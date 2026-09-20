TRỰC TIẾP Trực tiếp Frosinone vs Como: Đội hình xuất phát Como hành quân đến sân Benito Stirpe với phong độ cao và chuỗi trận thắng liên tiếp, trong khi Frosinone quyết tâm bám đuổi top đầu trên bảng xếp hạng.

Frosinone vs Como SẮP BẮT ĐẦU • 20:00 20:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Frosinone và Como đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 20:00.

Cập nhật lúc 19:33 20/09/2026

Đội hình chính thức Frosinone Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Massimiliano Alvini Como Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Cesc Fabregas 22 Lorenzo Palmisani 20 Anthony Oyono 3 Gabriele Calvani 30 Ilario Monterisi 79 Gabriele Bracaglia 73 Patrizio Masini 14 Giacomo Calò 7 Farès Ghedjemis 10 Romano Schmid 17 Giorgi Kvernadze 9 Antonio Raimondo 1 Jean Butez 27 Yan Couto 4 Jacobo Ramón 99 Trevoh Chalobah 3 Álex Valle 6 Luis Milla 7 Lucas Da Cunha 11 Assane Diao 10 Nico Paz 20 Martin Baturina 9 Anastasios Douvikas Dự bị Frosinone 91 Sebastiano Desplanches 12 Matteo Pisseri 2 Giorgio Cittadini 5 Wisdom Amey 25 Kevin Akpoguma 90 Enzo Tchato Mbiayi 74 Omar Fayed 70 Luis Hasa 16 Matteo Cichella Como 22 Mauro Vigorito 97 Robert Sánchez 16 Kaiki 53 Willy Kambwala 28 Ivan Smolčić 13 Alberto Dossena 18 Edoardo Goldaniga 2 Marc Kempf 5 Máximo Perrone Cập nhật đội hình lúc 19:34 20/09/2026

Cuộc so tài giữa Frosinone và Como diễn ra vào lúc 20:00 ngày 20/09/2026 trên sân vận động Stadio Benito Stirpe thu hút sự chú ý khi hai đội đang bám đuổi nhau sít sao ở nửa trên bảng xếp hạng. Como bước vào trận đấu này với mục tiêu kéo dài chuỗi phong độ ấn tượng, trong khi Frosinone sở hữu lợi thế sân nhà cùng thành tích đối đầu vượt trội.

Phong độ thăng hoa của đội khách Como

Como đang trải qua giai đoạn thi đấu rất tích cực khi giành 3 chiến thắng và 1 trận hòa trong 4 vòng đấu gần nhất. Sau chuỗi 3 trận thắng liên tiếp đầy thuyết phục, Como vừa có thêm một kết quả hòa để củng cố sự ổn định. Với 10 điểm tích lũy được, đội khách hiện đứng ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.

Lối chơi ổn định và sự hưng phấn giúp Como duy trì mạch bất bại qua các lượt trận vừa qua. Chuyến hành quân đến sân của Frosinone là bài kiểm tra quan trọng cho tham vọng duy trì phong độ đỉnh cao của đội bóng này.

Frosinone nỗ lực bám đuổi nhóm dẫn đầu

Ở bên kia chiến tuyến, Frosinone hiện xếp thứ 7 với 7 điểm, chỉ kém đối thủ 3 điểm trước thềm cuộc chạm trán trực tiếp. Phong độ trong 4 trận gần nhất của Frosinone ghi nhận 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại.

Trận thua ở vòng đấu gần nhất khiến Frosinone lỡ nhịp, nhưng việc được chơi trên sân nhà Stadio Benito Stirpe sẽ là điểm tựa tinh thần quan trọng. Một kết quả thuận lợi trước đối thủ xếp ngay phía trên sẽ giúp đội chủ nhà san bằng cách biệt điểm số và duy trì vị thế trong cuộc đua thứ hạng.

Lịch sử đối đầu nghiêng về đội chủ nhà

Dù Como đang sở hữu phong độ rất tốt, Frosinone lại nắm giữ ưu thế rõ rệt khi nhìn vào thành tích đối đầu trực tiếp. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa đôi bên, Frosinone chiếm thế áp đảo với 4 chiến thắng, không có trận hòa nào, trong khi Como chỉ giành được 1 chiến thắng.

Sự kỵ dơ trong quá khứ có thể mang lại sự tự tin lớn cho Frosinone. Ngược lại, Como cần thể hiện bản lĩnh của một đội bóng đang bay cao để phá vỡ thế bất lợi mỗi khi đối đầu đội chủ sân Benito Stirpe.

Cục diện chặt chẽ và toan tính chiến thuật

Trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra với thế trận giằng co và đầy toan tính. Como sở hữu sự tự tin nhờ mạch trận bất bại cùng vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt nhịp độ để tìm kiếm cơ hội. Trong khi đó, Frosinone với điểm tựa lịch sử và lợi thế sân bãi sẽ sẵn sàng trừng phạt bất kỳ sơ hở nào từ phía đội khách.

Khoảng cách giữa hai đội chỉ là một trận thắng, biến màn đọ sức tại Benito Stirpe thành cuộc so tài có ý nghĩa then chốt đối với sự bứt phá của cả hai trong giai đoạn này.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Frosinone · 4 thắng 0 hòa Como · 1 thắng como 0 - 2 Frosinone FRO Frosinone 2 - 0 como FRO Frosinone 1 - 2 como COM como 0 - 2 Frosinone FRO Frosinone 3 - 0 como FRO

Frosinone 5 trận gần nhất H T H T B 4 Trận 2-1-1 T-H-B 7 Ghi (TB 1.8) 4 Thủng lưới Como 5 trận gần nhất T T T T H 4 Trận 3-1-0 T-H-B 9 Ghi (TB 2.3) 4 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 AS Roma 5 4 1 0 +11 13 H T T T T 2 Inter 5 4 1 0 +7 13 H T T T T 3 Lazio 5 4 1 0 +5 13 T H T T T 4 Cagliari 5 4 0 1 +3 12 T T T B T 5 Como 4 3 1 0 +5 10 T T T H 6 AC Milan 4 2 2 0 +3 8 H H T T 7 Frosinone 4 2 1 1 +3 7 H T T B 8 Juventus 4 2 1 1 +2 7 B H T T …

Tình hình lực lượng Frosinone ✚ F. Grillitsch (Thigh Injury) ✚ F. Grillitsch (Thigh Injury) Como Không có thông tin