TRỰC TIẾP Trực tiếp Feyenoord vs Inter: Đội hình xuất phát Feyenoord chơi rất tốt trên sân nhà và muốn biến Stadion Feijenoord thành điểm tựa trước Inter. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 04/11/2026, hai đội đều có 3 điểm.

Feyenoord vs Inter SẮP BẮT ĐẦU • 03:00 03:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Feyenoord và Inter đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 03:00.

Cập nhật lúc 02:32 04/11/2026

Đội hình chính thức Feyenoord Sơ đồ 4-3-3 · HLV G. van Bronckhorst Inter Sơ đồ 3-5-2 · HLV C. Chivu 1 T. Ernst 26 G. Read 24 Kraaijeveld 35 Mika Màrmol 16 Javi López 8 G. Zechiël 34 C. Vanhoutte 28 Targhalline 23 Hadj-Moussa 19 Nacho Ferri 10 L. Valente 1 Josep Martínez 31 Y. Bisseck 25 M. Akanji 30 Carlos Augusto 99 D. Spence 23 N. Barella 20 H. Çalhanoğlu 7 P. Zieliński 32 F. Dimarco 94 F. Esposito 9 M. Thuram Dự bị Feyenoord 57 J. Schaken 22 van den Elshout 4 T. Watanabe 49 S. van Persie 65 Dani Slory 14 S. Steijn 11 Gonçalo Borges 39 L. Bossin 20 M. Deijl Inter 46 L. Bovio 14 A. Bonny 12 R. Di Gennaro 17 A. Diouf 53 M. Lavelli 22 H. Mkhitaryan 48 M. Mosconi 28 B. Pavard 49 I. Provedel Cập nhật đội hình lúc 02:32 04/11/2026

Feyenoord chơi rất tốt trên sân nhà, và đó là lợi thế lớn nhất của họ khi tiếp Inter tại Stadion Feijenoord lúc 03:00 ngày 04/11/2026. Trong bối cảnh hai đội đang cách nhau 6 bậc trên bảng xếp hạng dù cùng có 3 điểm, một trận đấu giữa bầu không khí cổ vũ của chủ nhà và bản lĩnh của đội khách hứa hẹn nhiều tính toán chiến thuật.

Feyenoord tìm lại sự tự tin từ sân nhà

Trong 5 trận gần nhất, Feyenoord thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Hai chiến thắng nằm ở chặng đầu của chuỗi này, sau đó là một trận thua rồi hai trận hòa liên tiếp gần đây nhất. Phong độ ấy cho thấy đội bóng thành Rotterdam chưa thật sự ổn định, nhưng vẫn là một tập thể khó bị đánh bại.

Vì vậy, Stadion Feijenoord càng trở nên quan trọng. Khi thi đấu trước khán giả nhà, Feyenoord có thể duy trì nhịp độ cao, gây áp lực từ xa và tạo cảm giác khó chịu cho đối thủ ngay từ những phút đầu. Với một đội đang cần niềm tin, sân nhà chính là nơi phù hợp nhất để tìm lại nó.

Inter mang phong độ tốt nhưng vừa có cú vấp

Ở chiều ngược lại, Inter thắng 4 trong 5 trận gần nhất, nhưng trận đấu mới nhất của họ lại là một thất bại. Đây là tín hiệu cần lưu ý: đội khách vẫn sở hữu chuỗi kết quả rất tích cực, song họ sẽ muốn phản ứng ngay để không để cú vấp kéo dài.

Tuy nhiên, việc phải xa nhà trước một đối thủ giàu năng lượng có thể buộc Inter phải thận trọng hơn thường lệ. Khả năng kiểm soát nhịp trận đấu, nhất là trong khoảng thời gian đầu khi chủ nhà dồn lên, sẽ là yếu tố then chốt.

