TRỰC TIẾP Trực tiếp France U21 vs Italy U21: Italy U21 vượt lên dẫn trước Cả hai đội đều đang có phong độ cao: France U21 thắng 4 trong 5 trận gần nhất, Italy U21 toàn thắng. Trận đấu diễn ra lúc 00:30 ngày 14/11/2026.

France U21 1 - 2 Italy U21 Hiệp 2 — phút 89' 89' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: France U21 1 - 2 Italy U21.

68' BÀN THẮNG! Italy U21 (1-2) Phút 68': L. Lipani (Italy U21) lập công. Tỷ số: 1 - 2.

61' BÀN THẮNG! France U21 (1-1) Phút 61': G. Versini (France U21) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

54' BÀN THẮNG! Italy U21 (0-1) Phút 54': F. Camarda (Italy U21) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu France U21 tiếp đón Italy U21.

Cập nhật lúc 02:16 14/11/2026

France U21 và Italy U21 bước vào trận đấu này trong trạng thái tốt. Một bên thắng 4 trong 5 trận gần nhất, bên còn lại thắng cả 5 trận liên tiếp gần đây. Cuộc so tài lúc 00:30 ngày 14/11/2026 tại Stade Francis Le Basser vì thế hứa hẹn là màn đối đầu giữa hai tập thể đang hưng phấn.

France U21: ba chiến thắng liên tiếp sau một lần vấp ngã

Trong 5 trận gần nhất, France U21 thắng 4 trận và thua 1 trận. Đội chủ nhà đang đi qua chuỗi ba chiến thắng liên tiếp ở những lượt đấu mới nhất.

Trận thua duy nhất nằm ở lượt thứ tư tính ngược từ hiện tại, và đó là lần vấp ngã duy nhất trong chuỗi này. Trước đó, France U21 cũng đã thắng ở trận cũ nhất trong 5 lượt. Chuỗi kết quả này cho thấy một tập thể biết phản ứng sau thất bại và giữ được sự ổn định.

Italy U21: năm trận, năm chiến thắng

Italy U21 mang đến trận đấu thành tích gần như không có điểm trừ. Đội khách thắng cả 5 trận gần nhất, một chuỗi cho thấy sự chắc chắn và niềm tin lớn trong lối chơi.

Với mạch thắng như vậy, Italy U21 chắc chắn sẽ đến Stade Francis Le Basser với tâm lý tự tin. Khi chưa có trận thua nào trong chuỗi gần đây, việc duy trì nhịp độ ấy trước một đối thủ cũng đang thăng hoa sẽ là phép thử thực sự.

Lần chạm trán gần nhất nghiêng về France U21

Hai đội từng gặp nhau một lần gần đây, và France U21 giành chiến thắng. Italy U21 chưa thắng trong lần chạm trán đó, trận cũng không kết thúc với kết quả hòa.

Đây là một lần gặp nên chưa đủ để rút ra xu hướng dài hạn. Dù vậy, kết quả này vẫn mang ý nghĩa về mặt tâm lý, nhất là với chủ nhà đang chơi trên sân nhà.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai chuỗi phong độ gần như song song nên chi tiết nhỏ có thể quyết định trận đấu. France U21 cần giữ sự ổn định của ba trận thắng gần nhất. Italy U21 phải chứng minh mạch năm chiến thắng không phải ngẫu nhiên khi làm khách.

Bên nào kiểm soát tốt nhịp độ và ít mắc sai lầm hơn sẽ có lợi thế. Trận đấu cũng có thể đi theo hướng giằng co khi cả hai cùng tự tin vào cách chơi của mình.

Nhận định

Italy U21 có thành tích gần đây trọn vẹn hơn, trong khi France U21 có lợi thế sân nhà và đã thắng trong lần gặp gần nhất. Cân bằng giữa hai yếu tố này khiến trận đấu khó ngã ngũ sớm. Người xem có thể kỳ vọng một cuộc đấu hấp dẫn giữa hai đội đang ở độ vào phom.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất France U21 · 1 thắng 0 hòa Italy U21 · 0 thắng France U21 2 - 1 Italy U21 FU

France U21 5 trận gần nhất T T T B T 3 Trận 1-0-2 T-H-B 3 Ghi (TB 1.0) 5 Thủng lưới Italy U21 5 trận gần nhất T T T T T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 0 Thủng lưới