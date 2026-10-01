TRỰC TIẾP Trực tiếp Ferencvarosi TC vs Plzen: Hết hiệp 1, hòa 0-0 Ferencvarosi TC đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 6 với 3 điểm. Chủ nhà tiếp Plzen, đội hạng 34 và chưa có điểm, lúc 02:00 ngày 16/10/2026.

Ferencvarosi TC 0 - 0 Plzen Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

37' Ferencvarosi TC ép sân Cầm bóng: Ferencvarosi TC 58% - 42% Plzen, dứt điểm 7 - 7 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 1 - 4.

25' Plzen ép sân Cầm bóng: Ferencvarosi TC 57% - 43% Plzen, dứt điểm 3 - 7 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 1 - 1.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Ferencvarosi TC 46% - 54% Plzen, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 1.

7' Thẻ vàng Phút 7': Attila Osváth (Ferencvarosi TC) nhận thẻ vàng (Foul).

0' Trận đấu bắt đầu Ferencvarosi TC tiếp đón Plzen.

Cập nhật lúc 02:47 16/10/2026

Đội hình chính thức Ferencvarosi TC Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV B. Borbely Plzen Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV R. Kováč 63 Dániel István Radnóti 14 A. Osváth 28 T. Raemaekers 4 M. Gómez 20 Cadu 17 M. Corbu 6 Á. Nagy 11 B. Yusuf 16 Zachariassen 7 Birmančević 76 K. Lisztes 1 D. Ťapaj 29 A. Gabriel 98 F. Prebsl 40 S. Dweh 14 Merchas Doski 17 P. Hrošovský 36 S. PirgiÄ 99 A. Memić 20 Jiří Maxim Panoš 12 A. Sojka 25 C. Kabongo Dự bị Ferencvarosi TC 18 Á. Bagi 15 D. Arzani 90 D. Dibusz 71 C. Lakatos 10 J. Levi 72 Ádám Madarász 80 H. Maïga 54 O. Nagy 47 O'Dowda Plzen 23 B. Faal 18 T. Ladra 7 S. Lawal 2 T. Pališčák 19 C. Souaré 10 M. Toure 3 D. Vavro 9 D. Višinský 11 M. Vydra Cập nhật đội hình lúc 01:52 16/10/2026

Ferencvarosi TC Thống kê Plzen 58% Kiểm soát bóng 42% 7 Dứt điểm 7 4 Trúng đích 1 4 Phạt góc 1 3 Phạm lỗi 3 1 Việt vị 0 1 Thủ môn cứu thua 4

Ferencvarosi TC đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 6 và 3 điểm trên bảng xếp hạng. Trận gặp Plzen trên sân Groupama Aréna lúc 02:00 ngày 16/10/2026 vì thế là cơ hội để đội chủ nhà củng cố vị trí trong nhóm đầu.

Plzen đến Budapest ở hoàn cảnh ngược lại. Đội khách đứng hạng 34 và chưa có điểm nào. Khoảng cách trên bảng xếp hạng cho thấy hai đội đang ở hai thái cực.

Ferencvarosi TC giữ nhịp bất bại

Trong 5 trận gần nhất, Ferencvarosi TC thắng 2 trận, hòa 3 trận và không thua trận nào. Đội bóng Hungary giữ được sự ổn định cả ở các trận chưa thắng, một điểm cộng khi bám đuổi nhóm đầu.

Hai trận gần nhất của họ đều kết thúc với kết quả hòa, sau hai chiến thắng liên tiếp trước đó. Chuỗi hòa cho thấy Ferencvarosi TC chưa thể bứt tốc. Đội chủ nhà cần chuyển những trận cầm hòa thành điểm số trọn vẹn nếu muốn giữ vị trí hiện tại.

Plzen mang tâm lý nặng nề

Phong độ gần đây của Plzen kém ổn định hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Trận mới nhất của họ là một chiến thắng, nhưng trước đó là chuỗi 3 trận thua liên tiếp.

Chiến thắng gần nhất có thể mang lại chút hy vọng. Tuy nhiên, việc chưa có điểm nào trên bảng xếp hạng khiến Plzen chịu áp lực lớn khi làm khách. Với đội xếp hạng 34, một kết quả tích cực ở Budapest sẽ có giá trị đặc biệt.

Thế đối đầu khá cân bằng

Lịch sử đối đầu không nghiêng hẳn về bên nào. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Ferencvarosi TC thắng 1 trận, hòa 2 trận, còn Plzen thắng 2 trận. Plzen từng khiến chủ nhà gặp khó, nên Ferencvarosi TC khó có thể chủ quan dù đang hơn hẳn về vị trí.

Điểm then chốt của trận đấu

Ferencvarosi TC có lợi thế sân nhà, chuỗi trận không thua và vị trí trong nhóm đầu. Vấn đề của họ là biến sự ổn định thành chiến thắng. Với đối thủ đang cần điểm, đội chủ nhà nhiều khả năng giữ nhịp độ cao ngay từ đầu để sớm tạo khoảng cách.

Về phía Plzen, nhiệm vụ trước mắt là giữ vững tinh thần sau chuỗi trận thua và tận dụng đà từ chiến thắng gần nhất. Hai trận hòa và một chiến thắng trong 5 lần gặp gần đây cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị đánh bại.

Nhận định

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng và phong độ, Ferencvarosi TC là đội được đánh giá cao hơn. Họ đứng hạng 6 với 3 điểm, không thua trong 5 trận gần nhất và thi đấu trên sân nhà. Tuy vậy, thế đối đầu cân bằng nhắc rằng Plzen vẫn có thể gây khó khăn nếu chủ nhà thiếu tập trung. Nhìn chung, trận đấu mang ý nghĩa lớn với cả hai đội, theo hai cách khác nhau: một bên muốn giữ chỗ trong nhóm đầu, bên còn lại cần điểm số đầu tiên.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Ferencvarosi TC · 1 thắng 2 hòa Plzen · 2 thắng Ferencvarosi TC 1 - 1 Plzen Hòa Plzen 3 - 0 Ferencvarosi TC PLZ Ferencvarosi TC 1 - 0 Plzen FT Ferencvarosi TC 1 - 3 Plzen PLZ Plzen 0 - 0 Ferencvarosi TC Hòa

Ferencvarosi TC 5 trận gần nhất H H T T H 9 Trận 7-2-0 T-H-B 19 Ghi (TB 2.1) 6 Thủng lưới Plzen 5 trận gần nhất T B B B H 3 Trận 1-0-2 T-H-B 5 Ghi (TB 1.7) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Juventus 1 1 0 0 +5 3 T 2 Crystal Palace 1 1 0 0 +4 3 T 3 Sparta Praha 1 1 0 0 +3 3 T … 5 Union St. Gilloise 1 1 0 0 +3 3 T 6 Ferencvarosi TC 1 1 0 0 +2 3 T 7 Benfica 1 1 0 0 +2 3 T 8 Bayer Leverkusen 1 1 0 0 +2 3 T 9 OFI 1 1 0 0 +2 3 T … 24 Lillestrom 1 0 0 1 -1 0 B 25 Celta Vigo 1 0 0 1 -1 0 B … 33 Ararat-Armenia 1 0 0 1 -3 0 B 34 Plzen 1 0 0 1 -3 0 B 35 Lech Poznan 1 0 0 1 -4 0 B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Ferencvarosi TC ✚ M. Bero (Injury) ✚ E. Botka (Inactive) ✚ L. Joseph (Inactive) ✚ B. Nagy (Off the roster) ✚ B. Otvos (Knee Injury) ✚ I. Pappoe (Knee Injury) ✚ G. Szecsi (Off the roster) ✚ N. Keita (Inactive) Plzen ✚ P. Adu (Inactive) ✚ V. Jemelka (Knee Injury) ✚ J. Paluska (Surgery) ✚ M. Tvrdon (Off the roster) ✚ P. Adu (Inactive) ✚ V. Jemelka (Knee Injury) ✚ J. Paluska (Surgery) ✚ M. Tvrdon (Off the roster)