Hai lần gặp gần nhất nghiêng về Inter

Trong hai lần chạm trán gần nhất, Inter thắng cả hai, còn Feyenoord chưa có trận thắng hay hòa nào. Con số này cho thấy đội khách đang có lợi thế tâm lý trước đối thủ. Dù vậy, đó mới chỉ là hai trận, và bối cảnh lần này, với việc Feyenoord được chơi trên sân nhà, hoàn toàn có thể khác.

Vị trí trên bảng xếp hạng: khoảng cách nhỏ, áp lực lớn

Inter đang đứng thứ 20 với 3 điểm, trong khi Feyenoord xếp thứ 26 cũng với 3 điểm. Hai đội bằng điểm nhau, nên mỗi kết quả trong trận này đều có thể làm thay đổi vị trí của cả hai trên bảng xếp hạng. Với Feyenoord, đây là cơ hội để thu hẹp khoảng cách về thứ hạng với đối thủ ngay trên sân nhà.

Điểm then chốt về chiến thuật

Nhịp độ đầu trận: Feyenoord cần tận dụng sự cổ vũ của khán giả nhà để chiếm thế chủ động sớm.

Feyenoord cần tận dụng sự cổ vũ của khán giả nhà để chiếm thế chủ động sớm. Khả năng chịu áp lực của Inter: đội khách cần giữ sự điềm tĩnh và hạn chế sai lầm trong những phút đầu.

đội khách cần giữ sự điềm tĩnh và hạn chế sai lầm trong những phút đầu. Tâm lý sau chuỗi kết quả: Feyenoord vừa có hai trận hòa liên tiếp, còn Inter vừa thua ở trận gần nhất, nên cả hai đều muốn tìm lại cảm giác chiến thắng.

Nhận định

Nhìn chung, Inter có phong độ tốt hơn và có lợi thế tâm lý từ hai lần gặp gần nhất. Tuy nhiên, Feyenoord chơi rất tốt trên sân nhà và có đủ lý do để tự tin hướng đến một kết quả tích cực trước đội khách. Đây là trận đấu mà yếu tố sân bãi có thể tạo nên khác biệt, và Feyenoord sẽ khai thác tối đa lợi thế đó.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Feyenoord · 0 thắng 0 hòa Inter · 2 thắng Inter 2 - 1 Feyenoord INT Feyenoord 0 - 2 Inter INT

Feyenoord 5 trận gần nhất H H B T T 3 Trận 1-0-2 T-H-B 4 Ghi (TB 1.3) 8 Thủng lưới Inter 5 trận gần nhất B T T T T 3 Trận 1-0-2 T-H-B 5 Ghi (TB 1.7) 6 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 3 3 0 0 +9 9 T T T 2 Aston Villa 3 3 0 0 +9 9 T T T 3 Liverpool 3 3 0 0 +5 9 T T T … 8 Barcelona 3 2 0 1 +5 6 B T T 9 Como 3 2 0 1 +5 6 T B T … 19 Villarreal 3 1 0 2 0 3 B T B 20 Inter 3 1 0 2 -1 3 T B B 21 Manchester United 3 1 0 2 -1 3 B B T … 24 Lask Linz 3 1 0 2 -3 3 T B B T B 25 Sabah FA 3 1 0 2 -3 3 B T B T B 26 Feyenoord 3 1 0 2 -4 3 B T B 27 Lens 3 1 0 2 -4 3 B B T … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Feyenoord ✚ T. Beelen (Broken Leg) ✚ J. Bos (Knee Injury) ✚ J. Moder (Knee Injury) ✚ B. Nieuwkoop (Knee Injury) ✚ G. Smal (Ankle Injury) ✚ J. St. Juste (Leg Injury) ✚ T. Beelen (Broken Leg) ✚ J. Bos (Knee Injury) Inter ✚ A. Bastoni (Red Card) ✚ C. Jones (Thigh Injury) ✚ Luis Henrique (Thigh Injury) ✚ L. Martinez (Thigh Injury) ✚ J. Stones (Muscle Injury) ✚ A. Bastoni (Red Card) ✚ C. Jones (Thigh Injury) ✚ Luis Henrique (Thigh Injury)