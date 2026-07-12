TRỰC TIẾP Gala Tổ quốc bình yên: Bản hùng ca 80 năm lực lượng An ninh nhân dân trên VTV1 Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 80 năm truyền thống lực lượng An ninh nhân dân diễn ra tối 12/7 tại Hà Nội, tái hiện hành trình cống hiến thầm lặng qua âm nhạc.

Vào lúc 20h10 tối nay (12/7), Gala nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Tổ quốc bình yên” sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 từ Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Đây là sự kiện trọng tâm kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026).

Tổng duyệt chương trình vào tối 10/7. (Ảnh: Phạm Minh)

Biểu tượng dòng chảy xuyên suốt hành trình 80 năm

Lấy cảm hứng từ hình tượng “nước”, Gala “Tổ quốc bình yên” khắc họa sâu sắc chặng đường xây dựng và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam qua chủ đề “Dòng chảy”. Chương trình tôn vinh những cống hiến thầm lặng nhưng bền bỉ, ví như những mạch ngầm hội tụ thành dòng sông lớn bảo vệ bình yên cho đất nước.

Cấu trúc nghệ thuật của đêm diễn được chia làm 3 chương chính: “Mạch ngầm”, “Suối ngàn đã chảy thành sông” và “Thác bao nhiêu dốc cũng qua”. Cách sắp xếp này giúp khán giả theo dõi trình tự lịch sử từ những ngày đầu thành lập với các chuyên án kinh điển như vụ án tại Ôn Như Hầu năm 1946, cho đến hình ảnh người chiến sĩ an ninh hiện đại trong kỷ nguyên mới.

Sự kết hợp giữa âm nhạc giao hưởng và dàn dựng công phu

Đêm Gala quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng như Hồng Nhung, Ngọc Anh, Anh Tú, Lâm Bảo Ngọc, cùng sự góp mặt của dàn nhạc giao hưởng và hàng trăm chiến sĩ Công an nhân dân. Các tiết mục được dàn dựng đan xen giữa âm nhạc, hoạt cảnh sân khấu và các phóng sự tư liệu quý giá để tái hiện sinh động chân dung người chiến sĩ qua các thời kỳ.

Đáng chú ý, chương trình dành không gian trang trọng để tri ân các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đây không chỉ là một đêm nhạc mà còn là bản hùng ca khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng cống hiến của lực lượng an ninh vì một Việt Nam ổn định và phát triển bền vững. Quý vị có thể theo dõi trực tiếp toàn bộ diễn biến chương trình trên sóng VTV1.