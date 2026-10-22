TRỰC TIẾP Trực tiếp FC Midtjylland vs St. Truiden: Trận đấu đang diễn ra FC Midtjylland đang bám sát nhóm trên trong cuộc đua tốp đầu, chỉ kém St. Truiden đúng 2 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 23/10/2026 tại MCH Arena.

FC Midtjylland 0 - 0 St. Truiden Hiệp 1 — phút 16' 16' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

11' Thẻ vàng Phút 11': R. Vanwesemael (St. Truiden) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

0' Trận đấu bắt đầu FC Midtjylland tiếp đón St. Truiden.

Cập nhật lúc 02:17 23/10/2026

Đội hình chính thức FC Midtjylland Sơ đồ 3-4-2-1 St. Truiden Sơ đồ 4-2-3-1 25 Nordin Bakker 5 Rasmus Kristensen 4 Ousmane Diao 22 Mads Bech Sørensen 29 Kjell Wätjen 19 Pedro Bravo 20 Hong Hyun-seok 27 Sofus Johannesen 98 David Martínez Morales 38 Julius Emefile 9 Mileta Rajović 16 Léo Kokubo 60 Robert-Jan Vanwesemael 4 Kota Takai 26 Visar Musliu 23 Joedrick Pupe 18 Nelson Ishiwatari 8 Abdoulaye Sissako 11 Nathanaël Mbuku 14 Ryan Merlen 10 Ilias Sebaoui 19 Frederic Soelle Soelle Dự bị FC Midtjylland 60 Mark Ugboh 30 Ovie Ejeheri 15 Beni Junior 34 Abdou Aziz Ndiaye 55 Victor Bak Jensen 18 Stanley Iheanacho 10 Gue-sung Cho 90 Friday Etim 17 Mikael Uhre St. Truiden 35 Yanis Ngoy 21 Matt Lendfers 27 Jeremy Kandje Mbambi 3 Taiga Hata 22 Wolke Janssens 5 Shogo Taniguchi 71 Ryotaro Araki 7 Arbnor Muja 99 Shion Shinkawa Cập nhật đội hình lúc 01:32 23/10/2026

FC Midtjylland Thống kê St. Truiden 0 Phạm lỗi 0

FC Midtjylland đang bám sát nhóm trên trong cuộc đua tốp đầu, khi chỉ kém St. Truiden đúng 2 điểm trên bảng xếp hạng. Hai đội gặp nhau lúc 02:00 ngày 23/10/2026 trên sân MCH Arena, trong một trận đấu mà từng điểm số đều có trọng lượng lớn.

Khoảng cách nhỏ, thứ hạng cách xa

St. Truiden đang xếp hạng 6 với 3 điểm. FC Midtjylland đứng hạng 16 với 1 điểm. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 2 điểm, nhưng thứ hạng lại cách nhau tới 10 bậc.

Chính sự chênh lệch nhỏ về điểm số khiến trận đấu trở thành điểm nóng. Đội chủ nhà chỉ cần một kết quả tốt là có thể rút ngắn khoảng cách với nhóm phía trên. Trong khi đó, St. Truiden muốn củng cố vị trí của mình ngay trên sân khách.

Phong độ: Midtjylland bất bại, St. Truiden chập chờn

Trong 5 trận gần nhất, FC Midtjylland thắng 3 trận, hòa 2 trận và chưa nếm mùi thất bại. Đây là chuỗi kết quả cho thấy sự ổn định đáng chú ý của đội chủ nhà, nhất là khi họ vừa có trận thắng gần nhất.

Ở chiều ngược lại, St. Truiden thắng 2 trận và thua 3 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Điểm sáng là hai trận mới nhất đều thắng, sau chuỗi 3 trận thua liên tiếp trước đó. Đội khách vì thế đang trong giai đoạn lấy lại tinh thần, nhưng chưa thể xem là đã ổn định.

Điểm then chốt về chiến thuật

Bức tranh phong độ cho thấy hai kịch bản trái ngược. FC Midtjylland mang theo sự vững vàng của chuỗi bất bại và lợi thế sân nhà. St. Truiden mang theo đà hưng phấn từ hai chiến thắng liên tiếp gần đây.

Với đội chủ nhà, thử thách nằm ở việc biến sự ổn định thành điểm số trên bảng xếp hạng, vì họ mới có 1 điểm. Với đội khách, bài toán là giữ được kỷ luật và sự tự tin để không rơi lại vào chuỗi thua từng gặp trước đó.

Do thứ hạng của hai đội chênh lệch lớn nhưng điểm số sát nhau, nhịp độ trận đấu nhiều khả năng sẽ cao ngay từ đầu. Đội nào nhập cuộc tốt hơn sẽ nắm lợi thế tâm lý trong cuộc đua tốp đầu.

Nhận định

Xét về phong độ gần đây, FC Midtjylland đang nhỉnh hơn nhờ chuỗi 5 trận không thua và lợi thế sân nhà. Tuy nhiên, St. Truiden đứng trên về thứ hạng và đang có hai chiến thắng liên tiếp, nên đây không phải một trận đấu dễ dàng cho chủ nhà.

Một trận đấu cân bằng, nhiều tính toán là kịch bản hợp lý. Mỗi điểm số giành được đều có thể thay đổi cục diện trong cuộc đua tốp đầu.

FC Midtjylland 5 trận gần nhất T H T H T 5 Trận 4-1-0 T-H-B 12 Ghi (TB 2.4) 4 Thủng lưới St. Truiden 5 trận gần nhất T T B B B 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Brighton 1 1 0 0 +4 3 T 2 FC Copenhagen 1 1 0 0 +3 3 T 3 Trabzonspor 1 1 0 0 +2 3 T … 5 Mjallby AIF 1 1 0 0 +2 3 T 6 St. Truiden 1 1 0 0 +2 3 T 7 SC Freiburg 1 1 0 0 +1 3 T 8 FC Lugano 1 1 0 0 +1 3 T 9 Monaco 1 1 0 0 +1 3 T … 15 Getafe 1 0 1 0 0 1 H 16 FC Midtjylland 1 0 1 0 0 1 H 17 FC Nordsjaelland 1 0 1 0 0 1 H … 24 FK Crvena Zvezda 1 0 0 1 -1 0 B 25 Ajax 1 0 0 1 -1 0 B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại