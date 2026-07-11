TRỰC TIẾP Trực tiếp Fortuna Sittard vs Telstar: Đội hình xuất phát Fortuna Sittard đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với hạng 6 và 19 điểm. Họ tiếp Telstar, đội đứng hạng 16 với 9 điểm, lúc 22h30 ngày 07/11/2026.

Fortuna Sittard vs Telstar SẮP BẮT ĐẦU • 22:30 22:30 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Fortuna Sittard và Telstar đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 22:30.

Cập nhật lúc 22:02 07/11/2026

Đội hình chính thức Fortuna Sittard Sơ đồ 5-4-1 · HLV D. Buijs Telstar Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV H. Brugge 31 Branderhorst 12 Ivo Pinto 6 S. van Ottele 4 Iván Márquez 28 Justin Quincy Hubner 8 J. Dahlhaus 52 M. Ihattaren 23 P. Brittijn 22 Shiloh Kiesar ’t Zand 7 K. Peterson 9 A. Descotte 1 R. Koeman 16 S. Valk 4 A. Soualhia 43 M. Peersman 18 G. Caschili 17 N. Rossen 10 T. Owusu 6 Isaiah Ahmed 42 A. Martha 27 P. Brouwer 11 N. Þórisson Dự bị Fortuna Sittard 39 Ganni Buyukhan 38 Moussa Gbemou 1 L. Koopmans 33 K. Reitmaier 14 S. Simons 2 S. Wylin 15 N. de Groot 35 van Burgsteden 5 Y. Oukili Telstar 21 F. Turay 23 N. Shenkman 9 Jelani Seedorf 19 F. Rust 20 D. Reiziger 28 R. Oudsten 15 N. Nwankwo 13 Finn Mulder 14 H. Kuster Cập nhật đội hình lúc 22:02 07/11/2026

Fortuna Sittard đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 6 với 19 điểm. Trận tiếp Telstar trên sân nhà là cơ hội để đội chủ nhà củng cố vị trí trong nhóm đầu. Trận đấu diễn ra lúc 22h30 ngày 07/11/2026 tại Fortuna Sittard Stadion.

Fortuna Sittard giữ vị trí trong nhóm đầu

Hạng 6 với 19 điểm là vị trí đáng chú ý của Fortuna Sittard ở thời điểm này. Với thành tích đó, đội chủ nhà đang ở sát nhóm cạnh tranh suất dự cúp châu lục. Mỗi trận đấu trên sân nhà vì thế đều có giá trị lớn trong cuộc đua phía trên bảng xếp hạng.

Phong độ gần đây của đội chủ nhà thiên về sự bền bỉ hơn là bùng nổ. Trong 5 trận gần nhất, Fortuna Sittard thắng 1 trận, hòa 4 trận và không thua trận nào. Chuỗi 5 trận bất bại cho thấy hàng thủ vững vàng. Tuy nhiên, việc hòa tới 4 lần cũng cho thấy đội còn bỏ lỡ không ít cơ hội giành trọn 3 điểm.

Telstar tìm lại niềm tin sau chuỗi trận khó khăn

Telstar đứng hạng 16 với 9 điểm, kém đối thủ 10 điểm và 10 bậc trên bảng xếp hạng. Khoảng cách này phản ánh hai hoàn cảnh khác nhau trước trận đấu.

Trong 5 trận gần nhất, Telstar thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Đáng chú ý, chiến thắng đó là kết quả mới nhất của đội khách, đến sau chuỗi 3 trận thua liên tiếp. Đó là tín hiệu tích cực về mặt tinh thần cho đội khách khi họ làm khách trước một đối thủ đang ở nhóm đầu.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Fortuna Sittard thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận trước Telstar. Đội chủ nhà chưa phải là đội luôn thắng thế, nhưng họ chiếm ưu thế nhẹ về số trận thắng và không để thua nhiều.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Fortuna Sittard, bài toán nằm ở việc biến sự ổn định thành chiến thắng. Đội chủ nhà đang không thua, nhưng để bám sát nhóm dự cúp châu lục, họ cần nhiều hơn những trận hòa. Chơi trên sân nhà và có vị trí cao hơn, họ nhiều khả năng giữ thế chủ động.

Telstar thì cần tận dụng đà từ chiến thắng gần nhất. Nếu giữ được sự chắc chắn trong phòng ngự và chơi kỷ luật, đội khách hoàn toàn có thể gây khó khăn cho chủ nhà, như họ từng thắng một trong 5 lần đối đầu gần đây.

Nhận định

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng, phong độ gần đây và thế đối đầu, Fortuna Sittard được đánh giá nhỉnh hơn. Đội chủ nhà bất bại 5 trận liên tiếp, còn Telstar vừa thoát chuỗi thua nhưng vẫn ở nhóm cuối bảng xếp hạng. Dù vậy, những trận hòa của đội chủ nhà cho thấy họ vẫn cần sự quyết đoán ở khâu hoàn tất để giành trọn điểm số trước một đối thủ đang tìm lại tự tin.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Fortuna Sittard · 2 thắng 2 hòa Telstar · 1 thắng Fortuna Sittard 1 - 4 Telstar TEL Telstar 1 - 3 Fortuna Sittard FS Fortuna Sittard 1 - 1 Telstar Hòa Telstar 0 - 6 Fortuna Sittard FS Fortuna Sittard 1 - 1 Telstar Hòa

Fortuna Sittard 5 trận gần nhất H H T H H 11 Trận 5-4-2 T-H-B 18 Ghi (TB 1.6) 18 Thủng lưới Telstar 5 trận gần nhất T B B B H 11 Trận 2-3-6 T-H-B 16 Ghi (TB 1.5) 23 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Feyenoord 11 7 4 0 +21 25 H H T T T 2 Ajax 11 7 3 1 +17 24 T T T H H 3 PSV Eindhoven 11 7 2 2 +22 23 T H B T B … 5 AZ Alkmaar 11 6 2 3 +7 20 B B H B T 6 Fortuna Sittard 11 5 4 2 0 19 H T H H T 7 Heerenveen 11 5 3 3 +6 18 T T T B T … 15 Excelsior 11 3 2 6 -12 11 B B B B H 16 Telstar 11 2 3 6 -7 9 T B B H B 17 ADO Den Haag 11 1 3 7 -11 6 B B T H H …