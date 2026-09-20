Trực tiếp Frosinone vs Como: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Frosinone vs Como: Đội hình xuất phát

Văn Thể20/09/2026 15:07

Como hành quân đến sân Benito Stirpe với phong độ cao và chuỗi trận thắng liên tiếp, trong khi Frosinone quyết tâm bám đuổi top đầu trên bảng xếp hạng.

FrosinonevsComoSẮP BẮT ĐẦU • 20:00
  • 20:00Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của Frosinone và Como đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 20:00.

Cập nhật lúc 19:33 20/09/2026

Đội hình chính thức
Frosinone
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Massimiliano Alvini
Como
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Cesc Fabregas
22
Lorenzo Palmisani
20
Anthony Oyono
3
Gabriele Calvani
30
Ilario Monterisi
79
Gabriele Bracaglia
73
Patrizio Masini
14
Giacomo Calò
7
Farès Ghedjemis
10
Romano Schmid
17
Giorgi Kvernadze
9
Antonio Raimondo
1
Jean Butez
27
Yan Couto
4
Jacobo Ramón
99
Trevoh Chalobah
3
Álex Valle
6
Luis Milla
7
Lucas Da Cunha
11
Assane Diao
10
Nico Paz
20
Martin Baturina
9
Anastasios Douvikas
Dự bị
Frosinone
91 Sebastiano Desplanches12 Matteo Pisseri2 Giorgio Cittadini5 Wisdom Amey25 Kevin Akpoguma90 Enzo Tchato Mbiayi74 Omar Fayed70 Luis Hasa16 Matteo Cichella
Como
22 Mauro Vigorito97 Robert Sánchez16 Kaiki53 Willy Kambwala28 Ivan Smolčić13 Alberto Dossena18 Edoardo Goldaniga2 Marc Kempf5 Máximo Perrone
Cập nhật đội hình lúc 19:34 20/09/2026

Cuộc so tài giữa Frosinone và Como diễn ra vào lúc 20:00 ngày 20/09/2026 trên sân vận động Stadio Benito Stirpe thu hút sự chú ý khi hai đội đang bám đuổi nhau sít sao ở nửa trên bảng xếp hạng. Como bước vào trận đấu này với mục tiêu kéo dài chuỗi phong độ ấn tượng, trong khi Frosinone sở hữu lợi thế sân nhà cùng thành tích đối đầu vượt trội.

Phong độ thăng hoa của đội khách Como

Como đang trải qua giai đoạn thi đấu rất tích cực khi giành 3 chiến thắng và 1 trận hòa trong 4 vòng đấu gần nhất. Sau chuỗi 3 trận thắng liên tiếp đầy thuyết phục, Como vừa có thêm một kết quả hòa để củng cố sự ổn định. Với 10 điểm tích lũy được, đội khách hiện đứng ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.

Lối chơi ổn định và sự hưng phấn giúp Como duy trì mạch bất bại qua các lượt trận vừa qua. Chuyến hành quân đến sân của Frosinone là bài kiểm tra quan trọng cho tham vọng duy trì phong độ đỉnh cao của đội bóng này.

Frosinone nỗ lực bám đuổi nhóm dẫn đầu

Ở bên kia chiến tuyến, Frosinone hiện xếp thứ 7 với 7 điểm, chỉ kém đối thủ 3 điểm trước thềm cuộc chạm trán trực tiếp. Phong độ trong 4 trận gần nhất của Frosinone ghi nhận 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại.

Trận thua ở vòng đấu gần nhất khiến Frosinone lỡ nhịp, nhưng việc được chơi trên sân nhà Stadio Benito Stirpe sẽ là điểm tựa tinh thần quan trọng. Một kết quả thuận lợi trước đối thủ xếp ngay phía trên sẽ giúp đội chủ nhà san bằng cách biệt điểm số và duy trì vị thế trong cuộc đua thứ hạng.

Lịch sử đối đầu nghiêng về đội chủ nhà

Dù Como đang sở hữu phong độ rất tốt, Frosinone lại nắm giữ ưu thế rõ rệt khi nhìn vào thành tích đối đầu trực tiếp. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa đôi bên, Frosinone chiếm thế áp đảo với 4 chiến thắng, không có trận hòa nào, trong khi Como chỉ giành được 1 chiến thắng.

Sự kỵ dơ trong quá khứ có thể mang lại sự tự tin lớn cho Frosinone. Ngược lại, Como cần thể hiện bản lĩnh của một đội bóng đang bay cao để phá vỡ thế bất lợi mỗi khi đối đầu đội chủ sân Benito Stirpe.

Cục diện chặt chẽ và toan tính chiến thuật

Trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra với thế trận giằng co và đầy toan tính. Como sở hữu sự tự tin nhờ mạch trận bất bại cùng vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt nhịp độ để tìm kiếm cơ hội. Trong khi đó, Frosinone với điểm tựa lịch sử và lợi thế sân bãi sẽ sẵn sàng trừng phạt bất kỳ sơ hở nào từ phía đội khách.

Khoảng cách giữa hai đội chỉ là một trận thắng, biến màn đọ sức tại Benito Stirpe thành cuộc so tài có ý nghĩa then chốt đối với sự bứt phá của cả hai trong giai đoạn này.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Frosinone · 4 thắng0 hòaComo · 1 thắng
04/02/2023
como
0 - 2
Frosinone
FRO
03/09/2022
Frosinone
2 - 0
como
FRO
17/02/2022
Frosinone
1 - 2
como
COM
17/09/2021
como
0 - 2
Frosinone
FRO
08/08/2016
Frosinone
3 - 0
como
FRO
Frosinone
5 trận gần nhất
HTHTB
4
Trận
2-1-1
T-H-B
7
Ghi (TB 1.8)
4
Thủng lưới
Como
5 trận gần nhất
TTTTH
4
Trận
3-1-0
T-H-B
9
Ghi (TB 2.3)
4
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1AS Roma5410+1113HTTTT
2Inter5410+713HTTTT
3Lazio5410+513THTTT
4Cagliari5401+312TTTBT
5Como4310+510TTTH
6AC Milan4220+38HHTT
7Frosinone4211+37HTTB
8Juventus4211+27BHTT
Tình hình lực lượng
Frosinone
F. Grillitsch (Thigh Injury)
F. Grillitsch (Thigh Injury)
Como
Không có thông tin

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Frosinone vs Como: Đội hình xuất phát
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