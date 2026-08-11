Trực tiếp Genoa vs AC Milan: Hiệp 2 bắt đầu, AC Milan dẫn 2-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Genoa vs AC Milan: Hiệp 2 bắt đầu, AC Milan dẫn 2-0

Văn Thể08/11/2026 16:16

AC Milan đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 21 điểm, đứng hạng 5. Họ đến sân Luigi Ferraris gặp Genoa, đội hạng 12, lúc 21:00 ngày 08/11/2026.

Genoa0 - 2AC MilanHiệp 2 — phút 87'
  • 87'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Genoa 0 - 2 AC Milan.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (Genoa): Djibril Sow vào sân thay Hamed Junior Traorè.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (Genoa): Franz-Ethan Meichtry vào sân thay Samuel Wiafe.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (AC Milan): Ardon Jashari vào sân thay Christian Pulisic.

  • 78'AC Milan ép sân

    Cầm bóng: Genoa 35% - 65% AC Milan, dứt điểm 9 - 5 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 2 - 0; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 11 - 9, cứu thua 0 - 3.

  • 76'Thẻ vàng

    Phút 76': Christian Pulisic (AC Milan) nhận thẻ vàng (Not Retreating).

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Genoa): Lorenzo Colombo vào sân thay Vítor Manuel Carvalho Oliveira.

  • 66'AC Milan ép sân

    Cầm bóng: Genoa 35% - 65% AC Milan, dứt điểm 8 - 5 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 1 - 0; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 9 - 8, cứu thua 0 - 2.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (AC Milan): Filippo Terracciano vào sân thay Sankhoun Diawara.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Genoa): Tommaso Baldanzi vào sân thay Junior Messias.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Genoa): Stephan El Shaarawy vào sân thay Alessandro Marcandalli.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (AC Milan): Omari Hutchinson vào sân thay Alphadjo Cissè.

  • 52'AC Milan ép sân

    Cầm bóng: Genoa 36% - 64% AC Milan, dứt điểm 7 - 4 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 0 - 2.

  • 50'Thẻ vàng

    Phút 50': Alessandro Marcandalli (Genoa) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 50'Thẻ vàng

    Phút 50': Adrien Rabiot (AC Milan) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

  • 39'AC Milan ép sân

    Cầm bóng: Genoa 42% - 58% AC Milan, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 0 - 2); việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 5.

  • 28'Thẻ vàng

    Phút 28': Sankhoun Diawara (AC Milan) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 26'AC Milan ép sân

    Cầm bóng: Genoa 40% - 60% AC Milan, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 2); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 0 - 2.

  • 19'BÀN THẮNG! AC Milan (0-2)

    Phút 19': Christian Pulisic (AC Milan) lập công (kiến tạo: Gonçalo Ramos). Tỷ số: 0 - 2.

  • 14'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Genoa 43% - 57% AC Milan, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1.

  • 13'BÀN THẮNG! AC Milan (0-1)

    Phút 13': Alphadjo Cissè (AC Milan) lập công (kiến tạo: Adrien Rabiot). Tỷ số: 0 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Genoa tiếp đón AC Milan.

Cập nhật lúc 22:47 08/11/2026

Đội hình chính thức
Genoa
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV D. De Rossi
AC Milan
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Ruben Amorim
1
J. Bijlow
27
Marcandalli
5
L. Østigård
22
J. Vásquez
3
K. Ehizibue
71
S. Wiafe
25
H. Traorè
77
M. Ellertsson
10
Junior Messias
9
Vítinha
18
M. Osmajić
16
M. Maignan
34
Mario Gila
5
K. De Winter
13
S. Bocoum
80
Y. Musah
14
L. Modrić
12
A. Rabiot
22
Diego Moreira
70
A. Cissè
11
C. Pulišić
9
Gonçalo Ramos
Dự bị
Genoa
2 M. Mitaj4 Alexsandro Amorim8 T. Baldanzi29 L. Colombo16 C. Drameh92 El Shaarawy17 E. Havel11 E. Meichtry34 S. Otoa
AC Milan
33 D. Bartesaghi35 V. Vladimirov41 L. P. Bouyer73 F. Camarda28 C. Comotto2 P. Estupiñán20 O. Hutchinson30 A. Jashari42 Terracciano
Cập nhật đội hình lúc 20:32 08/11/2026
GenoaThống kêAC Milan
35%
Kiểm soát bóng
65%
9
Dứt điểm
5
3
Trúng đích
2
2
Phạt góc
0
11
Phạm lỗi
9
2
Việt vị
1
0
Thủ môn cứu thua
3

AC Milan đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 21 điểm và vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Chuyến làm khách trên sân Luigi Ferraris của Genoa lúc 21:00 ngày 08/11/2026 vì thế là phép thử đáng chú ý cho tham vọng của đội bóng thành Milan.

