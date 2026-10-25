Trực tiếp FC Dallas vs San Jose Earthquakes: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp FC Dallas vs San Jose Earthquakes: Đội hình xuất phát

Văn Thể25/10/2026 02:43

Cuộc đối đầu giữa hai đội nhóm đầu bảng: FC Dallas hạng 3 (51 điểm) tiếp San Jose Earthquakes hạng 4 (48 điểm) tại Toyota Stadium lúc 07:30 ngày 25/10/2026.

FC DallasvsSan Jose EarthquakesSẮP BẮT ĐẦU • 07:30
  • 07:30Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của FC Dallas và San Jose Earthquakes đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 07:30.

Cập nhật lúc 07:02 25/10/2026

Đội hình chính thức
FC Dallas
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Eric Quill
San Jose Earthquakes
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV B. Arena
42
Daniel
18
S. Moore
25
S. Ibeagha
3
O. Urhoghide
14
H. Johansson
17
Ramiro
55
Kaick
77
B. Kamungo
21
J. Valiente
7
D. Job
9
P. Musa
1
A. Gunn
5
D. Munie
4
D. Romney
18
R. Roberts
17
Jack Jasinski
14
R. Vieira
34
Beau Leroux
2
J. Ricketts
7
O. Bouda
11
T. Werner
23
E. Löwen
Dự bị
FC Dallas
32 N. Norris12 C. Cappis8 P. Delgado5 L. Abubakar6 R. Binyamin10 S. Moreno40 J. Sirois27 Caleb Swann11 A. Julio
San Jose Earthquakes
25 M. Floriani6 I. Harkes9 L. Jovanović3 P. Marie87 Vítor Costa20 N. Fernandez36 E. Edwards16 J. Skahan10 N. Tsakiris
Cập nhật đội hình lúc 07:02 25/10/2026

Cuộc đối đầu giữa hai đội nhóm đầu bảng sẽ diễn ra lúc 07:30 ngày 25/10/2026 tại Toyota Stadium (Texas). FC Dallas đứng hạng 3 với 51 điểm, còn San Jose Earthquakes xếp ngay sau ở hạng 4 với 48 điểm. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 3 điểm, nên kết quả trận này có thể làm thay đổi bức tranh ở nhóm dẫn đầu.

Hai đội nhóm đầu bảng cách nhau 3 điểm

FC Dallas đang có lợi thế nhỏ về thứ hạng và điểm số. Tuy vậy, khoảng cách 3 điểm không đủ để tạo ra một khoảng trống an toàn. Nếu San Jose Earthquakes giành chiến thắng, hai đội sẽ bị kéo lại gần nhau hơn nữa trên bảng xếp hạng.

Với chủ nhà, đây là cơ hội để củng cố vị trí trước một đối thủ trực tiếp. Với đội khách, trận đấu là dịp để rút ngắn khoảng cách với chính đối thủ đang đứng trên mình.

Phong độ: Dallas nhiều biến động, San Jose bền bỉ nhưng thiếu dứt điểm trận đấu

Trong 5 trận gần nhất, FC Dallas thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Trận đấu gần đây nhất của đội là một kết quả hòa. Chuỗi kết quả này cho thấy chủ nhà có thể giành điểm khá đều, nhưng chưa tạo được mạch thắng liên tiếp.

San Jose Earthquakes có một chuỗi khác biệt. Đội khách hòa tới 4 trận, thắng 1 trận và không thua trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất. Trận gần nhất của họ cũng kết thúc với kết quả hòa. Khả năng giữ vững trước các đối thủ là điểm đáng chú ý, song việc hòa nhiều cũng cho thấy họ chưa biến được nhiều thế trận thành chiến thắng.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, FC Dallas thắng 2 trận, San Jose Earthquakes thắng 2 trận và 1 trận kết thúc với kết quả hòa. Đây là thế đối đầu gần như cân bằng, không đội nào chiếm ưu thế rõ rệt. Điều đó phù hợp với khoảng cách sít sao trên bảng xếp hạng hiện tại.

Điểm then chốt của trận đấu

Yếu tố quyết định có thể nằm ở cách mỗi đội tận dụng điểm mạnh của mình. FC Dallas có lợi thế sân nhà và cần tận dụng điều đó để biến những trận hòa gần đây thành điểm số trọn vẹn. Đội chủ nhà cũng cần tránh lặp lại trận thua nằm trong chuỗi 5 trận gần nhất.

Ngược lại, San Jose Earthquakes mang theo chuỗi không thua và sự chắc chắn khi xa nhà. Nếu tiếp tục giữ được sự kỷ luật, họ hoàn toàn có thể khiến chủ nhà gặp khó khăn. Tuy nhiên, để thu hẹp khoảng cách trên bảng xếp hạng, đội khách cần chuyển hóa nhiều hơn những trận hòa thành chiến thắng.

Nhận định

Với hai đội cách nhau chỉ 3 điểm, phong độ không có nhiều chênh lệch và lịch sử đối đầu cân bằng, đây là trận đấu có nhiều khả năng diễn ra giằng co. FC Dallas có lợi thế nhỏ về thứ hạng và yếu tố sân nhà. San Jose Earthquakes lại sở hữu chuỗi trận không thua đáng nể. Một chi tiết nhỏ có thể tạo nên khác biệt trong cuộc đối đầu giữa hai đội nhóm đầu bảng này.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
FC Dallas · 2 thắng1 hòaSan Jose Earthquakes · 2 thắng
17/05/2026
San Jose Earthquakes
2 - 3
FC Dallas
FD
17/07/2025
San Jose Earthquakes
2 - 2
FC Dallas
Hòa
26/06/2025
FC Dallas
2 - 4
San Jose Earthquakes
SJE
03/10/2024
San Jose Earthquakes
3 - 2
FC Dallas
SJE
25/02/2024
FC Dallas
2 - 1
San Jose Earthquakes
FD
FC Dallas
30
Trận
14-9-7
T-H-B
55
Ghi (TB 1.8)
47
Thủng lưới
San Jose Earthquakes
5 trận gần nhất
HHHTH
30
Trận
13-9-8
T-H-B
52
Ghi (TB 1.7)
42
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Vancouver Whitecaps301677+3255THHBH
2St. Louis City301497+1551BHTTT
3FC Dallas301497+851HTBTH
4San Jose Earthquakes301398+1048HHHTH
5Houston Dynamo301389+247HHHBH
Tình hình lực lượng
FC Dallas
S. Sarver (Red Card)
L. Farrington (Lower-Body Injury)
Geovane Jesus (Knee Injury)
A. A. Julio Santos (Lower-Body Injury)
Kaick (Personal Reasons)
S. Sarver (Red Card)
L. Farrington (Lower-Body Injury)
Geovane Jesus (Knee Injury)
San Jose Earthquakes
N. Adimabua (Hernia)
D. Jones (Achilles Tendon Injury)
P. Judd (Yellow Cards)
J. A. Gonzalez Mendoza (Injury)
D. Johnson (Lower-Body Injury)
B. Kikanovic (Lower-Body Injury)
J. Skahan (Lower-Body Injury)
N. Tsakiris (Upper-Body Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp FC Dallas vs San Jose Earthquakes: Đội hình xuất phát
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