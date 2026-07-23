Trực tiếp Flora Tallinn vs The New Saints: Hiệp 2 bắt đầu, Flora Tallinn dẫn 1-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Flora Tallinn vs The New Saints: Hiệp 2 bắt đầu, Flora Tallinn dẫn 1-0

Văn Thể23/07/2026 18:12

Flora Tallinn đối đầu The New Saints tại A. Le Coq Arena lúc 23:00 ngày 23/07/2026, trong trận đấu thuộc UEFA Europa Conference League.

Flora Tallinn1 - 0The New SaintsHiệp 2 — phút 74'
  • 74'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Flora Tallinn 1 - 0 The New Saints.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Flora Tallinn): I. Antonov vào sân thay D. Kuraksin.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (Flora Tallinn): R. Alliku vào sân thay S. Zenjov.

  • 64'Thay người

    Phút 64' (Flora Tallinn): T. Usta vào sân thay R. Valdmets.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (The New Saints): B. Clark vào sân thay R. Brobbel.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (The New Saints): E. Farrell vào sân thay J. Williams.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (The New Saints): R. Holden vào sân thay D. Corness.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 31'BÀN THẮNG! Flora Tallinn (1-0)

    Phút 31': R. Valdmets (Flora Tallinn) lập công (kiến tạo: S. Zenjov). Tỷ số: 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Flora Tallinn tiếp đón The New Saints.

Cập nhật lúc 00:30 24/07/2026

Đội hình chính thức
Flora Tallinn
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Konstantin Vasiliev
The New Saints
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Craig Harrison
33
Evert Grünvald
7
Danil Kuraksin
23
Mihhail Kolobov
3
Airon Kollo
26
Sander Tovstik
18
Remo Valdmets
32
Vladislav Kreida
14
Tony Varjund
20
Sergei Zenjov
11
Rauno Sappinen
29
Sander Alamaa
1
Nathan Shepperd
22
Danny Davies
16
Dynel Simeu
6
Jack Bodenham
10
Daniel Redmond
21
Leo Smith
14
Daniel Williams
4
Dominic Corness
8
Ryan Brobbel
17
Jordan Williams
20
Rhys Hughes
Dự bị
Flora Tallinn
22 Andero Tatrik99 Kaur Kivila6 Robert Veering24 Oscar Pihela53 Ronald Sammul8 Tristan Toomas Teeväli9 Rauno Alliku51 Marten Kukkonen67 Ilja Antonov
The New Saints
30 Jack Edwards2 Jacob Owen12 Harvey Godsmark-Ford23 Zach Nolan31 Ben Woollam15 Eoin Farrell18 Rory Holden19 Ben Clark34 Joshua Lock
Cập nhật đội hình lúc 22:33 23/07/2026

Flora Tallinn sẽ đối đầu The New Saints tại UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 23:00 ngày 23/07/2026 trên sân vận động A. Le Coq Arena.

Đây là cuộc chạm trán giữa Flora Tallinn và The New Saints, với tâm điểm nằm ở cách hai đội nhập cuộc và tổ chức thế trận trong bối cảnh thông tin về phong độ, vị trí tại giải, lực lượng cũng như lịch sử đối đầu không được cung cấp.

Thông tin trận đấu

  • Trận đấu: Flora Tallinn vs The New Saints
  • Giải đấu: UEFA Europa Conference League
  • Thời gian: 23:00 ngày 23/07/2026
  • Sân vận động: A. Le Coq Arena

Nhận định trước trận

Với dữ liệu hiện có, chưa thể xác định đội nào sở hữu lợi thế rõ ràng về phong độ, thành tích đối đầu hoặc nhân sự. Vì vậy, trận đấu sẽ được đánh giá qua diễn biến thực tế trên sân, đặc biệt là khả năng kiểm soát bóng, chuyển trạng thái và tận dụng cơ hội của mỗi bên.

Flora Tallinn có lợi thế thi đấu tại A. Le Coq Arena, nhưng lợi thế sân nhà không đủ để đưa ra kết luận chắc chắn về kết quả. Trong khi đó, The New Saints sẽ cần duy trì sự tập trung và kỷ luật chiến thuật nếu muốn tạo thế cân bằng trong cuộc đối đầu này.

Nhìn chung, đây là trận đấu chưa có đủ cơ sở dữ liệu để nghiêng về một đội cụ thể hay dự đoán tỷ số. Những tình huống cố định, sai lầm cá nhân và khả năng thích ứng với diễn biến trận đấu có thể trở thành yếu tố quyết định.

Flora Tallinn
5 trận gần nhất
BHBTT
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới
The New Saints
5 trận gần nhất
BBTHT
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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