AC Milan giữ vị thế trong nhóm đầu

Với 21 điểm, AC Milan đứng hạng 5 và hơn Genoa 8 điểm. Khoảng cách này cho thấy hai đội đang ở hai nửa khác nhau của bảng xếp hạng: một bên bám sát nhóm đầu, một bên đứng hạng 12 với 13 điểm.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của AC Milan chưa thật sự ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 2 trận và thua 3 trận. Trận mới nhất của họ là một thất bại, nên chuyến đến Genoa còn là cơ hội để lấy lại nhịp độ.

Genoa đang có chuỗi kết quả tích cực

Ở chiều ngược lại, Genoa bước vào trận đấu với tinh thần khá tốt. Đội chủ nhà thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần nhất, trong đó có 3 chiến thắng ở những trận mới nhất.

Đáng chú ý, phong độ này chưa giúp Genoa thu hẹp đáng kể khoảng cách với nhóm đầu. Dù vậy, một đội đang thắng nhiều thường chơi với sự tự tin cao, đặc biệt khi được thi đấu trên sân nhà.

Thế đối đầu nghiêng về AC Milan

Lịch sử gặp nhau gần đây cho thấy AC Milan có lợi thế. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Genoa chưa thắng trận nào, hòa 3 trận và thua 2 trận.

Con số 3 trận hòa cho thấy các cuộc chạm trán giữa hai đội thường khá cân bằng và không dễ phân thắng bại. AC Milan chưa bị Genoa đánh bại trong chuỗi này, nhưng cũng chưa bao giờ có được những chiến thắng dễ dàng.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Bài toán lớn nhất của AC Milan là duy trì sự ổn định. Phong độ thắng thua đan xen cho thấy đội chưa tìm được mạch kết quả liên tục. Một khởi đầu chắc chắn và khả năng hạn chế sai lầm sẽ rất quan trọng khi họ làm khách.

Với Genoa, thử thách là biến phong độ tốt thành điểm số trước đối thủ mạnh hơn trên bảng xếp hạng. Đội chủ nhà có thể tận dụng bầu không khí sân nhà và đà hưng phấn từ chuỗi trận vừa qua. Tuy vậy, lịch sử đối đầu nhắc họ rằng việc tìm một chiến thắng trước AC Milan chưa bao giờ dễ dàng.

Nhận định

Nhìn chung, đây là trận đấu có hai bức tranh đối lập. AC Milan hơn về vị trí và thành tích đối đầu, còn Genoa hơn về phong độ gần đây. Chênh lệch 8 điểm trên bảng xếp hạng cho thấy AC Milan vẫn là đội được đánh giá cao hơn, nhưng đà thăng hoa của Genoa đủ để biến trận đấu thành cuộc đọ sức khó lường.

Với AC Milan, mục tiêu bám sát nhóm dự cúp châu lục sẽ vững vàng hơn nếu họ vượt qua thử thách tại sân Luigi Ferraris. Genoa muốn khẳng định rằng họ không chỉ là đội đang có phong độ tốt mà còn đủ sức gây khó khăn cho các đối thủ ở nhóm đầu.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Genoa · 0 thắng3 hòaAC Milan · 2 thắng
17/05/2026
Genoa
1 - 2
AC Milan
AM
09/01/2026
AC Milan
1 - 1
Genoa
Hòa
06/05/2025
Genoa
1 - 2
AC Milan
AM
16/12/2024
AC Milan
0 - 0
Genoa
Hòa
05/05/2024
AC Milan
3 - 3
Genoa
Hòa
Genoa
5 trận gần nhất
TTTBT
10
Trận
4-1-5
T-H-B
10
Ghi (TB 1.0)
14
Thủng lưới
AC Milan
5 trận gần nhất
BTBTB
10
Trận
6-3-1
T-H-B
21
Ghi (TB 2.1)
12
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Lazio10910+1628TTTTT
2AS Roma11830+2127TTTHT
3Inter10811+1325BTTTT
4Como10721+1023TTTTH
5AC Milan10631+921TBTTH
6Frosinone11623+920BTTHT
11Torino11425-214HBBTT
12Genoa10415-413TTTBT
13Atalanta10325-411BHHBT
Tình hình lực lượng
Genoa
L. Venturino (Jumpers Knee)
AC Milan
Không có thông tin

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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