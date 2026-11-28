TRỰC TIẾP Trực tiếp FSV Mainz 05 vs Union Berlin: Đội hình xuất phát Cả FSV Mainz 05 và Union Berlin đều đang cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý. Hai đội gặp nhau lúc 21:30 ngày 28/11/2026 tại MEWA Arena, khi khoảng cách trên bảng xếp hạng chỉ là 3 điểm.

FSV Mainz 05 vs Union Berlin SẮP BẮT ĐẦU • 21:30 21:30 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của FSV Mainz 05 và Union Berlin đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 21:30.

Cập nhật lúc 21:04 28/11/2026

Đội hình chính thức FSV Mainz 05 Sơ đồ 3-5-2 · HLV U. Fischer Union Berlin Sơ đồ 4-4-2 · HLV M. Lustrinelli 27 R. Zentner 4 S. Posch 3 F. Gruber 48 K. Potulski 19 A. Caci 5 E. Martel 6 K. Sano 10 N. Amiri 30 S. Widmer 23 S. Becker 11 Königsdörffer 1 F. Rønnow 19 J. Haberer 14 L. Querfeld 5 M. Friedrich 17 D. Köhn 11 Jeong Woo-Yeong 20 M. Aebischer 13 A. Schäfer 30 K. Imeri 7 O. Burke 23 A. Ilić Dự bị FSV Mainz 05 9 P. Tietz 1 A. Schwolow 8 P. Nebel 47 R. Nakuzola 15 L. Maloney 7 Lee Jae-Sung 24 S. Kawasaki 17 B. Hollerbach 21 D. da Costa Union Berlin 28 C. Trimmel 21 T. Skarke 15 T. Rothe 31 M. Raab 27 M. LjubiÄiÄ 29 E. Latte Lath 6 A. Kemlein 49 Linus Guther 32 M. Gray Cập nhật đội hình lúc 21:05 28/11/2026

FSV Mainz 05 và Union Berlin cùng bước vào trận đấu tại MEWA Arena lúc 21:30 ngày 28/11/2026 với một nhu cầu chung: tìm lại kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý. Một trong hai đội sẽ có cơ hội chặn đà sa sút, đội còn lại phải kéo dài thêm giai đoạn khó khăn.

Phong độ: hai đội cùng chật vật

FSV Mainz 05 đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất. Đội chủ nhà thua cả 5 trận gần nhất, chưa có điểm nào trong chuỗi trận này. Với một đội bóng đang cần lấy lại niềm tin, sân nhà là nơi họ kỳ vọng tìm được điểm tựa.

Union Berlin cũng không khá hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thua 4 trận và hòa 1 trận, chưa một lần giành chiến thắng. Trận hòa duy nhất nằm ở giữa chuỗi, còn trận đấu gần nhất của họ vẫn kết thúc bằng thất bại.

Thế đối đầu: Union Berlin nhỉnh hơn

Lịch sử gặp nhau khá cân bằng nhưng nghiêng nhẹ về phía đội khách. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, FSV Mainz 05 chưa thắng trận nào, hòa 3 trận và thua 2 trận trước Union Berlin.

Con số này cho thấy các cuộc chạm trán giữa hai đội thường khó phân thắng bại. Tuy nhiên, FSV Mainz 05 chưa tìm được cách giành chiến thắng trước đối thủ này trong giai đoạn gần đây.

Bảng xếp hạng: khoảng cách chỉ 3 điểm

FSV Mainz 05 đang đứng thứ 13 với 10 điểm. Union Berlin xếp thứ 17 với 7 điểm, kém đội chủ nhà 3 điểm.

Khoảng cách này đủ nhỏ để kết quả của trận đấu có thể thay đổi bức tranh ở nhóm dưới. Nếu thắng, FSV Mainz 05 sẽ nới rộng khoảng cách với đối thủ. Ngược lại, một chiến thắng sẽ giúp Union Berlin rút ngắn đáng kể chênh lệch.

Điểm then chốt của trận đấu

Khi cả hai đội đều mang theo chuỗi kết quả không tốt, yếu tố tâm lý có thể quyết định nhiều hơn so với lối chơi. Đội nào giữ được sự bình tĩnh và hạn chế sai lầm ở những phút đầu sẽ có lợi thế trong việc kiểm soát nhịp độ trận đấu.

FSV Mainz 05 có lợi thế sân nhà và vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Union Berlin lại có thành tích đối đầu nhỉnh hơn. Hai yếu tố đối lập này khiến trận đấu khó đoán, và việc ai chặn được đà sa sút trước sẽ là câu hỏi chính khi trận đấu diễn ra.

Nhận định

Mainz và Union Berlin đều cần một khoảnh khắc để thoát khỏi chuỗi kết quả tiêu cực. Với lịch sử đối đầu thiên về những trận hòa và một khoảng cách điểm số mong manh, trận đấu có nhiều khả năng diễn ra chặt chẽ. Đội nào sớm lấy lại sự tự tin sẽ là đội có cơ hội kết thúc chuỗi trận không thắng của mình.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất FSV Mainz 05 · 0 thắng 3 hòa Union Berlin · 2 thắng FSV Mainz 05 1 - 3 Union Berlin UB Union Berlin 2 - 2 FSV Mainz 05 Hòa Union Berlin 2 - 1 FSV Mainz 05 UB FSV Mainz 05 1 - 1 Union Berlin Hòa FSV Mainz 05 1 - 1 Union Berlin Hòa

FSV Mainz 05 5 trận gần nhất B B B B B 10 Trận 3-1-6 T-H-B 19 Ghi (TB 1.9) 22 Thủng lưới Union Berlin 5 trận gần nhất B B B H B 10 Trận 1-4-5 T-H-B 8 Ghi (TB 0.8) 26 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Borussia Dortmund 10 7 3 0 +10 24 T T H T H 2 Bayern München 10 6 4 0 +20 22 H T H T T 3 SC Freiburg 10 7 1 2 +11 22 T T T B B … 12 Hamburger SV 10 4 0 6 -14 12 B T B B T 13 FSV Mainz 05 10 3 1 6 -3 10 B B B B T 14 1. FC Köln 10 2 4 4 -4 10 H B H H B … 16 FC Schalke 04 10 1 4 5 -6 7 H B B H B 17 Union Berlin 10 1 4 5 -18 7 B B H H H 18 Borussia Mönchengladbach 11 1 2 8 -14 5 H B B H T

Tình hình lực lượng FSV Mainz 05 ✚ D. Kohr (Foot Injury) ✚ P. Mwene (Ankle Injury) ✚ Silas (Broken Shinbone) Union Berlin ✚ L. Burcu (Injury) ✚ J. Juranovic (Illness) ✚ R. Khedira (Injury) ✚ A. Markgraf (Knee Injury) ✚ S. Nsoki (Muscle Injury) ✚ R. Skov (Injury) ✚ F. Uduokhai (Muscle Injury) ✚ Z. Van Den Bosch (Yellow Cards)