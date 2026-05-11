TRỰC TIẾP Trực tiếp FK Crvena Zvezda vs Inter Club d'Escaldes: Đội hình xuất phát FK Crvena Zvezda đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 4 chiến thắng sau 5 trận gần nhất. Đội chủ nhà tiếp Inter Club d'Escaldes lúc 00:45 ngày 06/11/2026.

FK Crvena Zvezda vs Inter Club d'Escaldes SẮP BẮT ĐẦU • 00:45 00:45 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của FK Crvena Zvezda và Inter Club d'Escaldes đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 00:45.

Cập nhật lúc 00:22 06/11/2026

Đội hình chính thức FK Crvena Zvezda Sơ đồ 3-4-1-2 Inter Club d'Escaldes Sơ đồ 4-3-3 1 Matheus 60 Matej Gaštarov 13 Miloš Veljković 3 Yuta Nakayama 75 Loizos Loizou 20 Tomás Händel 33 Rade Krunić 19 Ye-geon Kim 21 Timi Max Elšnik 22 Vasilije Kostov 10 Aleksandar Katai 13 Javier Díaz 24 Maurizio Pochettino 4 Álex Sánchez 2 Anwar Hernandez 3 Jilmar Torres 8 David López 6 Víctor Alonso 19 Pablo Molina 11 Domi Berlanga 9 Faysal Chouaib 31 Soule Sidibe Dự bị FK Crvena Zvezda 77 Ivan Guteša 30 Franklin Tebo 32 Derrick Luckassen 4 Mirko Ivanić 6 Mahmudu Bajo 8 Kristiyan Balov 14 Osman Bukari 15 Mohammad Abu Fani 37 Vladimir Lučić Inter Club d'Escaldes 1 Pol Freixanet 18 Robin Lafarge 21 Marc Rodríguez 7 Juan Camara 23 Lamine Diaby 99 Rafinha 44 Alex Leitao 70 Borja Arellano Cập nhật đội hình lúc 00:22 06/11/2026

FK Crvena Zvezda đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và bước vào trận gặp Inter Club d'Escaldes với phong độ đáng tin cậy: thắng 4, hòa 1 và chưa thua trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 00:45 ngày 06/11/2026 trên sân Stadion Rajko Mit.

FK Crvena Zvezda mang theo đà thăng hoa

Chuỗi kết quả của FK Crvena Zvezda là điểm tựa lớn nhất trước trận này. Đội thắng liên tiếp 3 trận gần nhất, trước đó hòa 1 trận và thắng 1 trận. Chuỗi 5 trận bất bại cho thấy sự ổn định ở cả khâu tổ chức lẫn tinh thần thi đấu.

Trên bảng xếp hạng, FK Crvena Zvezda đang đứng thứ 22 với 1 điểm. Đây là vị trí cho phép đội bóng tiếp tục theo sát nhóm phía trên. Vì vậy, mỗi trận đấu lúc này đều có giá trị lớn trong việc định hình cuộc đua.

Inter Club d'Escaldes thiếu mạch thắng

Ở chiều ngược lại, Inter Club d'Escaldes có phong độ kém ổn định hơn nhiều. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Hai trận mới nhất đều kết thúc với kết quả hòa, trước đó là một trận thua, một trận thắng và một trận thua.

Inter Club d'Escaldes hiện đứng thứ 35 với 0 điểm. Khoảng cách giữa hai đội là 13 bậc trên bảng xếp hạng và 1 điểm. Đội khách vì thế cần một kết quả tích cực để rời khỏi nhóm cuối bảng.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với phong độ và vị trí đang nghiêng về đội chủ nhà, FK Crvena Zvezda nhiều khả năng chủ động kiểm soát thế trận trên sân nhà. Nhịp độ cao, sức ép liên tục lên phần sân đối phương có thể là cách để họ sớm tạo lợi thế.

Inter Club d'Escaldes có thể chọn lối chơi thận trọng, giữ cự ly đội hình chặt chẽ để hạn chế khoảng trống. Hai trận hòa liên tiếp gần đây cho thấy đội khách vẫn có khả năng giữ được sự lì lợm trước đối thủ. Tuy nhiên, việc chưa có trận thắng nào trong hai lượt gần nhất cũng cho thấy họ chưa tìm được hiệu quả ở khâu dứt điểm.

Nhận định

Xét về phong độ lẫn thứ hạng, FK Crvena Zvezda được đánh giá cao hơn và có nhiều lợi thế trước trận đấu này. Chuỗi 5 trận không thua cùng lợi thế sân nhà là nền tảng để đội tiếp tục bám sát nhóm dự cúp châu lục. Inter Club d'Escaldes cần sự kỷ luật và một chút may mắn nếu muốn tạo bất ngờ tại Stadion Rajko Mit.

FK Crvena Zvezda 5 trận gần nhất T T T H T 2 Trận 0-1-1 T-H-B 4 Ghi (TB 2.0) 5 Thủng lưới Inter Club d'Escaldes 5 trận gần nhất H H B T B 6 Trận 3-1-2 T-H-B 10 Ghi (TB 1.7) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Panathinaikos 2 2 0 0 +5 6 T T 2 FC Lugano 2 2 0 0 +4 6 T T 3 Brann 2 2 0 0 +4 6 T T … 8 HNK Hajduk Split 2 2 0 0 +2 6 T T 9 Brighton 2 1 1 0 +4 4 H T … 21 Riga 2 0 2 0 0 2 H H 22 FK Crvena Zvezda 2 0 1 1 -1 1 H B 23 CSKA Sofia 2 0 1 1 -1 1 H B 24 FK Jablonec 2 0 1 1 -1 1 H B 25 FC Midtjylland 2 0 1 1 -1 1 B H … 34 KuPS 2 0 0 2 -4 0 B B 35 Inter Club d'Escaldes 2 0 0 2 -4 0 B B 36 Kauno Žalgiris 2 0 0 2 -7 0 B B Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại