TRỰC TIẾP Trực tiếp FC Thun vs HNK Hajduk Split: HNK Hajduk Split bỏ lỡ phạt đền FC Thun, đội hạng 30 với 0 điểm, tìm cách kéo gần khoảng cách với nhóm trên khi tiếp HNK Hajduk Split (hạng 10) lúc 02:00 ngày 23/10 tại Stockhorn Arena.

FC Thun 0 - 1 HNK Hajduk Split Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: FC Thun 0 - 1 HNK Hajduk Split.

86' Đôi công cởi mở Cầm bóng: FC Thun 50% - 50% HNK Hajduk Split, dứt điểm 9 - 8 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 2 - 3; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 20 - 13, cứu thua 3 - 2.

84' Thay người Phút 84' (HNK Hajduk Split): C. Martin vào sân thay A. Sanyang.

84' Thay người Phút 84' (HNK Hajduk Split): A. Van Hoorenbeeck vào sân thay K. Fayad.

83' Thay người Phút 83' (FC Thun): S. Lengen vào sân thay N. Reichmuth.

78' Thay người Phút 78' (HNK Hajduk Split): M. Livaja vào sân thay M. Sego.

78' Thay người Phút 78' (HNK Hajduk Split): L. Dendoncker vào sân thay A. del Moral.

77' Thay người Phút 77' (FC Thun): D. Derbaci vào sân thay J. Roth.

77' Thay người Phút 77' (FC Thun): R. Braschi vào sân thay B. Labeau.

74' Đôi công cởi mở Cầm bóng: FC Thun 50% - 50% HNK Hajduk Split, dứt điểm 8 - 6 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 2 - 2; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 17 - 12, cứu thua 2 - 2.

73' Thẻ vàng Phút 73': N. Reichmuth (FC Thun) nhận thẻ vàng (Holding).

70' Thay người Phút 70' (FC Thun): N. Christoffersson vào sân thay F. Dursun.

70' Thay người Phút 70' (FC Thun): N. Zoukit vào sân thay N. Maier.

70' Thay người Phút 70' (HNK Hajduk Split): D. Melnjak vào sân thay M. Soticek.

67' Hỏng phạt đền Phút 67': M. Sego (HNK Hajduk Split) sút hỏng phạt đền.

64' Thẻ vàng Phút 64': D. Maresic (HNK Hajduk Split) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

62' Đôi công cởi mở Cầm bóng: FC Thun 48% - 52% HNK Hajduk Split, dứt điểm 5 - 6 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 1 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 12 - 9, cứu thua 2 - 1.

56' Thẻ vàng Phút 56': J. Roth (FC Thun) nhận thẻ vàng (Holding).

49' Thế trận giằng co Cầm bóng: FC Thun 47% - 53% HNK Hajduk Split, dứt điểm 4 - 6 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 1 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 8 - 8, cứu thua 2 - 1.

47' Thẻ vàng Phút 47': A. del Moral (HNK Hajduk Split) nhận thẻ vàng (Foul).

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

37' HNK Hajduk Split ép sân Cầm bóng: FC Thun 34% - 66% HNK Hajduk Split, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 1 - 2); việt vị 2 - 0, phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 1 - 1.

25' HNK Hajduk Split ép sân Cầm bóng: FC Thun 31% - 69% HNK Hajduk Split, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 1); việt vị 2 - 0, phạm lỗi 4 - 1, cứu thua 1 - 0.

17' BÀN THẮNG! HNK Hajduk Split (0-1) Phút 17': D. de Almeida (HNK Hajduk Split) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: FC Thun 50% - 50% HNK Hajduk Split, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu FC Thun tiếp đón HNK Hajduk Split.

Cập nhật lúc 03:49 23/10/2026

Đội hình chính thức FC Thun Sơ đồ 4-4-2 HNK Hajduk Split Sơ đồ 4-2-3-1 1 Niklas Steffen 47 Fabio Fehr 23 Marco Bürki 19 Jan Bamert 2 Olivier Mambwa 70 Nils Reichmuth 16 Justin Roth 14 Mattias Käit 30 Nico Maier 96 Brighton Labeau 9 Furkan Dursun 33 Toni Silić 22 Mathieu Acapandié 6 Dennis Hadžikadunić 15 Dario Marešić 32 Šimun Hrgović 8 Khalil Fayad 20 Alberto del Moral 7 Abdoulie Sanyang Bamba 9 Dalisson de Almeida 23 Marin Šotiček 11 Michele Šego Dự bị FC Thun 22 Dario Walti 25 Tim Spycher 5 Nicolas Bürgy 18 Tom Strannegård 37 Lucien Dähler 54 Louis Passavant 13 Nassim Zoukit 21 Dorian Derbaci 52 Adam Ilic HNK Hajduk Split 99 Davyd Fesyuk 44 Dante Stipica 3 Roko Gabrić 5 Alec Van Hoorenbeeck 14 Ron Raçi 17 Dario Melnjak 16 Anđelo Šutalo 18 Leander Dendoncker 26 Adam Huram Cập nhật đội hình lúc 01:32 23/10/2026

