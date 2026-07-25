TRỰC TIẾP Trực tiếp Fortuna Düsseldorf vs Borussia Dortmund: Fortuna Düsseldorf gỡ hòa 1-1 Fortuna Düsseldorf đối đầu Borussia Dortmund tại Merkur Spiel-Arena trong trận giao hữu CLB, với thông tin đáng chú ý là thời gian và địa điểm thi đấu.

Fortuna Düsseldorf 1 - 1 Borussia Dortmund Hiệp 2 — phút 70' 70' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Fortuna Düsseldorf 1 - 1 Borussia Dortmund.

60' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Fortuna Düsseldorf 55 - 45 Borussia Dortmund, dứt điểm 7 - 6 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 6 - 10, cứu thua 1 - 1.

49' BÀN THẮNG! Fortuna Düsseldorf (1-1) Phút 49': Fabian Schleusener () lập công. Tỷ số: 1 - 1.

48' Fortuna Düsseldorf ép sân Cầm bóng: Fortuna Düsseldorf 59 - 41 Borussia Dortmund, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 2 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 5 - 6, cứu thua 1 - 1.

46' Thay người Phút 46' (): Miguel Adje vào sân thay Almugera Kabar.

46' Thay người Phút 46' (): Elias Benkara vào sân thay Filippo Mane.

46' Thay người Phút 46' (): Yan Couto vào sân thay Marwan-Omir Mirza.

46' Thay người Phút 46' (): Patrick Drewes vào sân thay Alexander Meyer.

46' Thay người Phút 46' (): Tom Faust vào sân thay Mathis Albert.

46' Thay người Phút 46' (): Samuele Inácio vào sân thay Takato Yamamoto.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

45+1' Thẻ vàng Phút 45+1': Jan-Luca Riedl () nhận thẻ vàng.

44' Thay người Phút 44' (): Jobe Bellingham vào sân thay Enzo dos Santos.

36' Thế trận giằng co Cầm bóng: Fortuna Düsseldorf 49 - 51 Borussia Dortmund, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 4 - 4.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Fortuna Düsseldorf 53 - 47 Borussia Dortmund, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 4 - 2.

20' BÀN THẮNG! Borussia Dortmund (0-1) Phút 20': Mathis Albert () lập công (kiến tạo: Alexander Meyer). Tỷ số: 0 - 1.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Fortuna Düsseldorf 47 - 53 Borussia Dortmund, dứt điểm 2 - 1, phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 3 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Fortuna Düsseldorf tiếp đón Borussia Dortmund.

Cập nhật lúc 19:30 25/07/2026

Đội hình chính thức Fortuna Düsseldorf Sơ đồ 4-3-1-2 Borussia Dortmund Sơ đồ 3-4-2-1 1 Lasse Rieß 25 Matthias Zimmermann 44 Elias Egouli 3 Dominique Heintz 28 Sascha Risch 8 Jorrit Hendrix 38 Elias Arden 5 Yassine Bouchama 14 Jomaine Consbruch 9 Eric Hottmann 24 Fabian Schleusener 33 Alexander Meyer 53 Jan-Luca Riedl 22 Joane Gadou 39 Filippo Mane 44 Enzo dos Santos 43 Takato Yamamoto 46 Ayman Azhil 42 Almugera Kabar 57 Marwan-Omir Mirza 41 Mathis Albert 9 Serhou Guirassy Dự bị Fortuna Düsseldorf 15 Tim Oberdorf 16 Marcel Benger 20 Felix Meiser 27 Jordi Paulina 29 Kilian Sauck 34 Anas Slimani 39 Kaden Amaniampong 92 Mechak Quiala Tito 93 Noah Egouli Borussia Dortmund 2 Yan Couto 7 Jobe Bellingham 21 Fábio Silva 28 Justin Lerma 30 Patrick Drewes 40 Samuele Inácio 47 Elias Benkara 49 Luca Reggiani 51 Arne Wessels Cập nhật đội hình lúc 17:26 25/07/2026

Fortuna Düsseldorf Thống kê Borussia Dortmund 55% Kiểm soát bóng 45% 7 Dứt điểm 6 2 Trúng đích 2 2 Phạt góc 2 6 Phạm lỗi 10 2 Việt vị 0 1 Thủ môn cứu thua 1

Fortuna Düsseldorf sẽ đối đầu Borussia Dortmund trong khuôn khổ Giao hữu CLB (Friendlies Clubs). Trận đấu diễn ra lúc 18h ngày 25/07/2026 tại Merkur Spiel-Arena.

Đây là cuộc chạm trán giữa hai đội bóng Đức trong một trận giao hữu. Vì tính chất không thuộc một vòng đấu cạnh tranh cụ thể, trọng tâm của trận đấu sẽ nằm ở màn thể hiện của các cầu thủ và cách hai đội vận hành trên sân.

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Fortuna Düsseldorf vs Borussia Dortmund

Fortuna Düsseldorf vs Borussia Dortmund Thời gian: 18h ngày 25/07/2026

18h ngày 25/07/2026 Sân vận động: Merkur Spiel-Arena

Merkur Spiel-Arena Giải đấu: Giao hữu CLB (Friendlies Clubs)

Nhận định trước trận

Với dữ liệu hiện có, chưa có thông tin về phong độ gần đây, lực lượng vắng mặt, đội hình dự kiến hoặc lịch sử đối đầu của hai đội. Do đó, chưa thể đưa ra đánh giá cụ thể về ưu thế chiến thuật, nhân sự hay xu hướng kết quả.

Điểm chắc chắn trước giờ bóng lăn là Fortuna Düsseldorf có lợi thế sân nhà khi tiếp đón Borussia Dortmund tại Merkur Spiel-Arena. Tuy nhiên, lợi thế này chưa đủ để xác định cục diện trận đấu nếu thiếu các thông tin về cách bố trí đội hình và mục tiêu của từng đội.

Người hâm mộ có thể chờ đợi một trận đấu mang tính kiểm tra, nơi hai đội có cơ hội đánh giá khả năng tổ chức lối chơi trong môi trường thi đấu thực tế. Những diễn biến về đội hình xuất phát và cách tiếp cận trận đấu sẽ là cơ sở quan trọng để nhận định chính xác hơn.

Kết luận

Fortuna Düsseldorf vs Borussia Dortmund là trận giao hữu diễn ra tại Merkur Spiel-Arena lúc 18h ngày 25/07/2026. Khi chưa có thêm dữ liệu về phong độ và lực lượng, trận đấu vẫn chưa cho phép đưa ra dự đoán cụ thể về kết quả.

Fortuna Düsseldorf 5 trận gần nhất B B T T Borussia Dortmund 5 trận gần nhất T T T B T

Tình hình lực lượng Fortuna Düsseldorf ✚ Hamza Anhari (Hamstring Injury) ✚ Eric Hottmann (Fitness) Borussia Dortmund ✚ Nico Schlotterbeck (Inner Ligament Tear In Ankle Joint) ✚ Emre Can (Cruciate Ligament Tear) ✚ Mussa Kaba (Knock)