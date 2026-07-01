Trực tiếp Ferencvárosi vs FC Twente: Ferencvárosi nhân đôi cách biệt

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Ferencvárosi vs FC Twente: Ferencvárosi nhân đôi cách biệt

Văn Thể31/07/2026 00:52

Ferencvárosi gặp FC Twente lúc 01h30 ngày 31/07/2026 tại Groupama Aréna. Đội chủ nhà đang chiếm ưu thế trong lần đối đầu gần nhất.

Ferencvárosi2 - 0FC TwenteHiệp 2 — phút 66'
  • 66'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Ferencvárosi 2 - 0 FC Twente.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (): Younes Taha vào sân thay Thomas van den Belt.

  • 61'Thẻ vàng

    Phút 61': Stav Lemkin () nhận thẻ vàng.

  • 60'FC Twente ép sân

    Cầm bóng: Ferencvárosi 36 - 64 FC Twente, dứt điểm 3 - 7 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 5; phạm lỗi 5 - 9.

  • 58'Thẻ vàng

    Phút 58': Thomas van den Belt () nhận thẻ vàng.

  • 58'Thẻ vàng

    Phút 58': Cadu () nhận thẻ vàng.

  • 50'BÀN THẮNG! Ferencvárosi (2-0)

    Phút 50': Lenny Joseph () lập công (kiến tạo: Kristoffer Zachariassen). Tỷ số: 2 - 0.

  • 48'FC Twente ép sân

    Cầm bóng: Ferencvárosi 34 - 66 FC Twente, dứt điểm 1 - 4 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 5 - 7.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (): Sam Lammers vào sân thay Kristian Hlynsson.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (): Daouda Weidmann vào sân thay Aske Adelgaard.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 36'FC Twente ép sân

    Cầm bóng: Ferencvárosi 36 - 64 FC Twente, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 4 - 6.

  • 36'Thẻ đỏ

    Phút 36': Philippe Rommens () nhận thẻ đỏ.

  • 24'FC Twente ép sân

    Cầm bóng: Ferencvárosi 42 - 58 FC Twente, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 4.

  • 22'BÀN THẮNG! Ferencvárosi (1-0)

    Phút 22': Toon Raemaekers () lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Ferencvárosi 45 - 55 FC Twente; phạm lỗi 1 - 3.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Ferencvárosi tiếp đón FC Twente.

Cập nhật lúc 02:55 31/07/2026

Đội hình chính thức
Ferencvárosi
Sơ đồ 4-3-3
FC Twente
Sơ đồ 4-3-3
90
Dénes Dibusz
14
Attila Osváth
4
Mariano Gómez
28
Toon Raemaekers
20
Cadu
88
Philippe Rommens
36
Gabi Kanichowsky
17
Marius Corbu
16
Kristoffer Zachariassen
75
Lenny Joseph
47
Callum O'Dowda
1
Lars Unnerstall
28
Bart van Rooij
23
Stav Lemkin
43
Ruud Nijstad
29
Aske Adelgaard
6
Ramiz Zerrouki
14
Kristian Hlynsson
20
Thomas van den Belt
11
Daan Rots
9
Wout Weghorst
27
Sondre Ørjasæter
Dự bị
Ferencvárosi
1 Ádám Varga5 Nathan Zohoré7 Elton Acolatse10 Jonathan Levi11 Bamidele Yusuf15 Daniel Arzani18 Á. Bagi21 Endre Botka30 Zsombor Gruber
FC Twente
3 Robin Pröpper4 Mathias Kjølø7 Marko Pjaca10 Sam Lammers12 Guilherme Peixoto19 Younes Taha22 Remko Pasveer24 Krzysztof Kurowski25 Lucas Vennegoor of Hesselink
Cập nhật đội hình lúc 01:02 31/07/2026
FerencvárosiThống kêFC Twente
36%
Kiểm soát bóng
64%
3
Dứt điểm
7
2
Trúng đích
0
1
Phạt góc
5
5
Phạm lỗi
9

Thông tin trận đấu

Ferencvárosi sẽ đối đầu FC Twente tại UEFA Europa League trên sân Groupama Aréna. Trận đấu diễn ra lúc 01h30 ngày 31/07/2026.

Đây là cuộc so tài có sự cân bằng về bối cảnh trước giờ bóng lăn, khi dữ liệu hiện có chỉ ghi nhận một lần hai đội gặp nhau gần nhất. Vì vậy, những chi tiết về phong độ, lực lượng và đội hình xuất phát không được sử dụng trong nhận định này.

Ferencvárosi có lợi thế từ lần đối đầu gần nhất

Ở lần chạm trán gần nhất được ghi nhận, Ferencvárosi giành chiến thắng trước FC Twente. Xu hướng này tạo ra lợi thế tâm lý nhất định cho đội bóng Hungary khi bước vào trận đấu trên sân nhà, dù khoảng cách giữa hai đội không thể được đánh giá chỉ từ một lần đối đầu.

Ngược lại, FC Twente cần duy trì sự tập trung để không để kết quả trước đó ảnh hưởng đến cách nhập cuộc. Khi dữ liệu đối đầu chỉ bao gồm một trận, mọi đánh giá về ưu thế dài hạn đều cần được nhìn nhận thận trọng.

Cuộc đấu phụ thuộc vào cách nhập cuộc

Ferencvárosi có thể bước vào trận đấu với sự tự tin nhờ lợi thế sân Groupama Aréna và kết quả tích cực trong lần gặp gần nhất. Tuy nhiên, chưa có dữ liệu cụ thể về sơ đồ, phong độ gần đây hoặc lực lượng của đội chủ nhà để xác định chính xác cách họ sẽ triển khai bóng.

Trong khi đó, FC Twente sẽ cần tìm cách kiểm soát thế trận và hạn chế ảnh hưởng từ lợi thế sân nhà của đối thủ. Những yếu tố như khả năng pressing, kiểm soát khu vực giữa sân hay cách tổ chức phòng ngự chưa được cung cấp, do đó không thể đưa ra kết luận cụ thể về chiến thuật của đội khách.

Nhận định trước trận

Ferencvárosi bước vào trận đấu với điểm tựa từ chiến thắng trong lần đối đầu gần nhất và lợi thế thi đấu tại Groupama Aréna. Dù vậy, chừng đó dữ kiện chưa đủ để khẳng định đội nào sẽ kiểm soát toàn bộ trận đấu.

FC Twente vẫn có cơ hội tạo ra thế trận cạnh tranh nếu hóa giải được ưu thế tâm lý của đối thủ. Nhìn chung, đây là cuộc so tài mà Ferencvárosi có nền tảng thuận lợi hơn từ lịch sử đối đầu gần nhất, còn kết quả chung cuộc sẽ phụ thuộc nhiều vào màn trình diễn thực tế của hai đội.

Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Ferencvárosi · 1 thắng0 hòaFC Twente · 0 thắng
24/07/2026
FC Twente
1 - 2
Ferencvárosi
FER
Ferencvárosi
5 trận gần nhất
TTTTB
FC Twente
5 trận gần nhất
TBBHT
Tình hình lực lượng
Ferencvárosi
Không có thông tin
FC Twente
Mees Hilgers (Unknown Injury)
Issam El Maach (Muscle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Ferencvárosi vs FC Twente: Ferencvárosi nhân đôi cách biệt
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