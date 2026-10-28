TRỰC TIẾP Trực tiếp Fulham vs Crystal Palace: Đội hình xuất phát Fulham và Crystal Palace bước vào trận loại trực tiếp: thắng đi tiếp, thua dừng bước. Trận đấu diễn ra lúc 02:45 ngày 29/10/2026 tại Craven Cottage.

Fulham vs Crystal Palace SẮP BẮT ĐẦU • 02:45 02:45 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Fulham và Crystal Palace đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 02:45.

Cập nhật lúc 02:22 29/10/2026

Đội hình chính thức Fulham Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Álvaro Arbeloa Crystal Palace Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV P. Sage 23 B. Lecomte 2 K. Tete 5 J. Andersen 3 C. Bassey 33 A. Robinson 16 S. Berge 15 H. Larsson 14 Oscar Bobb 8 César Palacios 17 A. Iwobi 9 Rodrigo Muniz 1 D. Henderson 26 C. Richards 33 B. Chilwell 21 H. Ahanor 30 Óscar Mingueza 19 W. Hughes 28 C. Doucouré 8 J. Lerma 29 E. Guessand 24 D. Osorio 9 E. Nketiah Dự bị Fulham 20 Manuel Ángel 6 H. Reed 4 Jorge Cuenca 21 T. Castagne 10 T. Cairney 7 Gonzalo García 24 Joshua King 1 B. Leno 11 Kevin Crystal Palace 5 A. Disasi 12 Z. Gozo 18 D. Kamada 25 A. Khalaili 11 D. McNeil 3 T. Mitchell 10 Yeremy Pino 20 A. Wharton 44 W. Benítez Cập nhật đội hình lúc 02:22 29/10/2026

Ở vòng 1/8, mọi toan tính đều thu về một mục tiêu duy nhất: thắng để đi tiếp. Fulham và Crystal Palace gặp nhau trong trận loại trực tiếp, nơi đội thua sẽ phải dừng bước ngay lập tức. Trận đấu diễn ra lúc 02:45 ngày 29/10/2026 trên sân Craven Cottage.

Cuộc đối đầu không có đường lùi

Thể thức loại trực tiếp khiến áp lực đè nặng lên cả hai đội. Một sai lầm nhỏ, một khoảnh khắc thiếu tập trung cũng có thể trả giá bằng cả hành trình. Vì thế, kỷ luật chiến thuật và sự bình tĩnh ở những tình huống then chốt thường quan trọng hơn lối chơi đẹp mắt.

Fulham có lợi thế sân nhà tại Craven Cottage, nhưng lợi thế ấy chỉ thực sự có ý nghĩa nếu họ biến được sự cổ vũ của khán giả thành sức ép lên đối thủ.

Phong độ: Fulham đang nhỉnh hơn

Trong 5 trận gần nhất, Fulham thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, đội chủ nhà thắng ở trận đấu gần đây nhất, nên bước vào cuộc đối đầu này với tâm lý khá tích cực.

Ngược lại, Crystal Palace có chuỗi 5 trận khá chật vật: thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua tới 3 trận. Họ cũng thua ở trận đấu gần nhất. Với một đội đang tìm lại cảm giác chiến thắng, trận loại trực tiếp này vừa là thử thách lớn, vừa là cơ hội để thay đổi bầu không khí.

Thế đối đầu nghiêng về Crystal Palace

Dù phong độ gần đây đang kém hơn, Crystal Palace lại có thành tích đối đầu rất tốt. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Fulham chưa thắng trận nào, hòa 1 trận, còn Crystal Palace thắng 4 trận.

Con số này cho thấy Crystal Palace thường tìm được cách khai thác điểm yếu của Fulham. Với đội chủ nhà, đây là một rào cản tâm lý cần vượt qua. Với đội khách, đó là nguồn tự tin đáng kể trước một trận đấu mà từng chi tiết đều có thể mang tính quyết định.

Điểm then chốt về chiến thuật

Tương quan giữa phong độ và thành tích đối đầu tạo nên một bài toán thú vị. Fulham cần tận dụng đà thăng hoa gần đây và sân nhà để chủ động kiểm soát nhịp độ, không để trận đấu rơi vào kịch bản quen thuộc mà đối thủ từng áp đặt.

Crystal Palace nhiều khả năng sẽ dựa vào sự chắc chắn và kinh nghiệm từ các lần gặp trước để giữ cấu trúc chặt chẽ, chờ cơ hội ở những khoảnh khắc then chốt. Với đội đang có chuỗi kết quả không tốt, việc không để thủng lưới sớm sẽ giúp họ giữ vững tinh thần và kéo trận đấu về hướng mình mong muốn.

Trong trận loại trực tiếp, bàn thắng mở tỷ số thường làm thay đổi hoàn toàn cục diện. Đội nào vào trận chắc chắn hơn và hạn chế sai sót ở khu vực phòng ngự sẽ có lợi thế lớn trên hành trình đi tiếp.

Nhận định

Fulham có phong độ tốt hơn và được chơi trên sân nhà, trong khi Crystal Palace sở hữu thế đối đầu áp đảo trong những lần gặp gần nhất. Hai yếu tố này gần như triệt tiêu nhau, khiến trận đấu hứa hẹn cân bằng và nhiều căng thẳng.

Điều chắc chắn là cả hai sẽ chơi với tinh thần không còn đường lùi. Đội nào kiểm soát tốt cảm xúc và tận dụng hiệu quả cơ hội sẽ giành tấm vé đi tiếp, còn đội còn lại phải dừng bước.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Fulham · 0 thắng 1 hòa Crystal Palace · 4 thắng Fulham 2 - 3 Crystal Palace CP Fulham 1 - 2 Crystal Palace CP Crystal Palace 1 - 1 Fulham Hòa Fulham 1 - 2 Crystal Palace CP Fulham 0 - 3 Crystal Palace CP

Fulham 5 trận gần nhất T T B H T 2 Trận 2-0-0 T-H-B 6 Ghi (TB 3.0) 2 Thủng lưới Crystal Palace 5 trận gần nhất B H B B T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 3 Ghi (TB 3.0) 0 Thủng lưới