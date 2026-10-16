Trực tiếp Frosinone vs Sassuolo: Hết hiệp 1, Frosinone dẫn 3-2

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Frosinone vs Sassuolo: Hết hiệp 1, Frosinone dẫn 3-2

Văn Thể16/10/2026 20:44

Frosinone đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 9 với 10 điểm. Trận gặp Sassuolo, đội hạng 11, diễn ra lúc 01:45 ngày 17/10/2026 tại PSC Arena.

Frosinone3 - 2SassuoloNghỉ giữa hiệp
  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 2.

  • 37'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Frosinone 45% - 55% Sassuolo, dứt điểm 7 - 7 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 1, cứu thua 2 - 2.

  • 37'BÀN THẮNG! Sassuolo (3-2)

    Phút 37': Kristian Thorstvedt (Sassuolo) lập công. Tỷ số: 3 - 2.

  • 30'BÀN THẮNG! Frosinone (3-1)

    Phút 30': Antonio Raimondo (Frosinone) lập công. Tỷ số: 3 - 1.

  • 26'BÀN THẮNG! Frosinone (2-1)

    Phút 26': Antonio Raimondo (Frosinone) lập công. Tỷ số: 2 - 1.

  • 24'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Frosinone 43% - 57% Sassuolo, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 0, cứu thua 1 - 2.

  • 17'VAR

    Phút 17': Bàn thắng không được công nhận — Giorgi Kvernadze (Frosinone).

  • 15'BÀN THẮNG! Sassuolo (1-1)

    Phút 15': Domenico Berardi (Sassuolo) lập công (kiến tạo: Darryl Bakola). Tỷ số: 1 - 1.

  • 12'Sassuolo ép sân

    Cầm bóng: Frosinone 33% - 67% Sassuolo, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 0.

  • 9'BÀN THẮNG! Frosinone (1-0)

    Phút 9': Giacomo Calò (Frosinone) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Frosinone tiếp đón Sassuolo.

Cập nhật lúc 02:35 17/10/2026

Đội hình chính thức
Frosinone
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Alvini
Sassuolo
Sơ đồ 4-3-3 · HLV A. Aquilani
22
L. Palmisani
20
A. Oyono
2
G. Cittadini
30
I. Monterisi
79
G. Bracaglia
73
P. Masini
14
G. Calò
7
F. Ghedjemis
10
R. Schmid
17
G. Kvernadze
9
A. Raimondo
49
A. Murić
20
Van der Brempt
15
D. Ćaleta-Car
26
C. Odenthal
3
J. Doig
42
K. Thorstvedt
18
N. Matić
50
D. Bakola
10
D. Berardi
94
S. Esposito
45
A. Laurienté
Dự bị
Frosinone
24 A. Zerbin71 A. Terzić90 E. Tchato12 M. Pisseri70 L. Hasa40 S. Fini74 Omar Fayed34 A. El Azzouzi91 Desplanches
Sassuolo
46 Cinquegrano6 Walukiewicz25 B. Domínguez8 A. Ghion35 L. Lipani33 Rafael Obrador70 E. Pieragnolo12 G. Satalino19 L. Skjellerup
Cập nhật đội hình lúc 01:17 17/10/2026
FrosinoneThống kêSassuolo
45%
Kiểm soát bóng
55%
7
Dứt điểm
7
5
Trúng đích
3
1
Phạt góc
1
4
Phạm lỗi
1
1
Việt vị
0
2
Thủ môn cứu thua
2

Frosinone đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 9 và 10 điểm. Khi tiếp Sassuolo trên sân PSC Arena lúc 01:45 ngày 17/10/2026, đội chủ nhà có cơ hội củng cố vị thế trong nhóm đầu bảng, còn đối thủ đang đứng ngay phía sau và muốn rút ngắn khoảng cách.

Frosinone giữ vị thế nhỉnh hơn trên bảng xếp hạng

Frosinone hiện xếp hạng 9 với 10 điểm, trong khi Sassuolo đứng hạng 11 với 8 điểm. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 2 điểm, nên kết quả của trận đấu này có thể làm thay đổi cục diện ở khu vực giữa bảng.

