TRỰC TIẾP Trực tiếp Fenerbahçe vs Liverpool: Liverpool ép sân, chưa có bàn thắng Liverpool mang thành tích đáng nể đến chuyến làm khách: hạng 4, 9 điểm, thắng 3 trong 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra 00:45 ngày 05/11/2026 tại Chobani Stadium.

Fenerbahçe 0 - 0 Liverpool Hiệp 1 — phút 23' 23' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

13' Liverpool ép sân Cầm bóng: Fenerbahçe 36% - 64% Liverpool, dứt điểm 0 - 4 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Fenerbahçe tiếp đón Liverpool.

Cập nhật lúc 01:11 05/11/2026

Đội hình chính thức Fenerbahçe Sơ đồ 4-3-3 · HLV E. Belözoğlu Liverpool Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Andoni Iraola 31 Ederson 27 Nélson Semedo 37 M. Škriniar 21 Peprah Oppong 3 A. Brown 6 M. Guendouzi 91 N. Kanté 5 İ. Yüksek 11 M. Greenwood 9 R. Lukaku 17 İ. Kahveci 1 Alisson Becker 2 J. Gomez 5 J. Jacquet 4 V. van Dijk 21 K. Tsimikas 10 Mac Allister 42 T. Nyoni 23 Víctor Muñoz 8 D. Szoboszlai 73 R. Ngumoha 29 B. Barcola Dự bị Fenerbahçe 45 N. Dorgeles 19 V. Muriqi 18 M. Müldür 77 O. MimoviÄ 22 L. Mercan 34 M. Günok 28 B. Elmaz 14 Y. Demir 13 T. Çetin Liverpool 28 F. Woodman 7 F. Wirtz 53 J. McConnell 25 Mamardashvili 67 L. Koumas 6 M. Kerkez 9 A. Isak 18 C. Gakpo 76 J. Danns Cập nhật đội hình lúc 00:17 05/11/2026

Fenerbahçe Thống kê Liverpool 36% Kiểm soát bóng 64% 0 Dứt điểm 4 0 Trúng đích 0 0 Phạt góc 1 2 Phạm lỗi 1 1 Thủ môn cứu thua 0

Liverpool bước vào chuyến làm khách trên sân Chobani Stadium với thành tích đáng nể: đứng hạng 4 với 9 điểm và thắng 3 trong 5 trận gần nhất. Đối thủ Fenerbahçe lại đang ở vị trí thấp hơn nhiều, nên đây là phép thử rõ ràng cho bản lĩnh của đội khách. Trận đấu bắt đầu lúc 00:45 ngày 05/11/2026.

Liverpool: bản lĩnh của đội đang ở nhóm đầu

Liverpool hiện xếp hạng 4 với 9 điểm, một vị trí cho thấy đội bóng đã tích lũy kết quả đều đặn từ đầu hành trình. Thứ hạng này đặt họ vào vai đội có nhiều lợi thế hơn về mặt thành tích khi sang làm khách.

Phong độ gần đây củng cố nhận định đó. Trong 5 trận gần nhất, Liverpool thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Dù trận gần nhất là một thất bại, chuỗi kết quả trước đó cho thấy đội khách vẫn giữ được nền tảng ổn định.

Fenerbahçe: cần một phản ứng sau chuỗi trận khó khăn

Fenerbahçe đang đứng hạng 31 với 2 điểm, khoảng cách khá lớn so với Liverpool trên bảng xếp hạng. Phong độ 5 trận gần nhất của đội chủ nhà cũng chưa mấy khả quan: thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận, trong đó có hai thất bại liên tiếp ở các trận mới nhất.

Tuy nhiên, thi đấu trên sân nhà luôn là yếu tố có thể giúp một đội bóng đang chịu áp lực tìm lại sự tự tin. Fenerbahçe nhiều khả năng sẽ cố gắng tận dụng không khí khán đài để tạo ra phản ứng tích cực sau chuỗi kết quả vừa qua.

Điểm then chốt về chiến thuật

Nhìn từ phong độ và vị trí hiện tại, câu hỏi lớn nhất là Liverpool xử lý áp lực của một sân đấu sôi động ra sao. Một đội bóng có bản lĩnh sân khách tốt thường kiểm soát được nhịp độ trận đấu trong những phút đầu, hạn chế sai lầm và không để đối thủ có được tâm lý hưng phấn.

Ngược lại, Fenerbahçe cần khởi đầu chắc chắn để tránh rơi vào thế bị động. Với chuỗi hai trận thua gần nhất, việc bị dẫn bàn sớm có thể khiến đội chủ nhà mất thêm niềm tin. Vì vậy, sự tập trung trong giai đoạn đầu trận sẽ có ý nghĩa quan trọng với họ.

Nhận định

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng lẫn phong độ gần đây, Liverpool được đánh giá nhỉnh hơn. Đội khách có 9 điểm, hạng 4 và đang có chuỗi kết quả tích cực hơn đối thủ. Dù vậy, một chuyến làm khách luôn chứa nhiều yếu tố khó lường, nên Liverpool vẫn cần giữ sự tập trung và kỷ luật để biến lợi thế thành kết quả.

Với Fenerbahçe, đây là cơ hội để chứng minh khả năng phản ứng trước một đối thủ có thứ hạng cao hơn. Trận đấu vì thế hứa hẹn là màn thử lửa thú vị cho bản lĩnh sân khách của Liverpool.

Fenerbahçe 5 trận gần nhất B B H T B 9 Trận 4-4-1 T-H-B 11 Ghi (TB 1.2) 12 Thủng lưới Liverpool 5 trận gần nhất B H T T T 3 Trận 3-0-0 T-H-B 12 Ghi (TB 4.0) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 4 4 0 0 +15 12 T T T T 2 Barcelona 4 3 0 1 +8 9 T B T T 3 Aston Villa 4 3 0 1 +6 9 B T T T 4 Liverpool 3 3 0 0 +5 9 T T T 5 Real Madrid 3 3 0 0 +5 9 T T T … 8 Bayern München 4 2 2 0 +7 8 T H H T 9 Arsenal 3 2 1 0 +4 7 H T T … 24 Napoli 3 1 0 2 -2 3 T B B 25 Sabah FA 3 1 0 2 -3 3 B T B … 30 Feyenoord 4 1 0 3 -7 3 B B T B 31 Fenerbahçe 3 0 2 1 -6 2 H B H 32 Slavia Praha 3 0 1 2 -3 1 H B B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Fenerbahçe ✚ N. Ake (Muscle Injury) ✚ M. Asensio (Knee Injury) ✚ A. Diouf (Off the roster) ✚ A. Fall (Off the roster) ✚ J. Oosterwolde (Achilles Tendon Injury) ✚ M. Yandas (Off the roster) ✚ K. Peprah (Injury) ✚ N. Ake (Muscle Injury) Liverpool ✚ C. Bradley (Knee Injury) ✚ F. Chiesa (Off the roster) ✚ H. Ekitike (Achilles Tendon Injury) ✚ W. Endo (Off the roster) ✚ J. Frimpong (Muscle Injury) ✚ R. Gravenberch (Heel Injury) ✚ G. Leoni (Knee Injury) ✚ A. Nallo (Leg Injury)