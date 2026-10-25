TRỰC TIẾP Trực tiếp FC Dallas vs San Jose Earthquakes: Đội hình xuất phát Cuộc đối đầu giữa hai đội nhóm đầu bảng: FC Dallas hạng 3 (51 điểm) tiếp San Jose Earthquakes hạng 4 (48 điểm) tại Toyota Stadium lúc 07:30 ngày 25/10/2026.

FC Dallas vs San Jose Earthquakes SẮP BẮT ĐẦU • 07:30 07:30 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của FC Dallas và San Jose Earthquakes đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 07:30.

Cập nhật lúc 07:02 25/10/2026

Đội hình chính thức FC Dallas Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Eric Quill San Jose Earthquakes Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV B. Arena 42 Daniel 18 S. Moore 25 S. Ibeagha 3 O. Urhoghide 14 H. Johansson 17 Ramiro 55 Kaick 77 B. Kamungo 21 J. Valiente 7 D. Job 9 P. Musa 1 A. Gunn 5 D. Munie 4 D. Romney 18 R. Roberts 17 Jack Jasinski 14 R. Vieira 34 Beau Leroux 2 J. Ricketts 7 O. Bouda 11 T. Werner 23 E. Löwen Dự bị FC Dallas 32 N. Norris 12 C. Cappis 8 P. Delgado 5 L. Abubakar 6 R. Binyamin 10 S. Moreno 40 J. Sirois 27 Caleb Swann 11 A. Julio San Jose Earthquakes 25 M. Floriani 6 I. Harkes 9 L. Jovanović 3 P. Marie 87 Vítor Costa 20 N. Fernandez 36 E. Edwards 16 J. Skahan 10 N. Tsakiris Cập nhật đội hình lúc 07:02 25/10/2026

Cuộc đối đầu giữa hai đội nhóm đầu bảng sẽ diễn ra lúc 07:30 ngày 25/10/2026 tại Toyota Stadium (Texas). FC Dallas đứng hạng 3 với 51 điểm, còn San Jose Earthquakes xếp ngay sau ở hạng 4 với 48 điểm. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 3 điểm, nên kết quả trận này có thể làm thay đổi bức tranh ở nhóm dẫn đầu.

Hai đội nhóm đầu bảng cách nhau 3 điểm

FC Dallas đang có lợi thế nhỏ về thứ hạng và điểm số. Tuy vậy, khoảng cách 3 điểm không đủ để tạo ra một khoảng trống an toàn. Nếu San Jose Earthquakes giành chiến thắng, hai đội sẽ bị kéo lại gần nhau hơn nữa trên bảng xếp hạng.

Với chủ nhà, đây là cơ hội để củng cố vị trí trước một đối thủ trực tiếp. Với đội khách, trận đấu là dịp để rút ngắn khoảng cách với chính đối thủ đang đứng trên mình.

Phong độ: Dallas nhiều biến động, San Jose bền bỉ nhưng thiếu dứt điểm trận đấu

Trong 5 trận gần nhất, FC Dallas thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Trận đấu gần đây nhất của đội là một kết quả hòa. Chuỗi kết quả này cho thấy chủ nhà có thể giành điểm khá đều, nhưng chưa tạo được mạch thắng liên tiếp.

San Jose Earthquakes có một chuỗi khác biệt. Đội khách hòa tới 4 trận, thắng 1 trận và không thua trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất. Trận gần nhất của họ cũng kết thúc với kết quả hòa. Khả năng giữ vững trước các đối thủ là điểm đáng chú ý, song việc hòa nhiều cũng cho thấy họ chưa biến được nhiều thế trận thành chiến thắng.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, FC Dallas thắng 2 trận, San Jose Earthquakes thắng 2 trận và 1 trận kết thúc với kết quả hòa. Đây là thế đối đầu gần như cân bằng, không đội nào chiếm ưu thế rõ rệt. Điều đó phù hợp với khoảng cách sít sao trên bảng xếp hạng hiện tại.

Điểm then chốt của trận đấu

Yếu tố quyết định có thể nằm ở cách mỗi đội tận dụng điểm mạnh của mình. FC Dallas có lợi thế sân nhà và cần tận dụng điều đó để biến những trận hòa gần đây thành điểm số trọn vẹn. Đội chủ nhà cũng cần tránh lặp lại trận thua nằm trong chuỗi 5 trận gần nhất.

Ngược lại, San Jose Earthquakes mang theo chuỗi không thua và sự chắc chắn khi xa nhà. Nếu tiếp tục giữ được sự kỷ luật, họ hoàn toàn có thể khiến chủ nhà gặp khó khăn. Tuy nhiên, để thu hẹp khoảng cách trên bảng xếp hạng, đội khách cần chuyển hóa nhiều hơn những trận hòa thành chiến thắng.

Nhận định

Với hai đội cách nhau chỉ 3 điểm, phong độ không có nhiều chênh lệch và lịch sử đối đầu cân bằng, đây là trận đấu có nhiều khả năng diễn ra giằng co. FC Dallas có lợi thế nhỏ về thứ hạng và yếu tố sân nhà. San Jose Earthquakes lại sở hữu chuỗi trận không thua đáng nể. Một chi tiết nhỏ có thể tạo nên khác biệt trong cuộc đối đầu giữa hai đội nhóm đầu bảng này.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất FC Dallas · 2 thắng 1 hòa San Jose Earthquakes · 2 thắng San Jose Earthquakes 2 - 3 FC Dallas FD San Jose Earthquakes 2 - 2 FC Dallas Hòa FC Dallas 2 - 4 San Jose Earthquakes SJE San Jose Earthquakes 3 - 2 FC Dallas SJE FC Dallas 2 - 1 San Jose Earthquakes FD

FC Dallas 30 Trận 14-9-7 T-H-B 55 Ghi (TB 1.8) 47 Thủng lưới San Jose Earthquakes 5 trận gần nhất H H H T H 30 Trận 13-9-8 T-H-B 52 Ghi (TB 1.7) 42 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 30 16 7 7 +32 55 T H H B H 2 St. Louis City 30 14 9 7 +15 51 B H T T T 3 FC Dallas 30 14 9 7 +8 51 H T B T H 4 San Jose Earthquakes 30 13 9 8 +10 48 H H H T H 5 Houston Dynamo 30 13 8 9 +2 47 H H H B H …

Tình hình lực lượng FC Dallas ✚ S. Sarver (Red Card) ✚ L. Farrington (Lower-Body Injury) ✚ Geovane Jesus (Knee Injury) ✚ A. A. Julio Santos (Lower-Body Injury) ✚ Kaick (Personal Reasons) ✚ S. Sarver (Red Card) ✚ L. Farrington (Lower-Body Injury) ✚ Geovane Jesus (Knee Injury) San Jose Earthquakes ✚ N. Adimabua (Hernia) ✚ D. Jones (Achilles Tendon Injury) ✚ P. Judd (Yellow Cards) ✚ J. A. Gonzalez Mendoza (Injury) ✚ D. Johnson (Lower-Body Injury) ✚ B. Kikanovic (Lower-Body Injury) ✚ J. Skahan (Lower-Body Injury) ✚ N. Tsakiris (Upper-Body Injury)