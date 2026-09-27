TRỰC TIẾP Trực tiếp FC Dallas vs Los Angeles FC: Trận đấu đang diễn ra Los Angeles FC đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chỉ kém đối thủ 3 điểm, biến màn đọ sức với FC Dallas tại sân Toyota Stadium thành tâm điểm đầy kịch tính.

FC Dallas 0 - 0 Los Angeles FC Hiệp 1 — phút 11' 11' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

0' Trận đấu bắt đầu FC Dallas tiếp đón Los Angeles FC.

Cập nhật lúc 07:50 27/09/2026

Đội hình chính thức FC Dallas Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Eric Quill Los Angeles FC Sơ đồ 4-3-3 · HLV M. Dos Santos 40 J. Sirois 3 O. Urhoghide 25 S. Ibeagha 32 N. Norris 14 H. Johansson 55 Kaick 12 C. Cappis 18 S. Moore 21 J. Valiente 10 S. Moreno 23 L. Farrington 1 H. Lloris 14 Sergi Palencia 5 R. Porteous 91 N. Tafari 24 Hollingshead 8 M. Delgado 4 E. Segura 23 Y. Cheberko 9 A. Sieb 17 J. Ebobisse 19 T. Boyd Dự bị FC Dallas 8 P. Delgado 33 C. Holstad 5 L. Abubakar 28 Samuel Sarver 30 Michael Collodi 7 D. Job 11 A. Julio 16 Nicholas Simmonds 27 Caleb Swann Los Angeles FC 45 Kenny Nielsen 31 Cabral Carter 47 Marius Aiyenero 21 R. Raposo 90 Tommy Mihalic 49 C. Kosakoff 6 Igor Jesus 44 C. Diaz 20 S. Vasquez Cập nhật đội hình lúc 07:04 27/09/2026

Vào lúc 07:30 ngày 27/09/2026, sân vận động Toyota Stadium (Texas) sẽ trở thành tâm điểm của màn so tài giữa FC Dallas và Los Angeles FC. Cuộc chạm trán này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc định hình cục diện nhóm đầu bảng xếp hạng, nơi khoảng cách giữa hai câu lạc bộ hiện chỉ là một trận thắng.

Bối cảnh cạnh tranh quyết liệt tại nhóm dẫn đầu

Los Angeles FC bước vào trận đấu này với mục tiêu rõ ràng khi đang bám sát nhóm dự cúp châu lục. Hiện tại, đội bóng áo đen-vàng đang đứng ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 41 điểm tích lũy được. Nếu giành trọn vẹn điểm số trong chuyến làm khách lần này, Los Angeles FC sẽ san bằng điểm số với chính đối thủ.

Ở bên kia chiến tuyến, FC Dallas đang chiếm giữ vị trí thứ 4 với 44 điểm. Được chơi trên sân nhà Toyota Stadium là điểm tựa lớn để đội bóng Texas tìm cách nới rộng cách biệt với kẻ bám đuổi, đồng thời củng cố vững chắc vị thế của mình trong nhóm bốn đội mạnh nhất.

Phân tích phong độ thực tế của hai đội bóng

Xét về phong độ thi đấu trong 5 lần ra sân gần nhất, FC Dallas đang thể hiện sự ổn định ấn tượng. Đội chủ nhà duy trì thành tích bất bại với 3 trận thắng và 2 trận hòa. Đáng chú ý, mạch trận khởi sắc với 3 chiến thắng liên tiếp trước khi có trận hòa ở vòng đấu gần nhất đã giúp FC Dallas tích lũy thêm những điểm số quan trọng để bám trụ vững vàng ở vị trí thứ 4.

Ngược lại, Los Angeles FC lại có dấu hiệu chững lại về nhịp độ giành điểm. Trong 5 trận gần đây, đội bóng này chỉ có 1 trận thắng, nhận 1 thất bại và để chia điểm tới 3 trận. Việc phải nhận 2 trận hòa liên tiếp ở các vòng đấu gần nhất khiến Los Angeles FC chưa thể bứt phá mạnh mẽ hơn, qua đó tạm thời chấp nhận đứng thứ 6 với 41 điểm.

Cục diện chiến thuật đáng chờ đợi

Với tính chất quan trọng của một trận cầu then chốt ở tốp đầu, sự thận trọng chắc chắn sẽ được đặt lên hàng đầu. FC Dallas sở hữu lợi thế sân bãi cùng chuỗi phong độ ổn định, nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt lối chơi kiểm soát nhằm khóa chặt các hướng tấn công của đối thủ.

Trong khi đó, Los Angeles FC đối mặt với áp lực phải có điểm để không bị nhóm dự cúp châu lục gia tăng khoảng cách. Tình thế hiện tại buộc đại diện khách phải thể hiện sự kiên cường và sắc bén trong khâu chuyển đổi trạng thái nếu muốn vượt qua thử thách lớn tại Texas.

FC Dallas 5 trận gần nhất H T T T H 26 Trận 12-8-6 T-H-B 49 Ghi (TB 1.9) 42 Thủng lưới Los Angeles FC 27 Trận 11-8-8 T-H-B 43 Ghi (TB 1.6) 29 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 25 15 4 6 +33 49 T B T B T 2 Houston Dynamo 26 13 5 8 +4 44 H B T H H 3 St. Louis City 26 12 8 6 +9 44 T T H T H 4 FC Dallas 26 12 8 6 +7 44 H T T T H 5 San Jose Earthquakes 26 12 6 8 +8 42 H T T H H 6 Los Angeles FC 27 11 8 8 +14 41 H B T H H 7 Colorado Rapids 26 11 3 12 +1 36 H T H B T …

Tình hình lực lượng FC Dallas ✚ R. Binyamin (International duty) ✚ B. Kamungo (International duty) ✚ P. Musa (International duty) ✚ Ramiro (Yellow Cards) ✚ Geovane Jesus (Knee Injury) ✚ A. A. Julio Santos (Injury) ✚ R. Binyamin (International duty) ✚ B. Kamungo (International duty) Los Angeles FC ✚ D. Bouanga (International duty) ✚ M. Choiniere (International duty) ✚ A. Long (Red Card) ✚ J. Shaffelburg (International duty) ✚ J. Terry (International duty) ✚ T. Tillman (Injury) ✚ L. Walta (International duty) ✚ T. Hasal (Arm Injury)