Với đội chủ nhà, một kết quả tốt sẽ giúp họ tiếp tục bám sát nhóm trên. Ngược lại, Sassuolo hiểu rằng một chiến thắng sẽ giúp họ vượt lên và đảo ngược vị trí của hai đội.

Phong độ: Frosinone sung hơn dù vừa thua

Trong 5 trận gần nhất, Frosinone thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Điểm đáng chú ý là trận thua nằm ở lượt đấu gần đây nhất, sau chuỗi 2 chiến thắng liên tiếp. Đội chủ nhà vì vậy cần cho thấy họ phản ứng tốt sau một kết quả không như ý.

Sassuolo có chuỗi 5 trận ổn định hơn nhưng thiếu sức bật: thắng 1 trận, hòa 3 trận và thua 1 trận. Việc hòa tới 3 trong 5 lần ra sân cho thấy đội khách khó bị đánh bại, nhưng cũng chưa tận dụng được nhiều cơ hội để giành trọn 3 điểm. Trận gần nhất của họ kết thúc với kết quả hòa.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Frosinone thắng 2 trận, hòa 1 trận và Sassuolo thắng 2 trận. Lịch sử đối đầu gần đây hoàn toàn cân bằng, chưa đội nào tạo được ưu thế rõ rệt.

Điều này cho thấy trận đấu có thể diễn ra giằng co, nơi những chi tiết nhỏ như sự tập trung ở các tình huống cố định hay khả năng tận dụng sai lầm của đối phương sẽ quyết định cục diện.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Frosinone có lợi thế sân nhà và phong độ thắng nhiều hơn, nên nhiều khả năng họ sẽ chủ động đặt nhịp độ trận đấu. Thử thách của họ là giữ được sự ổn định sau trận thua gần nhất và không để mất tập trung trước một đối thủ giỏi cầm hòa.

Sassuolo có thể chọn cách chơi chắc chắn, hạn chế rủi ro như những gì họ thể hiện qua chuỗi trận gần đây. Nếu giữ được sự kín kẽ và tìm ra bàn thắng mở tỷ số, họ hoàn toàn có thể tạo khó khăn cho chủ nhà.

Nhận định

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng và phong độ gần đây, Frosinone nhỉnh hơn một chút. Tuy nhiên, thế đối đầu cân bằng và khoảng cách điểm số chỉ 2 điểm cho thấy đây là trận đấu mở, có thể nghiêng về bất kỳ bên nào. Đội nào kiểm soát tốt hơn những khoảnh khắc then chốt sẽ có lợi thế trong cuộc đua ở nhóm giữa bảng.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Frosinone · 2 thắng1 hòaSassuolo · 2 thắng
02/09/2026
Vòng 1/16
Sassuolo
1 - 1
Frosinone
Hòa
14/05/2025
Sassuolo
0 - 1
Frosinone
FRO
14/12/2024
Frosinone
1 - 2
Sassuolo
SAS
09/03/2024
Sassuolo
1 - 0
Frosinone
SAS
17/09/2023
Frosinone
4 - 2
Sassuolo
FRO
Frosinone
5 trận gần nhất
BTTHT
6
Trận
3-1-2
T-H-B
9
Ghi (TB 1.5)
7
Thủng lưới
Sassuolo
5 trận gần nhất
HBTHH
6
Trận
2-2-2
T-H-B
10
Ghi (TB 1.7)
10
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Inter6510+1016THTTT
2Lazio6510+716TTHTT
3AS Roma6420+1114HHTTT
8Napoli6312+410THTBB
9Frosinone6312+210BTHTT
10Atalanta630309TBBBT
11Sassuolo622208HBTHT
12Torino6213-27THBTB
Tình hình lực lượng
Frosinone
F. Grillitsch (Thigh Injury)
F. Grillitsch (Thigh Injury)
Sassuolo
D. Boloca (Muscle Injury)
J. Idzes (Muscle Injury)
I. Kone (Broken Leg)
F. Leysen (Knee Injury)
Y. Paz (Knee Injury)
E. Pieragnolo (Knee Injury)
D. Boloca (Muscle Injury)
J. Idzes (Muscle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Frosinone vs Sassuolo: Hết hiệp 1, Frosinone dẫn 3-2
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