Trực tiếp FC Porto vs PSV Eindhoven: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp FC Porto vs PSV Eindhoven: Đội hình xuất phát

Văn Thể20/10/2026 21:46

PSV Eindhoven đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 26 với 1 điểm, trên FC Porto ở hạng 30. Hai đội đá lúc 02:00 ngày 21/10/2026 tại Estádio do Dragão.

FC PortovsPSV EindhovenSẮP BẮT ĐẦU • 02:00
  • 02:00Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của FC Porto và PSV Eindhoven đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 02:00.

Cập nhật lúc 01:32 21/10/2026

Đội hình chính thức
FC Porto
Sơ đồ 4-3-3 · HLV F. Farioli
PSV Eindhoven
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV P. Bosz
99
Diogo Costa
20
Alberto Baio
5
J. Bednarek
4
J. Kiwior
12
Z. Sanusi
8
Victor Mow Froholdt
13
P. Rosario
10
Gabri Veiga
11
Pepê Aquino
9
Samu
77
Pietuszewski
32
M. Kovář
8
S. Dest
2
L. Geertruida
3
Yarek Gasiorowski
18
F. Kostić
24
K. Sano
17
Mauro Júnior
19
Bajraktarevic
20
G. Til
5
I. Perišić
21
S. Mijnans
Dự bị
FC Porto
16 Hwang In-Beom29 S. Giménez52 Martim Fernandes14 Cláudio Ramos18 N. Pérez17 Borja Sainz74 Francisco Moura24 Andorinha19 André Silva
PSV Eindhoven
51 T. Smolenaars35 A. Santos1 N. Olij4 A. Obispo27 D. Man6 R. Flamingo31 N. Fernandez42 S. Cornecion23 M. Hansen
Cập nhật đội hình lúc 01:32 21/10/2026

PSV Eindhoven đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và sẽ có cơ hội củng cố vị trí khi hành quân đến Estádio do Dragão làm khách của FC Porto. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 21/10/2026. Hai đội đang đứng ở nửa dưới bảng xếp hạng, nên từng điểm số đều có trọng lượng.

PSV Eindhoven nhỉnh hơn về vị trí trên bảng xếp hạng

Trên bảng xếp hạng, PSV Eindhoven đang đứng hạng 26 với 1 điểm. FC Porto xếp hạng 30 với 0 điểm. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 1 điểm và 4 bậc, nhưng đủ để đội khách có lợi thế nhỏ về mặt tâm lý trước giờ bóng lăn.

Với FC Porto, trận đấu trên sân nhà là dịp để có điểm số đầu tiên trên bảng xếp hạng. Với PSV Eindhoven, đây là cơ hội nới rộng khoảng cách với đối thủ và tiếp tục bám sát nhóm phía trên.

Phong độ FC Porto: thua trận gần nhất sau chuỗi thắng

FC Porto thắng 4 trong 5 trận gần nhất. Tuy nhiên, trận thua mới đây nhất đã cắt đứt mạch thắng đó. Chuỗi 4 trận thắng liên tiếp trước đó cho thấy đội chủ nhà có khả năng lấy lại thế trận sau thất bại.

Đây cũng là điểm đáng chú ý khi đặt cạnh vị trí hiện tại trên bảng xếp hạng. Phong độ chung của FC Porto khá tốt, nhưng thành tích ở giải đấu này chưa phản ánh điều đó.

Phong độ PSV Eindhoven: thiếu ổn định

PSV Eindhoven thắng 2, thua 3 trong 5 trận gần nhất. Đội khách thua cả hai trận gần đây nhất, trước đó là chuỗi xen kẽ gồm một trận thắng, một trận thua và một trận thắng. Phong độ kém ổn định là mối lo lớn nhất của đoàn quân đến Estádio do Dragão.

Dù vậy, vị trí hạng 26 với 1 điểm vẫn giúp PSV Eindhoven đứng trên chủ nhà. Họ cần chấm dứt chuỗi hai trận thua liên tiếp để giữ nhịp bám đuổi nhóm dự cúp châu lục.

Điểm then chốt về chiến thuật

Hai đội mang vào trận hai trạng thái trái ngược. FC Porto có phong độ gần đây tốt hơn, còn PSV Eindhoven có lợi thế về điểm số và thứ hạng. Đội nào kiểm soát được nhịp độ trong những phút đầu sẽ nắm lợi thế tâm lý.

FC Porto có sân nhà cùng đà hưng phấn từ chuỗi 4 trận thắng trước đó. PSV Eindhoven cần sự chắc chắn để không thua thêm một trận, sau hai thất bại gần nhất.

Nhận định

Trận đấu hứa hẹn cân bằng. FC Porto có phong độ nhỉnh hơn và lợi thế sân nhà, trong khi PSV Eindhoven nhỉnh hơn về điểm số và thứ hạng. Kết quả nhiều khả năng phụ thuộc vào đội nào xử lý tốt hơn áp lực trong một cuộc cạnh tranh sít sao ở nửa dưới bảng xếp hạng.

FC Porto
5 trận gần nhất
BTTTT
2
Trận
0-0-2
T-H-B
2
Ghi (TB 1.0)
5
Thủng lưới
PSV Eindhoven
5 trận gần nhất
BBTBT
2
Trận
0-1-1
T-H-B
1
Ghi (TB 0.5)
2
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Paris Saint Germain2200+76TT
2Barcelona2200+76TT
3Aston Villa2200+76TT
8Real Madrid2200+26TT
9Real Betis2200+26TT
24Bodo/Glimt2101-43TB
25AS Roma2011-11BH
26PSV Eindhoven2011-11BH
27Viking2011-21HB
29Inter2002-20BB
30FC Porto2002-30BB
31Slavia Praha2002-30BB
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
FC Porto
Gabriel Mec (Off the roster)
D. Prpic (Off the roster)
V. Sousa (Leg Injury)
William Gomes (Ankle Injury)
Gabriel Mec (Off the roster)
D. Prpic (Off the roster)
V. Sousa (Leg Injury)
William Gomes (Ankle Injury)
PSV Eindhoven
A. Nagalo (Injury)
A. Plea (Surgery)
J. Schouten (Knee Injury)
K. Sildillia (Surgery)
P. Wanner (Foot Injury)
S. Lammers (Lacking Match Fitness)
R. Pepi (Injury)
G. Til (Head Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp FC Porto vs PSV Eindhoven: Đội hình xuất phát
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