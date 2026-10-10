Trực tiếp Fortuna Sittard vs Twente: Hết hiệp 1, hòa 1-1

Về Báo Hà Tĩnh

TRỰC TIẾPTrực tiếp Fortuna Sittard vs Twente: Hết hiệp 1, hòa 1-1

Văn Thể10/10/2026 19:57

Cuộc so tài giữa Fortuna Sittard và Twente lúc 01:00 ngày 11/10/2026 hứa hẹn kịch tính khi hai câu lạc bộ đang bám sát nhau với khoảng cách chỉ vỏn vẹn 3 điểm.

Fortuna Sittard1 - 1TwenteNghỉ giữa hiệp
  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

  • 38'Twente ép sân

    Cầm bóng: Fortuna Sittard 35% - 65% Twente, dứt điểm 3 - 7 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 1 - 4; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 10, cứu thua 4 - 1.

  • 34'BÀN THẮNG! Twente (1-1)

    Phút 34': Robin Propper (Twente) lập công (kiến tạo: Wout Weghorst). Tỷ số: 1 - 1.

  • 26'Twente ép sân

    Cầm bóng: Fortuna Sittard 36% - 64% Twente, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 1 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 9, cứu thua 4 - 1.

  • 13'Twente ép sân

    Cầm bóng: Fortuna Sittard 35% - 65% Twente, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 0 - 6, cứu thua 1 - 1.

  • 9'BÀN THẮNG! Fortuna Sittard (1-0)

    Phút 9': Anthony Descotte (Fortuna Sittard) lập công (kiến tạo: Mohammed Ihattaren). Tỷ số: 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Fortuna Sittard tiếp đón Twente.

Cập nhật lúc 01:52 11/10/2026

Đội hình chính thức
Fortuna Sittard
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV D. Buijs
Twente
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV J. van den Brom
31
Branderhorst
12
Ivo Pinto
6
S. van Ottele
28
Justin Quincy Hubner
3
Rodrigo Guth
20
É. Michut
23
P. Brittijn
52
M. Ihattaren
9
A. Descotte
22
Shiloh Kiesar ’t Zand
25
L. Zeefuik
16
J. Drommel
28
B. van Rooij
3
R. Pröpper
4
R. Nijstad
29
A. Adelgaard
6
R. Zerrouki
8
D. Weidmann
11
D. Rots
10
Y. Taha
7
M. Pjaca
9
W. Weghorst
Dự bị
Fortuna Sittard
2 S. Wylin15 N. de Groot38 Moussa Gbemou33 K. Reitmaier1 L. Koopmans7 K. Peterson10 O. Romeny14 S. Simons24 D. Sinkgraven
Twente
25 Lucas Vennegoor of Hesselink20 van den Belt37 N. Ünüvar2 M. Rosiak22 R. Pasveer24 K. Kurowski14 K. Hlynsson31 Yannick Gerritsen18 Jordy Bawuah
Cập nhật đội hình lúc 00:33 11/10/2026
Fortuna SittardThống kêTwente
35%
Kiểm soát bóng
65%
3
Dứt điểm
7
2
Trúng đích
5
1
Phạt góc
4
3
Phạm lỗi
10
1
Việt vị
0
4
Thủ môn cứu thua
1

Màn chạm trán giữa Fortuna Sittard và Twente diễn ra vào lúc 01:00 ngày 11/10/2026 trên sân vận động Fortuna Sittard Stadion được chú ý đặc biệt khi cả hai đội bóng đều đang thể hiện phong độ cao ở giai đoạn hiện tại. Khoảng cách sít sao giữa hai câu lạc bộ tại nhóm đầu khiến cuộc đọ sức này mang ý nghĩa quan trọng đối với cục diện điểm số của đôi bên.

Twente duy trì chuỗi trận ấn tượng

Đội khách Twente bước vào trận đấu với sự tự tin lớn nhờ chuỗi màn trình diễn thăng hoa trong thời gian qua. Đội bóng này đang chiếm giữ vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với tổng cộng 16 điểm tích lũy được.

Sự ổn định của Twente được minh chứng rõ nét qua kết quả thi đấu gần đây. Trong 5 lần ra sân gần nhất, Twente xuất sắc giành tới 4 chiến thắng và chỉ để hòa 1 trận. Lối chơi hiệu quả cùng mạch trận bất bại giúp họ liên tục tích lũy điểm số tối đa để củng cố chỗ đứng vững chắc ở tốp đầu.

Fortuna Sittard bám đuổi sát sao với lợi thế sân nhà

Bên kia chiến tuyến, Fortuna Sittard cũng đang tạo dựng được vị thế đáng nể. Đội chủ sân Fortuna Sittard Stadion hiện đứng ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng khi sở hữu 13 điểm trong tay, chỉ kém chính Twente vỏn vẹn 3 điểm.

Việc được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc Fortuna Sittard Stadion sẽ là điểm tựa tinh thần lớn cho đội bóng này. Tiếp đón một đối thủ đang có phong độ cao là thử thách không nhỏ, nhưng khoảng cách chỉ bằng một trận thắng mở ra động lực rõ ràng để Fortuna Sittard thi đấu quyết tâm nhằm san bằng điểm số với đối phương.

Cán cân đối đầu nghiêng hẳn về Twente

Dù cả hai đội đều đang có phong độ tốt ở thời điểm hiện tại, lịch sử chạm trán lại ghi nhận ưu thế áp đảo nghiêng về phía đội khách. Thống kê trong 5 lần đối đầu gần nhất cho thấy Twente áp đảo hoàn toàn khi giành tới 4 chiến thắng và hòa 1 trận, trong khi Fortuna Sittard chưa giành được bất kỳ trận thắng nào.

Sự vượt trội trong quá khứ mang lại lợi thế tâm lý nhất định cho Twente trước giờ bóng lăn. Tuy nhiên, với điểm tựa sân bãi cùng quyết tâm bám đuổi quyết liệt trên bảng xếp hạng, Fortuna Sittard hứa hẹn sẽ mang đến màn cạnh tranh sòng phẳng và chặt chẽ trong suốt 90 phút tranh tài.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Fortuna Sittard · 0 thắng1 hòaTwente · 4 thắng
21/03/2026
Fortuna Sittard
1 - 2
Twente
TWE
27/09/2025
Twente
3 - 2
Fortuna Sittard
TWE
05/04/2025
Twente
1 - 1
Fortuna Sittard
Hòa
24/11/2024
Fortuna Sittard
1 - 2
Twente
TWE
07/04/2024
Twente
2 - 0
Fortuna Sittard
TWE
Fortuna Sittard
5 trận gần nhất
TTBTT
Twente
5 trận gần nhất
TTTTH
7
Trận
5-1-1
T-H-B
15
Ghi (TB 2.1)
7
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1AZ Alkmaar7610+1219THTTT
2PSV Eindhoven8611+1619TBTTT
3Feyenoord7520+1817TTTHT
4Twente7511+816TTTHT
5Ajax7421+1214HTTBT
6Fortuna Sittard7412-113TBTTB
7Excelsior7322+611HBHTT
Tình hình lực lượng
Fortuna Sittard
R. Bayram (Knee Injury)
I. Marquez (Injury)
Y. Oukili (Groin Injury)
R. Bayram (Knee Injury)
I. Marquez (Injury)
Y. Oukili (Groin Injury)
Twente
S. Lemkin (Muscle Injury)
S. Lemkin (Muscle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Trực tiếp Fortuna Sittard vs Twente: Hết hiệp 1, hòa 1-1
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO