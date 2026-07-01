Trực tiếp FCSB vs Auda: Hiệp 2 bắt đầu, Auda dẫn 2-1

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TRỰC TIẾPTrực tiếp FCSB vs Auda: Hiệp 2 bắt đầu, Auda dẫn 2-1

Văn Thể24/07/2026 00:55

FCSB tiếp Auda tại Arena Nationala lúc 00:45 ngày 24/07/2026. Lần đối đầu gần nhất đang nghiêng về Auda, tạo thêm điểm nhấn cho trận đấu.

FCSB1 - 2AudaHiệp 2 — phút 63'
  • 63'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: FCSB 1 - 2 Auda.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Auda): W. Fofana vào sân thay M. Ouedraogo.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (FCSB): A. Stoian vào sân thay E. Gnahore.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (FCSB): V. Cretu vào sân thay R. Labonne.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

  • 44'Thẻ vàng

    Phút 44': A. Arroyo (Auda) nhận thẻ vàng (Roughing).

  • 32'BÀN THẮNG! Auda (1-2)

    Phút 32': B. Diedhiou (Auda) lập công (kiến tạo: Y. Traore). Tỷ số: 1 - 2.

  • 27'Thẻ vàng

    Phút 27': J. Dawa (FCSB) nhận thẻ vàng (Roughing).

  • 23'BÀN THẮNG! FCSB (1-1)

    Phút 23': O. Popescu (FCSB) lập công (kiến tạo: F. Tanase). Tỷ số: 1 - 1.

  • 5'BÀN THẮNG! Auda (0-1)

    Phút 5': E. Daskevics (Auda) lập công (kiến tạo: H. Ibrahim). Tỷ số: 0 - 1.

  • 1'Thẻ vàng

    Phút 1': M. Ouedraogo (Auda) nhận thẻ vàng (Holding).

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    FCSB tiếp đón Auda.

Cập nhật lúc 02:08 24/07/2026

Đội hình chính thức
FCSB
Sơ đồ 4-1-2-3 · HLV Marius Baciu
Auda
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Didier Zanetti
32
Ștefan Târnovanu
97
Ronny Labonne
5
Joyskim Dawa
3
André Duarte
33
Risto Radunović
8
Eddy Gnahoré
31
Juri Cisotti
10
Florin Tănase
10
Aymen Boutoutaou
9
Daniel Bîrligea
7
Octavian Popescu
98
Nils Purins
2
Tin Hrvoj
15
Moussa Ouedraogo
18
Ariel Arroyo
71
Oskars Rubenis
17
Eduards Daskevics
20
Youba Traore
14
Hussaini Ibrahim
25
Barthelemy Diedhiou
47
Kader Kone
8
Edvin Bongemba
Dự bị
FCSB
13 Matei Popa34 Mihai Udrea2 Valentin Crețu4 Ricardo Pădurariu6 Andrei Dăncuş77 Luca Stancu22 Mihai Toma19 David Avram20 Dennis Politic
Auda
1 Raivo Sturins12 Niks Daniels Aleksandrovs6 Ralfs Kragliks80 Sebastian Aranda10 Wally Fofana46 Jayen Gerold77 Jevgenijs Minins7 Andrews Appiah23 Mohamoud Fofana
Cập nhật đội hình lúc 01:03 24/07/2026

FCSB sẽ đối đầu Auda tại Arena Nationala lúc 00:45 ngày 24/07/2026 trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Đây là trận đấu mà cán cân đối đầu gần nhất đang nghiêng về đội khách, khi Auda từng giành chiến thắng trong lần hai đội gặp nhau gần nhất.

Cán cân đối đầu nghiêng về Auda

Hai đội mới có một lần đối đầu gần nhất được ghi nhận. FCSB chưa thắng và cũng chưa có trận hòa trước Auda trong quãng thống kê này, còn Auda sở hữu một chiến thắng.

Con số trên tạo ra nền tảng đáng chú ý trước giờ bóng lăn, nhưng không đủ để phản ánh toàn bộ tương quan hiện tại. Với FCSB, mục tiêu trước mắt là thể hiện khả năng kiểm soát trận đấu và tạo ra câu trả lời sau kết quả bất lợi ở lần chạm trán trước. Trong khi đó, Auda có thể bước vào trận đấu với sự tự tin nhất định từ ưu thế đối đầu đã có.

Trận đấu tại Arena Nationala

Arena Nationala là địa điểm diễn ra cuộc so tài giữa FCSB và Auda. Việc thi đấu tại sân này đưa FCSB vào vị trí phải chủ động hơn trong cách tiếp cận trận đấu, đặc biệt khi đội bóng chưa có kết quả tích cực trong lần đối đầu gần nhất được ghi nhận.

Tuy nhiên, hiện không có dữ liệu về phong độ gần đây, vị trí tại giải, lực lượng vắng mặt hoặc sơ đồ chiến thuật của hai đội. Vì vậy, những yếu tố như khả năng kiểm soát khu vực giữa sân, cách tổ chức phòng ngự và hiệu quả trong các pha tấn công sẽ chỉ có thể được đánh giá chính xác sau khi trận đấu bắt đầu.

Nhận định trước giờ bóng lăn

Ưu thế đối đầu đang thuộc về Auda, nhưng trận đấu tại Arena Nationala mở ra cơ hội để FCSB thay đổi xu hướng này. Điểm then chốt sẽ nằm ở cách FCSB xử lý sức ép và cách Auda duy trì sự chủ động sau chiến thắng trước đó.

Với dữ liệu hiện có, chưa đủ cơ sở để khẳng định đội nào sẽ chiếm ưu thế trong toàn bộ 90 phút. Dù vậy, chiến thắng của Auda ở lần gặp gần nhất chắc chắn khiến cuộc đối đầu này trở nên đáng chú ý ngay từ thời điểm khai cuộc.

Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
FCSB · 0 thắng0 hòaAuda · 1 thắng
24/07/2026
FCSB
0 - 1
Auda
AUD
FCSB
5 trận gần nhất
BTBTT
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới
Auda
5 trận gần nhất
TTHBH

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp FCSB vs Auda: Hiệp 2 bắt đầu, Auda dẫn 2-1
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