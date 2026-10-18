Trực tiếp Fiorentina vs Como: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Fiorentina vs Como: Đội hình xuất phát

Văn Thể18/10/2026 15:17

Como đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 8 và 11 điểm. Họ hành quân đến sân của Fiorentina, đội đứng hạng 18, lúc 20:00 ngày 18/10/2026.

FiorentinavsComoSẮP BẮT ĐẦU • 20:00
  • 20:00Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của Fiorentina và Como đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 20:00.

Cập nhật lúc 19:32 18/10/2026

Đội hình chính thức
Fiorentina
Sơ đồ · HLV P. Vanoli
Como
Sơ đồ · HLV Cesc Fàbregas
3
R. Drăgușin
43
David de Gea
33
Viery
44
N. Fagioli
20
Álex Jiménez
30
Franco Mastantuono
27
C. Ndour
25
A. Njie
32
Mateo Pellegrino
5
M. Pongračić
28
Pote
8
M. Caqueret
99
T. Chalobah
27
Yan Couto
7
L. da Cunha
9
T. Douvikas
2
M. Kempf
30
M. Liberali
6
Luis Milla
10
N. Paz
3
Álex Valle
1
J. Butez
Dự bị
Fiorentina
23 Beto74 Arnis Ademi4 Brescianini53 Christensen2 Dodô29 W. Gnonto42 Inao OulaÃ¯17 João Mário19 L. Lezzerini
Como
13 A. Dossena16 Kaiki53 Willy Kambwala Ndengushi15 A. Lahdo5 M. Perrone4 Jacobo Ramón Naveros21 S. Ricci17 Jesús Rodríguez97 Robert Sánchez
Cập nhật đội hình lúc 19:32 18/10/2026

Como đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 8 với 11 điểm. Trận làm khách trước Fiorentina trên sân Stadio Artemio Franchi lúc 20:00 ngày 18/10/2026 là cơ hội để đội khách củng cố vị trí đó. Ở chiều ngược lại, Fiorentina đang đứng hạng 18 với 4 điểm và cần một kết quả tích cực trên sân nhà.

Como bám sát nhóm dự cúp châu lục

Hạng 8 với 11 điểm cho thấy Como đã có khởi đầu mùa giải khá vững. Đội bóng này đang ở khoảng cách đáng kể so với Fiorentina trên bảng xếp hạng: hơn 7 điểm và 10 bậc.

Tuy vậy, phong độ gần đây của Como chưa thật sự trơn tru. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 2, hòa 1 và thua 2. Hai chiến thắng nằm ở đoạn cũ nhất của chuỗi trận, còn 3 trận sau đó gồm một trận thua, một trận hòa rồi lại một trận thua ở lượt đấu gần nhất.

Fiorentina cần một tín hiệu tích cực

Fiorentina cũng có thành tích 5 trận gần nhất là thắng 2, hòa 1 và thua 2. Đội chủ nhà từng thắng liên tiếp hai trận, nhưng sau đó chững lại với một trận hòa và một trận thua ở lượt đấu gần nhất.

Với chỉ 4 điểm sau những vòng đầu mùa, Fiorentina cần tìm lại sự ổn định trước sân nhà. Lợi thế sân bãi và sự cổ vũ của khán giả trên sân Stadio Artemio Franchi có thể là điểm tựa để họ thu hẹp khoảng cách với nhóm phía trên.

Thế đối đầu nghiêng về Como

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Como thắng 3 trận, Fiorentina thắng 2 trận và không có trận hòa nào. Điều này cho thấy các cuộc chạm trán giữa hai đội thường có người thắng và người thua rõ ràng.

Como nhỉnh hơn về thành tích đối đầu, nhưng Fiorentina cũng không hề yếu thế khi hai lần vượt qua đối thủ trong giai đoạn này. Vì vậy, cuộc đối đầu sắp tới hứa hẹn không phải là màn thể hiện một chiều.

Điểm then chốt trong cuộc đối đầu

Cả hai đội cùng đang trải qua giai đoạn thiếu ổn định khi đều thua trận gần nhất. Đội nào sớm lấy lại sự chắc chắn trong khâu tổ chức và giữ được sự tập trung trong suốt 90 phút sẽ có lợi thế lớn.

Như vậy, Como có động lực giữ vững vị trí trong nhóm bám đuổi suất dự cúp châu lục. Fiorentina cần chiến thắng để cải thiện tinh thần sau chuỗi kết quả chưa như ý.

Nhận định

Nhìn chung, Como nhỉnh hơn về vị trí trên bảng xếp hạng lẫn thành tích đối đầu gần đây. Tuy nhiên, phong độ gần nhất của hai đội khá tương đồng và Fiorentina được thi đấu trên sân nhà. Trận đấu vì thế có thể diễn ra giằng co, và đội nào tận dụng tốt hơn cơ hội của mình sẽ có lợi thế.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Fiorentina · 2 thắng0 hòaComo · 3 thắng
14/02/2026
Como
1 - 2
Fiorentina
FIO
28/01/2026
Fiorentina
1 - 3
Como
COM
21/09/2025
Fiorentina
1 - 2
Como
COM
16/02/2025
Fiorentina
0 - 2
Como
COM
24/11/2024
Como
0 - 2
Fiorentina
FIO
Fiorentina
5 trận gần nhất
BHTTB
6
Trận
1-1-4
T-H-B
7
Ghi (TB 1.2)
14
Thủng lưới
Como
5 trận gần nhất
BHBTT
6
Trận
3-2-1
T-H-B
9
Ghi (TB 1.5)
6
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Inter7610+1219TTHTT
2AS Roma7520+1317THHTT
3Lazio6510+716TTHTT
7Juventus6321+411HTBHT
8Como6321+311HBTTT
9Napoli7313+310BTHTB
17Parma6114-64BTBHB
18Fiorentina6114-74BHTBB
19Genoa7115-84BTBHB
Tình hình lực lượng
Fiorentina
F. Parisi (Knee Injury)
R. Sottil (Back Injury)
A. Atta (Abdominal strain)
L. Ranieri (Leg Injury)
F. Parisi (Knee Injury)
R. Sottil (Back Injury)
A. Atta (Abdominal strain)
L. Ranieri (Leg Injury)
Como
A. Diao (Thigh Injury)
M. Kean (Leg Injury)
A. Diao (Thigh Injury)
M. Kean (Leg Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Fiorentina vs Como: Đội hình xuất phát
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