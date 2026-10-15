TRỰC TIẾP Trực tiếp FC Dallas vs Seattle Sounders: Đội hình xuất phát FC Dallas còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng hạng 3 với 47 điểm, nhưng sẽ gặp Seattle Sounders, đội thắng 4 trong 5 lần đối đầu gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 07:30 ngày 15/10/2026 trên sân Toyota Stadium (Texas).

FC Dallas vs Seattle Sounders SẮP BẮT ĐẦU • 07:30 07:30 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của FC Dallas và Seattle Sounders đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 07:30.

Cập nhật lúc 07:02 15/10/2026

Đội hình chính thức FC Dallas Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Eric Quill Seattle Sounders Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV B. Schmetzer 42 Daniel 25 S. Ibeagha 3 O. Urhoghide 18 S. Moore 6 R. Binyamin 55 Kaick 17 Ramiro 77 B. Kamungo 21 J. Valiente 10 S. Moreno 9 P. Musa 26 A. Thomas 85 Kossa-Rienzi 39 S. Hawkins 25 J. Ragen 5 N. Tolo 7 C. Roldan 37 S. Brunell 90 S. Gomez 11 A. Rusnák 17 P. Arriola 9 D. Joveljić Dự bị FC Dallas 32 N. Norris 14 H. Johansson 7 D. Job 12 C. Cappis 8 P. Delgado 5 L. Abubakar 28 Samuel Sarver Seattle Sounders 24 S. Frei 27 J. Ferreira 8 C. Clark 28 Y. Gómez 45 P. Kingston 13 J. Morris 19 D. Musovski 16 A. Roldan 31 H. Dotson Cập nhật đội hình lúc 07:02 15/10/2026

FC Dallas còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu, và trận tiếp đón Seattle Sounders là phép thử đáng chú ý cho tham vọng ấy. Đội chủ nhà đang xếp hạng 3 với 47 điểm, nhưng đối thủ lần này lại là đội họ chưa thắng nổi trong 5 lần gặp gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 07:30 ngày 15/10/2026 tại Toyota Stadium (Texas).

FC Dallas: vị trí tốt nhưng phong độ vừa chững lại

Với 47 điểm, FC Dallas đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng. Đây là vị thế thuận lợi để tiếp tục cuộc đua ở nhóm đầu bảng.

Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 3, hòa 1 và thua 1. Tuy nhiên, trận thua đến ở lượt đấu mới nhất, khiến đà đi lên bị ngắt quãng đúng lúc cần duy trì sự ổn định. Vì vậy, thắng trên sân nhà là cách rõ ràng nhất để FC Dallas giữ vững tham vọng.

Seattle Sounders: chuỗi trận bất bại đáng gờm

Seattle Sounders đứng hạng 7 với 41 điểm, kém FC Dallas 6 điểm. Dù xếp dưới, đội khách đang có phong độ rất tốt. Họ thắng 4 trong 5 trận gần nhất, hòa 1 trận và chưa thua trận nào.

Đáng chú ý, Seattle Sounders thắng liên tiếp 4 trận gần đây. Đây là nguồn tự tin lớn khi họ hành quân đến Texas, và cũng là lý do FC Dallas khó có thể xem đây là trận đấu dễ chịu dù được chơi trên sân nhà.

Thế đối đầu nghiêng về đội khách

Lịch sử gần đây không ủng hộ FC Dallas. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, đội chủ nhà không thắng trận nào, hòa 1 và thua 4. Seattle Sounders vì thế có lợi thế tâm lý rõ rệt.

Ngược lại, đó cũng là áp lực dành cho đối thủ. Nếu FC Dallas phá được thế bất lợi này, họ sẽ khẳng định được sức mạnh của một đội đang nằm trong nhóm dẫn đầu.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội đang ở hai trạng thái khác nhau. FC Dallas có thứ hạng cao hơn nhưng vừa thua trận gần nhất. Seattle Sounders xếp dưới nhưng đang có chuỗi thắng liên tiếp.

Chìa khóa với đội chủ nhà là lấy lại sự ổn định ngay trên sân nhà và không để chuỗi kết quả đối đầu ảnh hưởng đến tâm lý. Với đội khách, mục tiêu là duy trì sự tự tin và tiếp tục thu hẹp khoảng cách 6 điểm với đối thủ.

Nhận định

Lợi thế sân nhà và vị trí trên bảng xếp hạng giúp FC Dallas có cơ sở để hướng tới chiến thắng, qua đó tiếp tục bám đuổi ngôi đầu. Tuy nhiên, phong độ của Seattle Sounders và thế đối đầu thuận lợi khiến đây là bài toán không dễ với đội chủ nhà. Nhìn chung, trận đấu hứa hẹn cân bằng và nhiều giằng co.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất FC Dallas · 0 thắng 1 hòa Seattle Sounders · 4 thắng Seattle Sounders 2 - 1 FC Dallas SS Seattle Sounders 1 - 0 FC Dallas SS FC Dallas 0 - 1 Seattle Sounders SS Seattle Sounders 3 - 2 FC Dallas SS FC Dallas 0 - 0 Seattle Sounders Hòa

FC Dallas 5 trận gần nhất B T H T T 28 Trận 13-8-7 T-H-B 52 Ghi (TB 1.9) 45 Thủng lưới Seattle Sounders 5 trận gần nhất T T T T H 28 Trận 11-8-9 T-H-B 38 Ghi (TB 1.4) 35 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 28 15 6 7 +31 51 H B H T B 2 St. Louis City 28 14 8 6 +16 50 T T T T H 3 FC Dallas 28 13 8 7 +7 47 B T H T T 4 San Jose Earthquakes 28 13 7 8 +10 46 H T H T T … 6 Los Angeles FC 29 11 9 9 +13 42 H B H B T 7 Seattle Sounders 28 11 8 9 +3 41 T T T T H 8 Colorado Rapids 28 11 4 13 0 37 H B H T H …

Tình hình lực lượng FC Dallas ✚ Geovane Jesus (Knee Injury) ✚ Geovane Jesus (Knee Injury) Seattle Sounders ✚ N. Petkovic (Knee Injury) ✚ P. Rothrock (Tendon Injury) ✚ P. de La Vega (Calf Injury) ✚ J. Morris (Injury) ✚ A. Roldan (Injury) ✚ N. Petkovic (Knee Injury) ✚ P. Rothrock (Tendon Injury) ✚ P. de La Vega (Calf Injury)