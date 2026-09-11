TRỰC TIẾP Trực tiếp Fiorentina vs Juventus: Đội hình xuất phát Fiorentina tiếp đối thủ xếp trên khá xa trên bảng xếp hạng, hơn 9 điểm. Trận đấu bắt đầu lúc 02:45 ngày 09/11/2026 tại Stadio Artemio Franchi.

Fiorentina vs Juventus SẮP BẮT ĐẦU • 02:45 02:45 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Fiorentina và Juventus đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 02:45.

Cập nhật lúc 02:17 09/11/2026

Đội hình chính thức Fiorentina Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV P. Vanoli Juventus Sơ đồ 4-4-2 · HLV L. Spalletti 43 David de Gea 20 Álex Jiménez 3 R. Drăgușin 33 Viery 17 João Mário 27 C. Ndour 42 Inao OulaÃ¯ 30 Franco Mastantuono 28 Pote 25 A. Njie 32 Mateo Pellegrino 25 G. Vicario 15 P. Kalulu 3 Bremer 26 J. Lucumí 32 J. Cabal 22 W. McKennie 8 Koopmeiners 12 Douglas Luiz 13 J. Boga 9 R. Kolo Muani 27 N. Woltemade Dự bị Fiorentina 23 Beto 21 Valde 4 Brescianini 53 Christensen 2 Dodô 44 N. Fagioli 29 W. Gnonto 19 L. Lezzerini 6 L. Ranieri Juventus 6 L. Kelly 24 D. Rugani 23 C. Pinsoglio 4 F. Gatti 33 Neto 17 Kerim-Sam Alajbegović 2 Z. Çelik 29 P. Sarr 18 J. Ekhator Cập nhật đội hình lúc 02:17 09/11/2026

Fiorentina tiếp Juventus trong thế khó rõ rệt: đội chủ nhà xếp hạng 15 với 8 điểm, còn đội khách đang đứng thứ 7 với 17 điểm. Khoảng cách 9 điểm và 8 bậc trên bảng xếp hạng khiến cuộc tiếp đón tại Stadio Artemio Franchi vào 02:45 ngày 09/11/2026 trở thành bài kiểm tra lớn với Fiorentina.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Juventus đang nằm ở nửa trên bảng xếp hạng với 17 điểm, trong khi Fiorentina mới tích lũy được 8 điểm và đứng ở vị trí thứ 15. Chênh lệch này cho thấy hai đội đang ở những nấc thang khác nhau của mùa giải.

Với Fiorentina, mỗi điểm số lúc này đều có giá trị trong nỗ lực thu hẹp khoảng cách với nhóm trên. Juventus thì có cơ hội củng cố vị trí của mình nếu giữ được sự ổn định ở chuyến làm khách.

Phong độ trái chiều

Fiorentina đang trải qua giai đoạn khó khăn. Trong 5 trận gần nhất, đội chỉ thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Điểm sáng là trận gần đây nhất họ giành chiến thắng, sau khi trước đó có chuỗi trận thất vọng.

Ngược lại, Juventus mang tâm thế tích cực hơn. Họ thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất, trong đó có hai chiến thắng liên tiếp ở những trận mới nhất. Phong độ này phù hợp với vị trí cao hơn của đội trên bảng xếp hạng.

Thế đối đầu cân bằng hơn mong đợi

Dù chênh lệch về thứ hạng khá rõ, lịch sử đối đầu gần đây lại không nghiêng hẳn về Juventus. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Fiorentina thắng 2, hòa 2 và Juventus thắng 1.

Con số này cho thấy chủ nhà từng làm khó đối thủ nhiều hơn những gì vị trí hiện tại gợi ý. Đó có thể là điểm tựa tinh thần để Fiorentina tự tin hơn khi bước vào trận đấu.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Fiorentina, bài toán đầu tiên là duy trì tinh thần sau chiến thắng gần nhất và hạn chế những sai sót đã khiến đội thua 3 trong 5 trận trước đó. Một khởi đầu chắc chắn sẽ giúp họ giữ được sự cân bằng trước đối thủ có phong độ tốt hơn.

Về phía Juventus, thách thức nằm ở việc giữ nhịp độ tích cực khi đi xa. Nếu tiếp tục duy trì sự ổn định như hai trận thắng gần nhất, đội khách có lợi thế để kiểm soát diễn biến.

Nhận định

Xét về vị trí và phong độ, Juventus được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, thành tích đối đầu gần đây khá cân bằng và việc Fiorentina vừa có chiến thắng ở trận mới nhất khiến trận đấu chưa thể ngã ngũ trước giờ bóng lăn.

Đây là cuộc đối đầu giữa một đội cần bứt lên từ nửa dưới bảng xếp hạng và một đối thủ đang có nền tảng tốt hơn. Kết quả sẽ phụ thuộc vào khả năng chủ nhà tận dụng sân nhà và khả năng đội khách giữ vững phong độ.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Fiorentina · 2 thắng 2 hòa Juventus · 1 thắng Juventus 0 - 2 Fiorentina FIO Fiorentina 1 - 1 Juventus Hòa Fiorentina 3 - 0 Juventus FIO Juventus 2 - 2 Fiorentina Hòa Juventus 1 - 0 Fiorentina JUV

Fiorentina 5 trận gần nhất T H B B B 10 Trận 2-2-6 T-H-B 15 Ghi (TB 1.5) 23 Thủng lưới Juventus 5 trận gần nhất T T B T H 10 Trận 5-2-3 T-H-B 13 Ghi (TB 1.3) 10 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Lazio 11 9 2 0 +16 29 H T T T T 2 AS Roma 11 8 3 0 +21 27 T T T H T 3 Inter 10 8 1 1 +13 25 B T T T T … 6 Frosinone 11 6 2 3 +9 20 B T T H T 7 Juventus 10 5 2 3 +3 17 T B T B H 8 Bologna 11 5 2 4 +2 17 T T T T B … 14 Lecce 11 3 1 7 -10 10 H B B B T 15 Fiorentina 10 2 2 6 -8 8 T H B B B 16 Parma 11 2 2 7 -8 8 B T H B B …

Tình hình lực lượng Fiorentina ✚ R. Sottil (Back Injury) Juventus Không có thông tin