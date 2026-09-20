TRỰC TIẾP Trực tiếp FC Dallas vs Austin: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0 FC Dallas đang đứng trước cơ hội bám đuổi ngôi đầu bảng khi tiếp đón Austin trên sân nhà Toyota Stadium, trong bối cảnh cả hai bên đều nỗ lực tích lũy điểm số.

FC Dallas 0 - 0 Austin Hiệp 2 — phút 60' 60' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

49' FC Dallas ép sân Cầm bóng: FC Dallas 48% - 52% Austin, dứt điểm 6 - 3 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 3 - 3; phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 1 - 2.

48' Thẻ vàng Phút 48': J. Rosales (Austin) nhận thẻ vàng.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: FC Dallas 57% - 43% Austin, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 1 - 2.

35' Thẻ vàng Phút 35': S. Moore (FC Dallas) nhận thẻ vàng.

25' FC Dallas ép sân Cầm bóng: FC Dallas 62% - 38% Austin, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 1 - 2.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: FC Dallas 49% - 51% Austin, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 0 - 1.

3' Thẻ vàng Phút 3': M. Desler (Austin) nhận thẻ vàng.

0' Trận đấu bắt đầu FC Dallas tiếp đón Austin.

Cập nhật lúc 09:02 20/09/2026

Đội hình chính thức FC Dallas Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Eric Quill Austin Sơ đồ 3-4-2-1 42 Daniel 18 Shaq Moore 3 Osaze Urhoghide 25 Sebastien Ibeagha 6 Ran Binyamin 17 Ramiro 12 Christian Cappis 77 Bernard Kamungo 21 Joaquín Valiente 55 Kaick 9 Petar Musa 1 Brad Stuver 3 Mikkel Desler 5 Oleksandr Svatok 23 Žan Kolmanič 30 Joseph Rosales 38 Ervin Torres 14 Besard Sabović 17 Jon Gallagher 11 Facundo Torres 24 Jorge Alastuey 21 Christian Ramirez Dự bị FC Dallas 40 Jonathan Sirois 32 Nolan Norris 5 Lalas Abubakar 8 Patrickson Delgado 14 Herman Johansson 33 Clay Holstad 23 Logan Farrington 10 Santiago Moreno 28 Sam Sarver Austin 12 Damian Las 15 Jonathan Bell 4 Brendan Hines-Ike 35 Mateja Đorđević 22 Christopher Applewhite 6 Ilie Sánchez 10 Myrto Uzuni 9 Brandon Vázquez 32 Micah Burton Cập nhật đội hình lúc 07:14 20/09/2026

FC Dallas Thống kê Austin 48% Kiểm soát bóng 52% 6 Dứt điểm 3 2 Trúng đích 1 3 Phạt góc 3 1 Phạm lỗi 3 1 Thủ môn cứu thua 2

Cuộc so tài giữa FC Dallas và Austin diễn ra lúc 07:30 ngày 20/09/2026 trên sân vận động Toyota Stadium mang ý nghĩa quan trọng đối với cuộc đua thứ hạng. Đội chủ nhà FC Dallas hiện nắm giữ vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 43 điểm, qua đó tiếp tục duy trì cơ hội bám đuổi ngôi đầu bảng. Trong khi đó, Austin đang đứng ở vị trí thứ 13 với 29 điểm và hướng tới mục tiêu thu hẹp khoảng cách điểm số với các đội xếp trên.

FC Dallas nỗ lực giữ nhịp trong cuộc đua nhóm đầu

Vị trí thứ 3 với 43 điểm phản ánh một chặng đường thi đấu ổn định của FC Dallas. Đội chủ sân Toyota Stadium đã tích lũy được điểm số đáng kể để góp mặt trong nhóm cạnh tranh vị trí dẫn đầu. Nhìn vào chuỗi 5 trận gần nhất, FC Dallas giành được 3 trận thắng, hòa 1 trận và để thua 1 trận. Mặc dù có dấu hiệu chững lại ở hai vòng đấu gần đây nhất khi nhận 1 thất bại và 1 trận hòa, nền tảng 3 chiến thắng liên tiếp trước đó vẫn cho thấy khả năng kiểm soát thế trận hiệu quả của đội bóng này.

Trận đấu sắp tới là thời điểm thích hợp để FC Dallas tìm lại mạch chiến thắng trọn vẹn. Lợi thế sân nhà Toyota Stadium được kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực cho các cầu thủ nhằm cụ thể hóa mục tiêu bám đuổi đội xếp trên, qua đó củng cố vững chắc vị thế trong nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng.

Sự kiên cường và chuỗi trận bất bại của Austin

Ở phía bên kia chiến tuyến, Austin hiện đứng thứ 13 với 29 điểm, kém đội chủ nhà 14 điểm trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, màn trình diễn thời gian qua của Austin cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị đánh bại. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này không để thua bất kỳ trận nào, đạt thành tích 2 trận thắng và 3 trận hòa. Gần nhất, Austin vừa trải qua một trận hòa, trước đó là 1 chiến thắng, xen kẽ 2 trận hòa và 1 trận thắng.

Lối chơi chặt chẽ giúp Austin trở thành đối thủ tương đối khó chịu. Việc liên tục tích lũy điểm số từ các kết quả hòa và thắng phản ánh sự lì lợm cùng tinh thần kỷ luật cao trong cách tổ chức trận đấu. Chuyến hành quân đến sân Toyota Stadium sẽ là bài kiểm tra bản lĩnh thực sự cho Austin trước một ứng viên đang cạnh tranh vị trí dẫn đầu.

Cục diện giằng co tại Toyota Stadium

Sự tương phản về vị trí trên bảng xếp hạng tạo nên tính chất đặc biệt cho cuộc đọ sức này. FC Dallas sở hữu 43 điểm cùng vị trí trong top 3, buộc phải đẩy cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm trọn vẹn điểm số để duy trì sức ép lên ngôi đầu. Điều này đòi hỏi đội chủ nhà phải cải thiện khả năng chuyển hóa cơ hội sau hai vòng đấu thiếu hụt chiến thắng.

Ngược lại, Austin với chuỗi 5 trận bất bại nhiều khả năng sẽ ưu tiên lối chơi phòng ngự chủ động, tận dụng sự kiên nhẫn để chờ đợi sơ hở từ đối phương. Với điểm tựa sân nhà và quyết tâm bám đuổi nhóm dẫn đầu, FC Dallas nắm trong tay ưu thế nhất định, song họ cần đặc biệt cảnh giác trước lối đá kiên trì và khó chịu của đội khách Austin.

FC Dallas 5 trận gần nhất T T T H B 25 Trận 12-7-6 T-H-B 49 Ghi (TB 2.0) 42 Thủng lưới Austin 5 trận gần nhất T H H T B 25 Trận 7-8-10 T-H-B 32 Ghi (TB 1.3) 44 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 24 14 4 6 +30 46 B T B T T 2 Houston Dynamo 25 13 4 8 +4 43 B T H H B 3 FC Dallas 25 12 7 6 +7 43 T T T H B 4 San Jose Earthquakes 25 12 5 8 +8 41 T T H H B … 12 Minnesota United FC 25 7 8 10 -6 29 B B B H T 13 Austin 25 7 8 10 -12 29 T H H T H 14 Seattle Sounders 23 7 7 9 -5 28 H H H H B …