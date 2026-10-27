TRỰC TIẾP Trực tiếp Fleetwood Town vs Arsenal: Hiệp 2 bắt đầu, Fleetwood Town dẫn 1-0 Trận đấu loại trực tiếp ở vòng 1/8: thắng đi tiếp, thua dừng bước. Fleetwood Town tiếp Arsenal trên sân Highbury Stadium lúc 03:00 ngày 28/10/2026.

Fleetwood Town 1 - 0 Arsenal Hiệp 2 — phút 49' 49' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Fleetwood Town 1 - 0 Arsenal.

49' Fleetwood Town ép sân Cầm bóng: Fleetwood Town 59% - 41% Arsenal, dứt điểm 1 - 11 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 9 - 1, cứu thua 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Arsenal): Martin Odegaard vào sân thay Marli Salmon.

45' Thay người Phút 45' (Arsenal): Ben White vào sân thay Jurriën Timber.

37' Arsenal ép sân Cầm bóng: Fleetwood Town 55% - 45% Arsenal, dứt điểm 1 - 7 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 6 - 0, cứu thua 1 - 0.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Fleetwood Town 55% - 45% Arsenal, dứt điểm 1 - 4 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 4 - 0.

21' BÀN THẮNG! Fleetwood Town (1-0) Phút 21': Aaron Loupalo-Bi (Fleetwood Town) lập công (kiến tạo: Harrison Neal). Tỷ số: 1 - 0.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Fleetwood Town 49% - 51% Arsenal; phạm lỗi 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Fleetwood Town tiếp đón Arsenal.

Cập nhật lúc 04:11 28/10/2026

Đội hình chính thức Fleetwood Town Sơ đồ 3-1-4-2 · HLV M. Lawlor Arsenal Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Mikel Arteta 1 J. Lynch 26 S. Rooney 16 Conor Haughey 5 F. Potter 4 H. Neal 6 R. Bennett 27 C. McLean 10 M. Helm 24 Jake Thomas Batty 17 C. Evans 20 A. Loupalo-Bi 30 I. Meslier 12 J. Timber 3 Cristhian Mosquera 89 M. Salmon 5 P. Hincapié 36 Martín Zubimendi 49 Lewis-Skelly 53 C. O’Neill 56 M. Dowman 29 K. Havertz 14 V. Gyökeres Dự bị Fleetwood Town 11 Joshua Thomas 7 A. Cannon 3 D. Andrew 29 R. Cirino 19 R. Coughlan 9 W. Davies 15 A. Murphy 22 J. Pradic 28 J. Robertson Arsenal 10 E. Eze 39 Bruno Guimarães 43 A. Annous 15 E. Konsa 74 M. Hashi 60 M. Washington 4 B. White 13 Kepa 8 M. Ødegaard Cập nhật đội hình lúc 02:32 28/10/2026

Fleetwood Town Thống kê Arsenal 59% Kiểm soát bóng 41% 1 Dứt điểm 11 1 Trúng đích 1 0 Phạt góc 2 9 Phạm lỗi 1 1 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 0

Ở vòng 1/8, Fleetwood Town và Arsenal bước vào một trận đấu không có đường lùi: đội thắng giành quyền đi tiếp, đội thua bị loại. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 28/10/2026 trên sân Highbury Stadium.

Một trận đấu, hai kịch bản

Thể thức loại trực tiếp khiến mọi tính toán trở nên đơn giản. Không có điểm số tích lũy hay cơ hội gỡ gạc ở lượt sau, nên mỗi sai lầm đều có thể phải trả giá bằng cả hành trình.

Chính vì vậy, phong độ của hai đội ở thời điểm này trở thành yếu tố đáng quan tâm nhất trước giờ bóng lăn.

Fleetwood Town: đang tìm lại mạch thắng

Trong 5 trận gần nhất, Fleetwood Town thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, cả hai trận thua đều đến ở những lần ra sân mới đây nhất, sau chuỗi thắng, hòa, thắng trước đó.

Điều này cho thấy đội chủ nhà đang có dấu hiệu chững lại đúng lúc cần sự ổn định. Tuy nhiên, việc từng có chuỗi kết quả tích cực trước đó cho thấy họ vẫn có khả năng trở lại guồng chạy tốt nếu xử lý đúng những vấn đề vừa gặp phải.

Arsenal: phong độ ổn định hơn hẳn

Ở chiều ngược lại, Arsenal thắng 4 trận, hòa 1 trận và không thua trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất. Đội khách thắng ở trận mới nhất, trước đó hòa một trận rồi thắng liền ba trận.

Một chuỗi kết quả không thua như vậy thường mang lại sự tự tin và nhịp độ thi đấu ổn định. Đó là hành trang đáng giá cho một trận đấu mà sự bình tĩnh trong từng tình huống có thể quyết định tất cả.

Điểm then chốt của cuộc đối đầu

Nhìn vào phong độ, Arsenal đang ở thế chủ động về mặt tâm lý khi đến Highbury Stadium. Fleetwood Town lại có lợi thế sân nhà và cần một phản ứng nhanh để chấm dứt chuỗi hai trận thua liên tiếp.

Trong các trận loại trực tiếp, đội yếu thế hơn về phong độ thường tìm cách giữ trận đấu ở thế cân bằng càng lâu càng tốt, chờ cơ hội tạo bất ngờ. Ngược lại, đội đang thăng hoa sẽ muốn sớm tạo khoảng cách để tránh rơi vào áp lực những phút cuối.

Nhận định

Phong độ nghiêng về Arsenal, nhưng đây là một trận đấu mà kết quả có thể thay đổi chỉ sau một khoảnh khắc. Fleetwood Town có động lực lớn để chứng tỏ mình trên sân nhà, còn Arsenal mang theo chuỗi kết quả không thua để theo đuổi tấm vé đi tiếp.

Thắng để đi tiếp, thua dừng bước: với áp lực như vậy, đội nào kiểm soát tốt cảm xúc và tận dụng tốt cơ hội sẽ là đội bước tiếp ở vòng 1/8.

Fleetwood Town 5 trận gần nhất B B T H T 3 Trận 3-0-0 T-H-B 6 Ghi (TB 2.0) 0 Thủng lưới Arsenal 5 trận gần nhất T H T T T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 4 Ghi (TB 4.0) 2 Thủng lưới