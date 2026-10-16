TRỰC TIẾP Trực tiếp Frosinone vs Sassuolo: Hết hiệp 1, Frosinone dẫn 3-2 Frosinone đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 9 với 10 điểm. Trận gặp Sassuolo, đội hạng 11, diễn ra lúc 01:45 ngày 17/10/2026 tại PSC Arena.

Frosinone 3 - 2 Sassuolo Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 2.

37' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Frosinone 45% - 55% Sassuolo, dứt điểm 7 - 7 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 1, cứu thua 2 - 2.

37' BÀN THẮNG! Sassuolo (3-2) Phút 37': Kristian Thorstvedt (Sassuolo) lập công. Tỷ số: 3 - 2.

30' BÀN THẮNG! Frosinone (3-1) Phút 30': Antonio Raimondo (Frosinone) lập công. Tỷ số: 3 - 1.

26' BÀN THẮNG! Frosinone (2-1) Phút 26': Antonio Raimondo (Frosinone) lập công. Tỷ số: 2 - 1.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Frosinone 43% - 57% Sassuolo, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 0, cứu thua 1 - 2.

17' VAR Phút 17': Bàn thắng không được công nhận — Giorgi Kvernadze (Frosinone).

15' BÀN THẮNG! Sassuolo (1-1) Phút 15': Domenico Berardi (Sassuolo) lập công (kiến tạo: Darryl Bakola). Tỷ số: 1 - 1.

12' Sassuolo ép sân Cầm bóng: Frosinone 33% - 67% Sassuolo, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 0.

9' BÀN THẮNG! Frosinone (1-0) Phút 9': Giacomo Calò (Frosinone) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Frosinone tiếp đón Sassuolo.

Cập nhật lúc 02:35 17/10/2026

Đội hình chính thức Frosinone Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Alvini Sassuolo Sơ đồ 4-3-3 · HLV A. Aquilani 22 L. Palmisani 20 A. Oyono 2 G. Cittadini 30 I. Monterisi 79 G. Bracaglia 73 P. Masini 14 G. Calò 7 F. Ghedjemis 10 R. Schmid 17 G. Kvernadze 9 A. Raimondo 49 A. Murić 20 Van der Brempt 15 D. Ćaleta-Car 26 C. Odenthal 3 J. Doig 42 K. Thorstvedt 18 N. Matić 50 D. Bakola 10 D. Berardi 94 S. Esposito 45 A. Laurienté Dự bị Frosinone 24 A. Zerbin 71 A. Terzić 90 E. Tchato 12 M. Pisseri 70 L. Hasa 40 S. Fini 74 Omar Fayed 34 A. El Azzouzi 91 Desplanches Sassuolo 46 Cinquegrano 6 Walukiewicz 25 B. Domínguez 8 A. Ghion 35 L. Lipani 33 Rafael Obrador 70 E. Pieragnolo 12 G. Satalino 19 L. Skjellerup Cập nhật đội hình lúc 01:17 17/10/2026

Frosinone Thống kê Sassuolo 45% Kiểm soát bóng 55% 7 Dứt điểm 7 5 Trúng đích 3 1 Phạt góc 1 4 Phạm lỗi 1 1 Việt vị 0 2 Thủ môn cứu thua 2

Frosinone đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 9 và 10 điểm. Khi tiếp Sassuolo trên sân PSC Arena lúc 01:45 ngày 17/10/2026, đội chủ nhà có cơ hội củng cố vị thế trong nhóm đầu bảng, còn đối thủ đang đứng ngay phía sau và muốn rút ngắn khoảng cách.

Frosinone giữ vị thế nhỉnh hơn trên bảng xếp hạng

Frosinone hiện xếp hạng 9 với 10 điểm, trong khi Sassuolo đứng hạng 11 với 8 điểm. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 2 điểm, nên kết quả của trận đấu này có thể làm thay đổi cục diện ở khu vực giữa bảng.

Với đội chủ nhà, một kết quả tốt sẽ giúp họ tiếp tục bám sát nhóm trên. Ngược lại, Sassuolo hiểu rằng một chiến thắng sẽ giúp họ vượt lên và đảo ngược vị trí của hai đội.

Phong độ: Frosinone sung hơn dù vừa thua

Trong 5 trận gần nhất, Frosinone thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Điểm đáng chú ý là trận thua nằm ở lượt đấu gần đây nhất, sau chuỗi 2 chiến thắng liên tiếp. Đội chủ nhà vì vậy cần cho thấy họ phản ứng tốt sau một kết quả không như ý.

Sassuolo có chuỗi 5 trận ổn định hơn nhưng thiếu sức bật: thắng 1 trận, hòa 3 trận và thua 1 trận. Việc hòa tới 3 trong 5 lần ra sân cho thấy đội khách khó bị đánh bại, nhưng cũng chưa tận dụng được nhiều cơ hội để giành trọn 3 điểm. Trận gần nhất của họ kết thúc với kết quả hòa.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Frosinone thắng 2 trận, hòa 1 trận và Sassuolo thắng 2 trận. Lịch sử đối đầu gần đây hoàn toàn cân bằng, chưa đội nào tạo được ưu thế rõ rệt.

Điều này cho thấy trận đấu có thể diễn ra giằng co, nơi những chi tiết nhỏ như sự tập trung ở các tình huống cố định hay khả năng tận dụng sai lầm của đối phương sẽ quyết định cục diện.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Frosinone có lợi thế sân nhà và phong độ thắng nhiều hơn, nên nhiều khả năng họ sẽ chủ động đặt nhịp độ trận đấu. Thử thách của họ là giữ được sự ổn định sau trận thua gần nhất và không để mất tập trung trước một đối thủ giỏi cầm hòa.

Sassuolo có thể chọn cách chơi chắc chắn, hạn chế rủi ro như những gì họ thể hiện qua chuỗi trận gần đây. Nếu giữ được sự kín kẽ và tìm ra bàn thắng mở tỷ số, họ hoàn toàn có thể tạo khó khăn cho chủ nhà.

Nhận định

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng và phong độ gần đây, Frosinone nhỉnh hơn một chút. Tuy nhiên, thế đối đầu cân bằng và khoảng cách điểm số chỉ 2 điểm cho thấy đây là trận đấu mở, có thể nghiêng về bất kỳ bên nào. Đội nào kiểm soát tốt hơn những khoảnh khắc then chốt sẽ có lợi thế trong cuộc đua ở nhóm giữa bảng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Frosinone · 2 thắng 1 hòa Sassuolo · 2 thắng Sassuolo 1 - 1 Frosinone Hòa Sassuolo 0 - 1 Frosinone FRO Frosinone 1 - 2 Sassuolo SAS Sassuolo 1 - 0 Frosinone SAS Frosinone 4 - 2 Sassuolo FRO

Frosinone 5 trận gần nhất B T T H T 6 Trận 3-1-2 T-H-B 9 Ghi (TB 1.5) 7 Thủng lưới Sassuolo 5 trận gần nhất H B T H H 6 Trận 2-2-2 T-H-B 10 Ghi (TB 1.7) 10 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Inter 6 5 1 0 +10 16 T H T T T 2 Lazio 6 5 1 0 +7 16 T T H T T 3 AS Roma 6 4 2 0 +11 14 H H T T T … 8 Napoli 6 3 1 2 +4 10 T H T B B 9 Frosinone 6 3 1 2 +2 10 B T H T T 10 Atalanta 6 3 0 3 0 9 T B B B T 11 Sassuolo 6 2 2 2 0 8 H B T H T 12 Torino 6 2 1 3 -2 7 T H B T B …

Tình hình lực lượng Frosinone ✚ F. Grillitsch (Thigh Injury) ✚ F. Grillitsch (Thigh Injury) Sassuolo ✚ D. Boloca (Muscle Injury) ✚ J. Idzes (Muscle Injury) ✚ I. Kone (Broken Leg) ✚ F. Leysen (Knee Injury) ✚ Y. Paz (Knee Injury) ✚ E. Pieragnolo (Knee Injury) ✚ D. Boloca (Muscle Injury) ✚ J. Idzes (Muscle Injury)