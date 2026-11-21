TRỰC TIẾP Trực tiếp FC Schalke 04 vs VfB Stuttgart: Đôi công cởi mở, chưa có bàn thắng FC Schalke 04 cần chấm dứt chuỗi trận không thắng khi tiếp VfB Stuttgart trên sân VELTINS-Arena lúc 00:30 ngày 22/11/2026, trong thế đối đầu cân bằng.

FC Schalke 04 0 - 0 VfB Stuttgart Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

36' Đôi công cởi mở Cầm bóng: FC Schalke 04 53% - 47% VfB Stuttgart, dứt điểm 8 - 5 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 3 - 1; phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 0 - 3.

24' FC Schalke 04 ép sân Cầm bóng: FC Schalke 04 65% - 35% VfB Stuttgart, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 3 - 4.

12' FC Schalke 04 ép sân Cầm bóng: FC Schalke 04 59% - 41% VfB Stuttgart, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu FC Schalke 04 tiếp đón VfB Stuttgart.

Cập nhật lúc 01:15 22/11/2026

Đội hình chính thức FC Schalke 04 Sơ đồ 3-5-2 · HLV M. Muslić VfB Stuttgart Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV S. Hoeneb 1 L. Karius 25 N. Katić 4 H. Kuruçay 33 Vitalie Becker 29 Dina Ebimbe 21 D. Ljubičić 23 S. El-Faouzi 19 K. Karaman 24 A. Aouchiche 7 Hwang Hee-Chan 20 J. Adamu 41 D. Seimen 29 Finn Jeltsch 24 J. Chabot 3 R. Hendriks 18 J. Leweling 21 G. Prömel 47 Y. Spalt 7 Mittelstädt 26 D. Undav 10 C. Führich 9 E. Demirović Dự bị FC Schalke 04 43 M. Ayhan 14 J. Bachmann 10 E. Džeko 17 A. Gantenbein 8 R. Gosens 11 B. Lasme 22 K. Müller 9 M. Sylla 13 S. Tanaka VfB Stuttgart 2 A. Al Dakhil 22 L. Assignon 1 F. Bredlow 11 El Khannouss 16 A. Karazor 28 N. Nartey 17 D. Pejčinović 8 Tiago Tomás 4 J. Vagnoman Cập nhật đội hình lúc 00:04 22/11/2026

FC Schalke 04 Thống kê VfB Stuttgart 53% Kiểm soát bóng 47% 8 Dứt điểm 5 3 Trúng đích 1 3 Phạt góc 1 4 Phạm lỗi 5 0 Thủ môn cứu thua 3

FC Schalke 04 cần chấm dứt chuỗi trận không thắng khi đón VfB Stuttgart trên sân VELTINS-Arena vào lúc 00:30 ngày 22/11/2026. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà chưa có chiến thắng nào, trong khi đội khách đang có phong độ tốt hơn rõ rệt.

Schalke 04 tìm lối thoát khỏi chuỗi trận khó khăn

Phong độ của FC Schalke 04 đang là mối bận tâm lớn nhất. Đội bóng này thua 4 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất, không có trận thắng nào. Đáng lo hơn, 3 trận gần đây nhất đều khép lại bằng thất bại, nên tinh thần của các cầu thủ chắc chắn bị ảnh hưởng.

Hiện FC Schalke 04 đứng hạng 17 với 6 điểm. Vì vậy, một kết quả tích cực trên sân nhà sẽ giúp đội bóng cải thiện tâm lý và kéo dài mạch trận khó khăn này lại. Việc được thi đấu trên sân VELTINS-Arena, trước sự cổ vũ của khán giả nhà, là điểm tựa tinh thần mà đội chủ nhà cần.

VfB Stuttgart mang theo phong độ ổn định

Ở chiều ngược lại, VfB Stuttgart thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Trận đấu gần đây nhất của đội khách là một chiến thắng, sau đó là một thất bại, rồi đến hai trận thắng liên tiếp và một trận thua ở thời điểm xa hơn.

Hiện VfB Stuttgart xếp hạng 8 với 12 điểm, nhiều hơn FC Schalke 04 đúng 6 điểm. Khoảng cách này phản ánh sự chênh lệch về phong độ giữa hai đội ở thời điểm hiện tại, và đội khách sẽ bước vào trận với tâm thế tự tin hơn.

Thế đối đầu cân bằng

Dù vậy, lịch sử gần đây cho thấy đây không phải cuộc đối đầu một chiều. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, FC Schalke 04 thắng 1, VfB Stuttgart thắng 1 và có tới 3 trận hòa. Xu hướng này cho thấy hai đội thường khó phân thắng bại, và đội chủ nhà hoàn toàn có cơ sở để hy vọng vào một kết quả tốt.

Điểm then chốt của trận đấu

Với FC Schalke 04, bài toán trước mắt là sự chắc chắn và kỷ luật. Sau chuỗi trận không thắng, đội chủ nhà cần hạn chế sai sót và giữ vững tinh thần ngay từ những phút đầu để không rơi vào thế bị động.

Với VfB Stuttgart, thách thức nằm ở việc duy trì sự ổn định trên sân khách. Nếu giữ được nhịp độ đã giúp đội thắng 3 trong 5 trận gần nhất, đội khách sẽ có lợi thế trước một đối thủ đang thiếu tự tin.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, VfB Stuttgart đang nhỉnh hơn. Tuy nhiên, thành tích đối đầu cân bằng và lợi thế sân nhà giữ cho trận đấu này khá mở. FC Schalke 04 đang rất cần một chiến thắng để chấm dứt chuỗi trận không thắng, và đó cũng là động lực lớn nhất của đội chủ nhà ở trận đấu này.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất FC Schalke 04 · 1 thắng 3 hòa VfB Stuttgart · 1 thắng FC Schalke 04 2 - 1 VfB Stuttgart FS0 VfB Stuttgart 1 - 1 FC Schalke 04 Hòa VfB Stuttgart 5 - 1 FC Schalke 04 VS FC Schalke 04 1 - 1 VfB Stuttgart Hòa FC Schalke 04 0 - 0 VfB Stuttgart Hòa

FC Schalke 04 5 trận gần nhất B B B H B 9 Trận 1-3-5 T-H-B 5 Ghi (TB 0.6) 11 Thủng lưới VfB Stuttgart 5 trận gần nhất T B T T B 9 Trận 4-0-5 T-H-B 15 Ghi (TB 1.7) 15 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Bayern München 10 6 4 0 +20 22 H T H T T 2 Borussia Dortmund 9 6 3 0 +9 21 T H T H H 3 SC Freiburg 9 6 1 2 +10 19 T T B B T … 7 SV Elversberg 9 4 1 4 -1 13 B T B T B 8 VfB Stuttgart 9 4 0 5 0 12 T T B B T 9 1899 Hoffenheim 9 4 0 5 -1 12 T B T T B … 16 Union Berlin 9 1 4 4 -14 7 B H H H T 17 FC Schalke 04 9 1 3 5 -6 6 B B H B B 18 Borussia Mönchengladbach 9 1 1 7 -13 4 B H T B B

Tình hình lực lượng FC Schalke 04 ✚ T. Becker (Foot Injury) ✚ R. Schallenberg (Leg Injury) ✚ M. Wober (Muscle Injury) ✚ R. Gosens (Knee Injury) ✚ L. Vozar (Thigh Injury) VfB Stuttgart ✚ J. Diehl (Muscle Injury) ✚ L. Jaquez (Ribs Injury) ✚ A. Stiller (Groin Injury) ✚ D. Zagadou (Muscle Injury)