagen 42% - 58% SC Braga, dứt điểm 2 - 1, phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 7.

27' Thế trận giằng co Cầm bóng: FC Copenhagen 44% - 56% SC Braga, dứt điểm 2 - 0, phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 3.

13' SC Braga ép sân Cầm bóng: FC Copenhagen 40% - 60% SC Braga, dứt điểm 1 - 0; phạm lỗi 0 - 3.

0' Trận đấu bắt đầu FC Copenhagen tiếp đón SC Braga.

Cập nhật lúc 02:47 16/10/2026

Đội hình chính thức FC Copenhagen Sơ đồ 4-2-3-1 SC Braga Sơ đồ 3-4-3 1 Diant Ramaj 20 Junnosuke Suzuki 2 Felix Beijmo 6 Ákos Markgráf 24 Birger Meling 33 Alex Král 36 William Clem 12 Thapelo Maseko 10 Mohamed Elyounoussi 16 Robert 39 Viktor Bjarki Dadason 31 Bernardo Fontes 22 Sergio Barcia 14 Gustaf Lagerbielke 26 Bright Arrey-Mbi 23 Denis Huseinbašić 29 Jean-Baptiste Gorby 8 João Moutinho 34 Demir Ege Tıknaz 7 Diogo Travassos 19 Jonas Wind 21 Ricardo Horta Dự bị FC Copenhagen 31 Rúnar Alex Rúnarsson 51 Tobias Breum-Harild 4 Asger Sørensen 13 Rodrigo Huescas 15 Marcos López 28 Hunor Németh 45 Gunnar Orri Olsen 7 Maher Carrizo 34 Marvin Nasnas SC Braga 12 Tiago Sá 44 Adrian Bajrami 37 Adrian Leon Barišić 6 Vítor Carvalho 16 Tomás Marqués 20 Mario Dorgeles 50 Diego Rodrigues 2 Victor Gómez 11 Gabriel Silva Cập nhật đội hình lúc 01:32 16/10/2026

FC Copenhagen Thống kê SC Braga 42% Kiểm soát bóng 58% 2 Dứt điểm 1 1 Phạt góc 1 3 Phạm lỗi 7 0 Việt vị 1

FC Copenhagen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng, và họ tiếp SC Braga ở hạng 22 trên sân Parken Stadium lúc 02:00 ngày 16/10/2026. Cả hai đội cùng có 0 điểm, nhưng thứ hạng cho thấy chủ nhà đang đứng trước đối thủ năm bậc.

FC Copenhagen: nền tảng vững nhưng đang chững lại

Trong 5 trận gần nhất, FC Copenhagen thắng 3 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, hai trận thua là hai trận mới nhất, sau chuỗi 3 trận thắng liên tiếp trước đó.

Chuỗi kết quả này vẽ ra hình ảnh một đội bóng từng có thời gian thăng hoa nhưng vừa chững lại. Vì vậy, trận gặp SC Braga là cơ hội để đội chủ nhà chấm dứt mạch thua và trở lại nhịp thắng đã tạo ra trước đó.

SC Braga: phong độ thiếu ổn định

SC Braga có 5 trận gần nhất với 2 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua. Kết quả mới nhất của đội là một trận thua, tiếp đến là một trận hòa, rồi xen kẽ thắng và thua.

Chuỗi kết quả lên xuống này khiến đội khách khó tạo được đà ổn định. Với vị trí thứ 22, SC Braga cần một kết quả tích cực để rút ngắn khoảng cách với nhóm phía trên.

Vị trí trên bảng xếp hạng

FC Copenhagen xếp hạng 17 và SC Braga xếp hạng 22, cả hai đều đang có 0 điểm. Khoảng cách năm bậc giữa hai đội cho thấy chủ nhà đang ở vị thế nhỉnh hơn trước trận đấu này.

Điểm then chốt của trận đấu

Yếu tố đầu tiên là tâm lý của chủ nhà. FC Copenhagen vừa thua hai trận liền, nên họ cần phản ứng nhanh để không kéo dài mạch xuống dốc, nhất là khi được thi đấu trên sân nhà.

Yếu tố thứ hai là sự ổn định của SC Braga. Đội khách có phong độ trồi sụt, và nếu không giữ được sự chắc chắn trong cả trận, họ sẽ khó gây áp lực lên một đối thủ đang muốn bám sát nhóm dự cúp châu lục.

Nhận định

Xét về thứ hạng và chuỗi kết quả gần đây, FC Copenhagen có phần nhỉnh hơn nhờ vị trí cao hơn và việc được đá trên sân nhà. Tuy nhiên, hai trận thua gần nhất là dấu hỏi lớn với chủ nhà, trong khi SC Braga vẫn có thể tận dụng sự dè dặt của đối thủ. Một trận đấu cân bằng và giàu căng thẳng đang chờ đón người xem ở Parken Stadium.

FC Copenhagen 5 trận gần nhất B B T T T 6 Trận 4-2-0 T-H-B 17 Ghi (TB 2.8) 6 Thủng lưới SC Braga 5 trận gần nhất B H T B T 6 Trận 4-2-0 T-H-B 8 Ghi (TB 1.3) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Mjallby AIF 0 0 0 0 0 0 2 Brighton 0 0 0 0 0 0 3 Monaco 0 0 0 0 0 0 … 8 Atalanta 0 0 0 0 0 0 9 Ajax 0 0 0 0 0 0 … 16 Aarhus 0 0 0 0 0 0 17 FC Copenhagen 0 0 0 0 0 0 18 FC Midtjylland 0 0 0 0 0 0 … 21 Brann 0 0 0 0 0 0 22 SC Braga 0 0 0 0 0 0 23 Heart Of Midlothian 0 0 0 0 0 0 24 FC Lugano 0 0 0 0 0 0 25 FK Crvena Zvezda 0 0 0 0 0 0 … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại