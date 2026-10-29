TRỰC TIẾP Trực tiếp Fiorentina vs Atalanta: Fiorentina ép sân, chưa có bàn thắng Các cuộc đối đầu gần đây giữa Fiorentina và Atalanta thường có nhiều bàn thắng. Trận đấu diễn ra lúc 02h45 ngày 30/10/2026 tại Stadio Artemio Franchi.

Fiorentina 0 - 0 Atalanta Hiệp 1 — phút 39' 39' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

39' Fiorentina ép sân Cầm bóng: Fiorentina 54% - 46% Atalanta, dứt điểm 10 - 3 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 5 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 0 - 0.

30' Thẻ vàng Phút 30': Viery (Fiorentina) nhận thẻ vàng (Foul).

26' Fiorentina ép sân Cầm bóng: Fiorentina 56% - 44% Atalanta, dứt điểm 6 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 4 - 0; phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 0 - 1.

14' Fiorentina ép sân Cầm bóng: Fiorentina 67% - 33% Atalanta, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 0 - 1.

12' Thẻ vàng Phút 12': Elif Elmas (Atalanta) nhận thẻ vàng (Foul).

4' Thay người Phút 4' (Atalanta): Giorgio Scalvini vào sân thay Thomas Kristensen.

0' Trận đấu bắt đầu Fiorentina tiếp đón Atalanta.

Cập nhật lúc 03:27 30/10/2026

Đội hình chính thức Fiorentina Sơ đồ 4-3-3 · HLV P. Vanoli Atalanta Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Sarri 43 David de Gea 20 Álex Jiménez 3 R. Drăgușin 33 Viery 17 João Mário 27 C. Ndour 44 N. Fagioli 4 Brescianini 30 Franco Mastantuono 32 Mateo Pellegrino 25 A. Njie 17 De Ketelaere 13 Éderson 99 E. Elmas 29 Carnesecchi 77 D. Zappacosta 31 T. Kristensen 40 R. ObriÄ 47 L. Bernasconi 70 G. Gaetano 59 N. Zalewski 90 N. Krstović Dự bị Fiorentina 53 Christensen 2 Dodô 29 W. Gnonto 23 Beto 21 Valde 73 Antonio Pirrò 28 Pote 72 B. Mazzeo 19 L. Lezzerini Atalanta 11 J. Rowe 7 K. Sulemana 57 M. Sportiello 51 M. Sonzogni 42 G. Scalvini 10 L. Samardžić 53 M. Plaia 8 Mario Pasalic 41 J. Idele Cập nhật đội hình lúc 02:22 30/10/2026

Fiorentina Thống kê Atalanta 54% Kiểm soát bóng 46% 10 Dứt điểm 3 0 Trúng đích 0 5 Phạt góc 0 3 Phạm lỗi 4 0 Việt vị 1 0 Thủ môn cứu thua 0

Những lần chạm trán gần đây giữa Fiorentina và Atalanta thường có nhiều bàn thắng, và đó là lý do trận đấu lúc 02h45 ngày 30/10/2026 trên sân Stadio Artemio Franchi được kỳ vọng sẽ là một màn đôi công. Hai đội đang ở hai vị trí khác nhau trên bảng xếp hạng, nhưng thế đối đầu gần đây cho thấy cuộc đua giữa họ luôn cân bằng.

Thế đối đầu cân bằng, ít chỗ cho sự nhàm chán

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Fiorentina thắng 2 trận, Atalanta thắng 2 trận và hai đội hòa 1 trận. Sự phân chia đều đặn này cho thấy không bên nào thực sự áp đảo bên còn lại, và mỗi cuộc đối đầu thường được quyết định bởi những khoảnh khắc ở cả hai khung thành.

Chính vì vậy, trận đấu này khó diễn ra theo hướng thận trọng kéo dài. Khi cả hai đội đều từng có chiến thắng trước đối thủ, không bên nào có lý do để lùi sâu chờ đợi, và nhiều bàn thắng là kịch bản được chờ đợi.

Fiorentina cần một phản ứng sau chuỗi trận khó khăn

Fiorentina bước vào trận với phong độ đáng lo ngại. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thua 3 trận liên tiếp mới đây, trước đó hòa 1 trận và thắng 1 trận. Đây là chuỗi kết quả khiến đội bóng thành Florence đang đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng với 4 điểm.

Tuy nhiên, chính vị trí hiện tại cũng đặt ra yêu cầu rõ ràng cho đội chủ nhà: cần thể hiện sự chủ động ngay trên sân nhà. Trước một đối thủ từng nhiều lần cùng họ tạo ra những trận cầu cởi mở, Fiorentina khó có thể chọn lối chơi nặng về phòng ngự.

Atalanta thiếu ổn định nhưng nhỉnh hơn về vị trí

Atalanta hiện xếp thứ 12 với 10 điểm, hơn Fiorentina 6 điểm. Phong độ của đội khách trong 5 trận gần nhất là thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Trận gần nhất là một kết quả hòa, trước đó là 2 trận thua, còn hai chiến thắng nằm ở giai đoạn cũ hơn.

Những con số này cho thấy Atalanta chưa tìm được sự ổn định. Đội khách có lợi thế về thứ hạng, song phong độ gần đây không đủ để họ tự tin kiểm soát hoàn toàn thế trận trên sân của một đối thủ đang cần điểm.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Hai đội đều có lý do để tấn công. Fiorentina cần chấm dứt chuỗi trận không thắng và thu hẹp khoảng cách với đối thủ. Atalanta muốn củng cố vị trí và tìm lại nhịp độ sau những kết quả chưa như ý.

Nếu Fiorentina tận dụng được sự ủng hộ của sân nhà để đẩy cao đội hình, khoảng trống phía sau sẽ là cơ hội cho Atalanta phản công. Ngược lại, nếu đội khách kiểm soát được nhịp trận đấu, họ có thể khai thác tâm lý nặng nề của chủ nhà sau chuỗi thất bại.

Nhận định

Phong độ đang đi xuống của Fiorentina khiến lợi thế sân nhà chưa thể coi là chắc chắn, trong khi Atalanta cũng chưa đủ thuyết phục để được đánh giá cao hơn rõ rệt. Với thế đối đầu cân bằng và lịch sử nhiều bàn thắng, trận đấu này nhiều khả năng sẽ có nhịp độ cao, nhiều pha tấn công và những biến động liên tục ở cả hai phía.

Đội nào kiên nhẫn hơn trong những khoảnh khắc then chốt sẽ có cơ hội giành lợi thế, nhưng một trận cầu cởi mở vẫn là hướng đi hợp lý nhất cho cuộc chạm trán này.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Fiorentina · 2 thắng 1 hòa Atalanta · 2 thắng Fiorentina 1 - 1 Atalanta Hòa Atalanta 2 - 0 Fiorentina ATA Fiorentina 1 - 0 Atalanta FIO Atalanta 3 - 2 Fiorentina ATA Atalanta 2 - 3 Fiorentina FIO

Fiorentina 5 trận gần nhất B B B H T 8 Trận 1-1-6 T-H-B 9 Ghi (TB 1.1) 19 Thủng lưới Atalanta 5 trận gần nhất H B B T T 8 Trận 3-1-4 T-H-B 14 Ghi (TB 1.8) 15 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Inter 9 8 1 0 +15 25 T T T T H 2 Lazio 9 8 1 0 +15 25 T T T T T 3 AS Roma 9 6 3 0 +15 21 T H T H H … 11 Bologna 9 3 2 4 0 11 T T B T H 12 Atalanta 8 3 1 4 -1 10 H B T B B 13 Genoa 9 3 1 5 -5 10 T T B T B … 18 Parma 9 1 2 6 -10 5 H B B B T 19 Fiorentina 8 1 1 6 -10 4 B B B H T 20 Venezia 9 1 0 8 -13 3 B B T B B

Tình hình lực lượng Fiorentina ✚ A. Atta (Abdominal strain) ✚ F. Parisi (Knee Injury) ✚ M. Pongracic (Muscle Injury) ✚ R. Sottil (Back Injury) ✚ L. Ranieri (Leg Injury) ✚ A. Atta (Abdominal strain) ✚ F. Parisi (Knee Injury) ✚ M. Pongracic (Muscle Injury) Atalanta ✚ R. Bellanova (Thigh Injury) ✚ I. Hien (Muscle Injury) ✚ F. Kessie (Calf Injury) ✚ S. Kolasinac (Thigh Injury) ✚ O. Kossounou (Thigh Injury) ✚ G. Raspadori (Thigh Injury) ✚ G. Scamacca (Thigh Injury) ✚ K. Sulemana (Knee Injury)