FC Thun Thống kê HNK Hajduk Split 50% Kiểm soát bóng 50% 9 Dứt điểm 8 2 Trúng đích 4 2 Phạt góc 3 20 Phạm lỗi 13 3 Việt vị 2 3 Thủ môn cứu thua 2

FC Thun bước vào trận gặp HNK Hajduk Split với nhiệm vụ rõ ràng: rút ngắn khoảng cách với nhóm phía trên bảng xếp hạng. Hiện đội chủ nhà đứng hạng 30 với 0 điểm, còn đối thủ xếp hạng 10 với 3 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 23/10/2026 trên sân Stockhorn Arena.

FC Thun cần một bước ngoặt trên bảng xếp hạng

Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng là 20 bậc. FC Thun đang ở vị trí 30 và chưa có điểm nào, trong khi HNK Hajduk Split đã có 3 điểm ở vị trí thứ 10. Với đội chủ nhà, trận đấu trên sân nhà là cơ hội để tạo bước ngoặt ngay trước mặt khán giả của mình.

Mỗi điểm số vì vậy đều có giá trị lớn. Một kết quả tích cực sẽ giúp FC Thun bắt đầu tích lũy điểm và tiến gần hơn tới nhóm phía trên.

Phong độ: Thun có tín hiệu hồi phục, Hajduk Split ổn định hơn

Trong 5 trận gần nhất, FC Thun thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Trận mới nhất của đội là một kết quả hòa, sau chuỗi hai trận thua liên tiếp. Hai trận thắng nằm ở giai đoạn xa hơn, cho thấy đội từng có những khoảng thời gian thi đấu hiệu quả.

Ngược lại, HNK Hajduk Split có phong độ vững vàng hơn. Đội khách thắng 4 trong 5 trận gần nhất và chỉ thua 1 trận. Đáng chú ý, họ thắng 3 trận liên tiếp gần đây nhất, nên bước vào cuộc đối đầu với tâm lý tốt.

Chiến thuật: bài toán của hai đội

Với đà thắng trận gần đây, HNK Hajduk Split nhiều khả năng sẽ tìm cách duy trì nhịp độ và gây sức ép từ sớm. Đây là đội đang ở vị thế tốt hơn cả về thứ hạng lẫn phong độ, nên họ có thể thi đấu với sự tự tin cao.

Về phía FC Thun, thách thức lớn nhất là giữ sự chắc chắn sau chuỗi trận chưa ổn định. Kết quả hòa gần nhất là điểm tựa để đội xây dựng lại niềm tin. Nếu hạn chế được sai sót và tận dụng lợi thế sân nhà, đội chủ nhà hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đối thủ.

Nhận định

Xét về phong độ và thứ hạng, HNK Hajduk Split đang nhỉnh hơn. Tuy nhiên, FC Thun có động lực rất lớn để tạo bất ngờ trên sân nhà, bởi đội đang cần điểm số để thoát khỏi vị trí hiện tại. Cuộc đối đầu giữa tinh thần quyết tâm của chủ nhà và sự ổn định của đội khách hứa hẹn là một trận đấu đáng theo dõi.

FC Thun 5 trận gần nhất H B B T T 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 1 Thủng lưới HNK Hajduk Split 5 trận gần nhất T T T B T 5 Trận 4-1-0 T-H-B 16 Ghi (TB 3.2) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Brighton 1 1 0 0 +4 3 T 2 FC Copenhagen 1 1 0 0 +3 3 T 3 Trabzonspor 1 1 0 0 +2 3 T … 8 FC Lugano 1 1 0 0 +1 3 T 9 Monaco 1 1 0 0 +1 3 T 10 HNK Hajduk Split 1 1 0 0 +1 3 T 11 Panathinaikos 1 1 0 0 +1 3 T … 24 FK Crvena Zvezda 1 0 0 1 -1 0 B 25 Ajax 1 0 0 1 -1 0 B … 29 Aarhus 1 0 0 1 -1 0 B 30 FC Thun 1 0 0 1 -1 0 B 31 KuPS 1 0 0 1 -2 0 B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại