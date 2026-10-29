Trực tiếp Frosinone vs Lecce: Hiệp 2 bắt đầu, Frosinone dẫn 2-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Frosinone vs Lecce: Hiệp 2 bắt đầu, Frosinone dẫn 2-0

Văn Thể29/10/2026 19:45

Frosinone có điểm tựa sân nhà vững vàng tại PSC Arena khi đứng hạng 7 với 14 điểm. Họ tiếp Lecce, đội xếp hạng 14, lúc 00:30 ngày 30/10/2026.

Frosinone2 - 0LecceHiệp 2 — phút 59'
  • 59'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Frosinone 2 - 0 Lecce.

  • 58'Thay người

    Phút 58' (Lecce): Konan N'Dri vào sân thay Omri Gandelman.

  • 57'Thay người

    Phút 57' (Lecce): Nikola Stulic vào sân thay Paco Esteban.

  • 57'Thay người

    Phút 57' (Lecce): Olaf Gorter vào sân thay Youssef Maleh.

  • 53'Frosinone ép sân

    Cầm bóng: Frosinone 60% - 40% Lecce, dứt điểm 11 - 10 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 6 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 6 - 8, cứu thua 3 - 3.

  • 51'Thẻ vàng

    Phút 51': Oumar Ngom (Lecce) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

  • 45+1'BÀN THẮNG! Frosinone (2-0)

    Phút 45+1': Giacomo Calò (Frosinone) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 0.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Lecce): Amar Fatah vào sân thay Corrie Ndaba.

  • 40'Frosinone ép sân

    Cầm bóng: Frosinone 61% - 39% Lecce, dứt điểm 9 - 7 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 5 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 6 - 5, cứu thua 2 - 2.

  • 38'Thẻ vàng

    Phút 38': Tiago Gabriel (Lecce) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 26'Frosinone ép sân

    Cầm bóng: Frosinone 61% - 39% Lecce, dứt điểm 6 - 7 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 3 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 2 - 1.

  • 25'BÀN THẮNG! Frosinone (1-0)

    Phút 25': Matteo Cichella (Frosinone) lập công (kiến tạo: Farès Ghedjemis). Tỷ số: 1 - 0.

  • 14'Frosinone ép sân

    Cầm bóng: Frosinone 78% - 22% Lecce, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Frosinone tiếp đón Lecce.

Cập nhật lúc 01:53 30/10/2026

Đội hình chính thức
Frosinone
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Alvini
Lecce
Sơ đồ 3-5-2 · HLV E. Di Francesco
22
L. Palmisani
20
A. Oyono
3
G. Calvani
30
I. Monterisi
71
A. Terzić
14
G. Calò
16
Matteo Cichella
7
F. Ghedjemis
10
R. Schmid
17
G. Kvernadze
9
A. Raimondo
30
W. Falcone
5
J. Siebert
44
Tiago Gabriel
3
C. Ndaba
17
Danilo Veiga
14
Y. Maleh
79
O. Ngom
16
O. Gandelman
25
A. Gallo
99
Joël Monteiro
69
W. Geubbels
Dự bị
Frosinone
90 E. Tchato24 A. Zerbin5 W. Amey25 K. Akpoguma11 D. Bîrligea89 T. Bobček79 G. Bracaglia2 G. Cittadini91 Desplanches
Lecce
31 E. Scott11 K. N’Dri77 M. Kaba18 G. Jean28 Olaf Gorter8 S. Fofana7 Ahmed Fatah22 Paco Esteban2 A. Dembélé
Cập nhật đội hình lúc 00:02 30/10/2026
FrosinoneThống kêLecce
60%
Kiểm soát bóng
40%
11
Dứt điểm
10
5
Trúng đích
3
6
Phạt góc
2
6
Phạm lỗi
8
2
Việt vị
0
3
Thủ môn cứu thua
3

Frosinone bước vào cuộc tiếp đón Lecce với lợi thế của chủ nhà tại PSC Arena và một nền tảng phong độ đáng tin cậy. Đội bóng đang đứng hạng 7 với 14 điểm, thắng 3 trong 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 00:30 ngày 30/10/2026.

Frosinone dựa vào sân nhà để giữ nhịp

Trong 5 trận gần nhất, Frosinone thắng 3, hòa 1 và thua 1. Trận gần đây nhất của họ là một chiến thắng, và đội bóng cũng thắng ở hai trận trước đó, dù có một thất bại xen giữa. Chuỗi kết quả này cho thấy một tập thể biết cách giành điểm và hiếm khi sa sút kéo dài.

Việc thi đấu trên sân quen thuộc càng củng cố hình ảnh ấy. Khi được chơi trước khán giả nhà, Frosinone có điều kiện để chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu và buộc đối thủ phải điều chỉnh theo cách chơi của mình.

Vị trí trên bảng xếp hạng cho thấy khoảng cách

Với 14 điểm, Frosinone đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng. Lecce xếp thứ 14 với 9 điểm, kém đối thủ 5 điểm và 7 bậc. Khoảng cách này phản ánh sự chênh lệch về mặt bằng thành tích của hai đội ở thời điểm hiện tại.

Đối với Frosinone, một trận đấu trên sân nhà là cơ hội để củng cố vị thế trong nhóm đầu bảng. Đối với Lecce, việc giành điểm trên sân khách sẽ giúp họ thu hẹp khoảng cách với đối thủ.

Lecce chưa tìm được sự ổn định

Phong độ của Lecce thiếu ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 2 và thua 3. Họ thua trận gần nhất, sau đó thắng một trận, rồi thua liên tiếp hai trận trước khi có chiến thắng ở trận sớm nhất trong chuỗi này.

Chuỗi kết quả thắng thua đan xen cho thấy Lecce có khả năng tạo ra bất ngờ nhưng khó duy trì mạch kết quả tích cực. Với một đội đang tìm sự ổn định, việc phải làm khách trước đối thủ mạnh hơn là bài kiểm tra không dễ.

Thế đối đầu nghiêng về Lecce

Dù vậy, lịch sử gần đây không hoàn toàn ủng hộ chủ nhà. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Frosinone chưa thắng trận nào, hòa 2 và thua 3. Lecce là bên có lợi thế hơn ở các cuộc gặp trước.

Con số này đặt Frosinone trước thử thách tâm lý rõ ràng. Họ cần chứng minh phong độ hiện tại đủ để phá vỡ thế bất lợi đó. Ngược lại, Lecce sẽ muốn khai thác kinh nghiệm tích lũy từ những lần chạm trán trước để làm khó chủ nhà.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Frosinone nhiều khả năng sẽ tận dụng sân nhà để chủ động tạo thế trận, dựa vào sự tự tin từ 3 chiến thắng trong 5 trận gần nhất. Sự kiên nhẫn trước một đối thủ từng khiến họ chưa thắng trong các lần gặp gần đây sẽ là yếu tố quan trọng.

Về phía Lecce, thử thách lớn nhất là giữ được sự chắc chắn trong suốt 90 phút và tìm ra khoảnh khắc hiệu quả để tận dụng. Một trận đấu chặt chẽ, nơi từng chi tiết nhỏ có thể tạo ra khác biệt, là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra.

Nhận định

Xét tổng thể phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng và lợi thế sân nhà, Frosinone được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, thành tích đối đầu nghiêng về Lecce khiến trận đấu khó có thể xem là một chiều. Nếu chủ nhà duy trì được sự ổn định như những tuần gần đây, PSC Arena có thể trở thành điểm tựa giúp họ vượt qua thử thách này.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Frosinone · 0 thắng2 hòaLecce · 3 thắng
03/03/2024
Frosinone
1 - 1
Lecce
Hòa
16/12/2023
Lecce
2 - 1
Frosinone
LEC
02/04/2022
Lecce
1 - 0
Frosinone
LEC
20/11/2021
Frosinone
0 - 0
Lecce
Hòa
20/03/2021
Frosinone
0 - 3
Lecce
LEC
Frosinone
5 trận gần nhất
HTBTT
8
Trận
4-2-2
T-H-B
17
Ghi (TB 2.1)
13
Thủng lưới
Lecce
5 trận gần nhất
BTBBT
8
Trận
3-0-5
T-H-B
9
Ghi (TB 1.1)
14
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Inter9810+1525TTTTH
2Lazio9810+1525TTTTT
3AS Roma9630+1521THTHH
6Napoli9423+614THBTH
7Frosinone8422+414HTBTH
8Juventus9423+114BTBHT
13Genoa9315-510TTBTB
14Lecce8305-59BTBBT
15Sassuolo9225-88BBBHB
Tình hình lực lượng
Frosinone
F. Grillitsch (Thigh Injury)
F. Grillitsch (Thigh Injury)
Lecce
M. Berisha (Thigh Injury)
L. Coulibaly (Thigh Injury)
K. Gaspar (Red Card)
I. Ilic (Thigh Injury)
S. Pierotti (Ankle Injury)
M. Berisha (Thigh Injury)
L. Coulibaly (Thigh Injury)
K. Gaspar (Red Card)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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