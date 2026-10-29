Trực tiếp Fiorentina vs Atalanta: Atalanta gỡ hòa 2-2

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Fiorentina vs Atalanta: Atalanta gỡ hòa 2-2

Văn Thể29/10/2026 21:44

Các cuộc đối đầu gần đây giữa Fiorentina và Atalanta thường có nhiều bàn thắng. Trận đấu diễn ra lúc 02h45 ngày 30/10/2026 tại Stadio Artemio Franchi.

Fiorentina2 - 2AtalantaHiệp 2 — phút 90'
  • 90'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Fiorentina 2 - 2 Atalanta.

  • 90'Fiorentina ép sân

    Cầm bóng: Fiorentina 49% - 51% Atalanta, dứt điểm 25 - 10 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 7 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 10 - 13, cứu thua 3 - 2.

  • 90+1'Thay người

    Phút 90+1' (Fiorentina): Pedro Goncalves vào sân thay Franco Mastantuono.

  • 90+1'Thay người

    Phút 90+1' (Fiorentina): Beto vào sân thay Mateo Pellegrino.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (Atalanta): Kamal Deen Sulemana vào sân thay Nicola Zalewski.

  • 83'Thẻ vàng

    Phút 83': Relja Obric (Atalanta) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 78'Fiorentina ép sân

    Cầm bóng: Fiorentina 59% - 41% Atalanta, dứt điểm 19 - 8 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 5 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 9 - 12, cứu thua 1 - 0.

  • 75'Thẻ vàng

    Phút 75': Wilfried Gnonto (Fiorentina) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 74'BÀN THẮNG! Atalanta (2-2)

    Phút 74': Nicola Zalewski (Atalanta) lập công (kiến tạo: Charles De Ketelaere). Tỷ số: 2 - 2.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (Fiorentina): Wilfried Gnonto vào sân thay Alieu Njie.

  • 65'Fiorentina ép sân

    Cầm bóng: Fiorentina 54% - 46% Atalanta, dứt điểm 17 - 5 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 5 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 11, cứu thua 1 - 0.

  • 61'BÀN THẮNG! Fiorentina (2-1)

    Phút 61': João Mário (Fiorentina) lập công (kiến tạo: Alieu Njie). Tỷ số: 2 - 1.

  • 58'Thay người

    Phút 58' (Atalanta): Jonathan Rowe vào sân thay Elif Elmas.

  • 57'Thay người

    Phút 57' (Atalanta): Mario Pašalić vào sân thay Gianluca Gaetano.

  • 53'BÀN THẮNG! Fiorentina (1-1)

    Phút 53': Alieu Njie (Fiorentina) lập công (kiến tạo: Álex Jiménez). Tỷ số: 1 - 1.

  • 52'Fiorentina ép sân

    Cầm bóng: Fiorentina 53% - 47% Atalanta, dứt điểm 12 - 5 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 5 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 8, cứu thua 1 - 0.

  • 51'Thẻ vàng

    Phút 51': Mateo Pellegrino (Fiorentina) nhận thẻ vàng (Handball).

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Fiorentina): Christ Inao Oulaï vào sân thay Nicolo Fagioli.

  • 41'BÀN THẮNG! Atalanta (0-1)

    Phút 41': Charles De Ketelaere (Atalanta) lập công (kiến tạo: Nicola Zalewski). Tỷ số: 0 - 1.

  • 39'Fiorentina ép sân

    Cầm bóng: Fiorentina 54% - 46% Atalanta, dứt điểm 10 - 3 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 5 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 0 - 0.

  • 30'Thẻ vàng

    Phút 30': Viery (Fiorentina) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 26'Fiorentina ép sân

    Cầm bóng: Fiorentina 56% - 44% Atalanta, dứt điểm 6 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 4 - 0; phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 0 - 1.

  • 14'Fiorentina ép sân

    Cầm bóng: Fiorentina 67% - 33% Atalanta, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 0 - 1.

  • 12'Thẻ vàng

    Phút 12': Elif Elmas (Atalanta) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 4'Thay người

    Phút 4' (Atalanta): Giorgio Scalvini vào sân thay Thomas Kristensen.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Fiorentina tiếp đón Atalanta.

Cập nhật lúc 04:47 30/10/2026

Đội hình chính thức
Fiorentina
Sơ đồ 4-3-3 · HLV P. Vanoli
Atalanta
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Sarri
43
David de Gea
20
Álex Jiménez
3
R. Drăgușin
33
Viery
17
João Mário
27
C. Ndour
44
N. Fagioli
4
Brescianini
30
Franco Mastantuono
32
Mateo Pellegrino
25
A. Njie
17
De Ketelaere
13
Éderson
99
E. Elmas
29
Carnesecchi
77
D. Zappacosta
31
T. Kristensen
40
R. ObriÄ
47
L. Bernasconi
70
G. Gaetano
59
N. Zalewski
90
N. Krstović
Dự bị
Fiorentina
53 Christensen2 Dodô29 W. Gnonto23 Beto21 Valde73 Antonio Pirrò28 Pote72 B. Mazzeo19 L. Lezzerini
Atalanta
11 J. Rowe7 K. Sulemana57 M. Sportiello51 M. Sonzogni42 G. Scalvini10 L. Samardžić53 M. Plaia8 Mario Pasalic41 J. Idele
Cập nhật đội hình lúc 02:22 30/10/2026
FiorentinaThống kêAtalanta
49%
Kiểm soát bóng
51%
25
Dứt điểm
10
4
Trúng đích
5
7
Phạt góc
2
10
Phạm lỗi
13
0
Việt vị
1
3
Thủ môn cứu thua
2

Những lần chạm trán gần đây giữa Fiorentina và Atalanta thường có nhiều bàn thắng, và đó là lý do trận đấu lúc 02h45 ngày 30/10/2026 trên sân Stadio Artemio Franchi được kỳ vọng sẽ là một màn đôi công. Hai đội đang ở hai vị trí khác nhau trên bảng xếp hạng, nhưng thế đối đầu gần đây cho thấy cuộc đua giữa họ luôn cân bằng.

Thế đối đầu cân bằng, ít chỗ cho sự nhàm chán

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Fiorentina thắng 2 trận, Atalanta thắng 2 trận và hai đội hòa 1 trận. Sự phân chia đều đặn này cho thấy không bên nào thực sự áp đảo bên còn lại, và mỗi cuộc đối đầu thường được quyết định bởi những khoảnh khắc ở cả hai khung thành.

Chính vì vậy, trận đấu này khó diễn ra theo hướng thận trọng kéo dài. Khi cả hai đội đều từng có chiến thắng trước đối thủ, không bên nào có lý do để lùi sâu chờ đợi, và nhiều bàn thắng là kịch bản được chờ đợi.

Fiorentina cần một phản ứng sau chuỗi trận khó khăn

Fiorentina bước vào trận với phong độ đáng lo ngại. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thua 3 trận liên tiếp mới đây, trước đó hòa 1 trận và thắng 1 trận. Đây là chuỗi kết quả khiến đội bóng thành Florence đang đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng với 4 điểm.

Tuy nhiên, chính vị trí hiện tại cũng đặt ra yêu cầu rõ ràng cho đội chủ nhà: cần thể hiện sự chủ động ngay trên sân nhà. Trước một đối thủ từng nhiều lần cùng họ tạo ra những trận cầu cởi mở, Fiorentina khó có thể chọn lối chơi nặng về phòng ngự.

Atalanta thiếu ổn định nhưng nhỉnh hơn về vị trí

Atalanta hiện xếp thứ 12 với 10 điểm, hơn Fiorentina 6 điểm. Phong độ của đội khách trong 5 trận gần nhất là thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Trận gần nhất là một kết quả hòa, trước đó là 2 trận thua, còn hai chiến thắng nằm ở giai đoạn cũ hơn.

Những con số này cho thấy Atalanta chưa tìm được sự ổn định. Đội khách có lợi thế về thứ hạng, song phong độ gần đây không đủ để họ tự tin kiểm soát hoàn toàn thế trận trên sân của một đối thủ đang cần điểm.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Hai đội đều có lý do để tấn công. Fiorentina cần chấm dứt chuỗi trận không thắng và thu hẹp khoảng cách với đối thủ. Atalanta muốn củng cố vị trí và tìm lại nhịp độ sau những kết quả chưa như ý.

Nếu Fiorentina tận dụng được sự ủng hộ của sân nhà để đẩy cao đội hình, khoảng trống phía sau sẽ là cơ hội cho Atalanta phản công. Ngược lại, nếu đội khách kiểm soát được nhịp trận đấu, họ có thể khai thác tâm lý nặng nề của chủ nhà sau chuỗi thất bại.

Nhận định

Phong độ đang đi xuống của Fiorentina khiến lợi thế sân nhà chưa thể coi là chắc chắn, trong khi Atalanta cũng chưa đủ thuyết phục để được đánh giá cao hơn rõ rệt. Với thế đối đầu cân bằng và lịch sử nhiều bàn thắng, trận đấu này nhiều khả năng sẽ có nhịp độ cao, nhiều pha tấn công và những biến động liên tục ở cả hai phía.

Đội nào kiên nhẫn hơn trong những khoảnh khắc then chốt sẽ có cơ hội giành lợi thế, nhưng một trận cầu cởi mở vẫn là hướng đi hợp lý nhất cho cuộc chạm trán này.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Fiorentina · 2 thắng1 hòaAtalanta · 2 thắng
23/05/2026
Fiorentina
1 - 1
Atalanta
Hòa
01/12/2025
Atalanta
2 - 0
Fiorentina
ATA
30/03/2025
Fiorentina
1 - 0
Atalanta
FIO
15/09/2024
Atalanta
3 - 2
Fiorentina
ATA
02/06/2024
Atalanta
2 - 3
Fiorentina
FIO
Fiorentina
5 trận gần nhất
BBBHT
8
Trận
1-1-6
T-H-B
9
Ghi (TB 1.1)
19
Thủng lưới
Atalanta
5 trận gần nhất
HBBTT
8
Trận
3-1-4
T-H-B
14
Ghi (TB 1.8)
15
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Inter9810+1525TTTTH
2Lazio9810+1525TTTTT
3AS Roma9630+1521THTHH
11Bologna9324011TTBTH
12Atalanta8314-110HBTBB
13Genoa9315-510TTBTB
18Parma9126-105HBBBT
19Fiorentina8116-104BBBHT
20Venezia9108-133BBTBB
Tình hình lực lượng
Fiorentina
A. Atta (Abdominal strain)
F. Parisi (Knee Injury)
M. Pongracic (Muscle Injury)
R. Sottil (Back Injury)
L. Ranieri (Leg Injury)
A. Atta (Abdominal strain)
F. Parisi (Knee Injury)
M. Pongracic (Muscle Injury)
Atalanta
R. Bellanova (Thigh Injury)
I. Hien (Muscle Injury)
F. Kessie (Calf Injury)
S. Kolasinac (Thigh Injury)
O. Kossounou (Thigh Injury)
G. Raspadori (Thigh Injury)
G. Scamacca (Thigh Injury)
K. Sulemana (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Fiorentina vs Atalanta: Atalanta gỡ hòa 2-2
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