TRỰC TIẾP Trực tiếp Flora Tallinn vs The New Saints: Hiệp 2 bắt đầu, Flora Tallinn dẫn 1-0 Flora Tallinn đối đầu The New Saints tại A. Le Coq Arena lúc 23:00 ngày 23/07/2026, trong trận đấu thuộc UEFA Europa Conference League.

Flora Tallinn 1 - 0 The New Saints Hiệp 2 — phút 74' 74' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Flora Tallinn 1 - 0 The New Saints.

73' Thay người Phút 73' (Flora Tallinn): I. Antonov vào sân thay D. Kuraksin.

69' Thay người Phút 69' (Flora Tallinn): R. Alliku vào sân thay S. Zenjov.

64' Thay người Phút 64' (Flora Tallinn): T. Usta vào sân thay R. Valdmets.

61' Thay người Phút 61' (The New Saints): B. Clark vào sân thay R. Brobbel.

61' Thay người Phút 61' (The New Saints): E. Farrell vào sân thay J. Williams.

61' Thay người Phút 61' (The New Saints): R. Holden vào sân thay D. Corness.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

31' BÀN THẮNG! Flora Tallinn (1-0) Phút 31': R. Valdmets (Flora Tallinn) lập công (kiến tạo: S. Zenjov). Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Flora Tallinn tiếp đón The New Saints.

Cập nhật lúc 00:30 24/07/2026

Đội hình chính thức Flora Tallinn Sơ đồ 4-3-3 · HLV Konstantin Vasiliev The New Saints Sơ đồ 4-3-3 · HLV Craig Harrison 33 Evert Grünvald 7 Danil Kuraksin 23 Mihhail Kolobov 3 Airon Kollo 26 Sander Tovstik 18 Remo Valdmets 32 Vladislav Kreida 14 Tony Varjund 20 Sergei Zenjov 11 Rauno Sappinen 29 Sander Alamaa 1 Nathan Shepperd 22 Danny Davies 16 Dynel Simeu 6 Jack Bodenham 10 Daniel Redmond 21 Leo Smith 14 Daniel Williams 4 Dominic Corness 8 Ryan Brobbel 17 Jordan Williams 20 Rhys Hughes Dự bị Flora Tallinn 22 Andero Tatrik 99 Kaur Kivila 6 Robert Veering 24 Oscar Pihela 53 Ronald Sammul 8 Tristan Toomas Teeväli 9 Rauno Alliku 51 Marten Kukkonen 67 Ilja Antonov The New Saints 30 Jack Edwards 2 Jacob Owen 12 Harvey Godsmark-Ford 23 Zach Nolan 31 Ben Woollam 15 Eoin Farrell 18 Rory Holden 19 Ben Clark 34 Joshua Lock Cập nhật đội hình lúc 22:33 23/07/2026

Flora Tallinn sẽ đối đầu The New Saints tại UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 23:00 ngày 23/07/2026 trên sân vận động A. Le Coq Arena.

Đây là cuộc chạm trán giữa Flora Tallinn và The New Saints, với tâm điểm nằm ở cách hai đội nhập cuộc và tổ chức thế trận trong bối cảnh thông tin về phong độ, vị trí tại giải, lực lượng cũng như lịch sử đối đầu không được cung cấp.

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Flora Tallinn vs The New Saints

Flora Tallinn vs The New Saints Giải đấu: UEFA Europa Conference League

UEFA Europa Conference League Thời gian: 23:00 ngày 23/07/2026

23:00 ngày 23/07/2026 Sân vận động: A. Le Coq Arena

Nhận định trước trận

Với dữ liệu hiện có, chưa thể xác định đội nào sở hữu lợi thế rõ ràng về phong độ, thành tích đối đầu hoặc nhân sự. Vì vậy, trận đấu sẽ được đánh giá qua diễn biến thực tế trên sân, đặc biệt là khả năng kiểm soát bóng, chuyển trạng thái và tận dụng cơ hội của mỗi bên.

Flora Tallinn có lợi thế thi đấu tại A. Le Coq Arena, nhưng lợi thế sân nhà không đủ để đưa ra kết luận chắc chắn về kết quả. Trong khi đó, The New Saints sẽ cần duy trì sự tập trung và kỷ luật chiến thuật nếu muốn tạo thế cân bằng trong cuộc đối đầu này.

Nhìn chung, đây là trận đấu chưa có đủ cơ sở dữ liệu để nghiêng về một đội cụ thể hay dự đoán tỷ số. Những tình huống cố định, sai lầm cá nhân và khả năng thích ứng với diễn biến trận đấu có thể trở thành yếu tố quyết định.

Flora Tallinn 5 trận gần nhất B H B T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới The New Saints 5 trận gần nhất B B T H T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới