TRỰC TIẾP Trực tiếp Genoa vs Juventus: Hiệp 2 bắt đầu, Genoa dẫn 2-0 Juventus thường gây khó cho Genoa: thắng 4, hòa 1 trong 5 lần đối đầu gần nhất. Hai đội gặp nhau lúc 02h45 ngày 29/10/2026 tại sân Luigi Ferraris.

Genoa 2 - 0 Juventus Hiệp 2 — phút 66' 66' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Genoa 2 - 0 Juventus.

63' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Genoa 43% - 57% Juventus, dứt điểm 13 - 7 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 5 - 7; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 1 - 0.

59' Thay người Phút 59' (Juventus): Jérémie Boga vào sân thay Pape Matar Sarr.

59' Thay người Phút 59' (Juventus): Juan Cabal vào sân thay Andrea Cambiaso.

50' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Genoa 46% - 54% Juventus, dứt điểm 10 - 7 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 4 - 7; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Juventus): Edon Zhegrova vào sân thay Kerim Alajbegovic.

45' Thay người Phút 45' (Juventus): Nick Woltemade vào sân thay Federico Gatti.

41' Thay người Phút 41' (Genoa): Mario Mitaj vào sân thay Mikael Ellertsson.

37' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Genoa 47% - 53% Juventus, dứt điểm 9 - 5 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 4 - 6; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 1 - 0.

28' BÀN THẮNG! Genoa (2-0) Phút 28': Tommaso Baldanzi (Genoa) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

25' Genoa ép sân Cầm bóng: Genoa 59% - 41% Juventus, dứt điểm 7 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 4 - 4; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 1 - 0.

13' Genoa ép sân Cầm bóng: Genoa 75% - 25% Juventus, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 0.

12' BÀN THẮNG! Genoa (1-0) Phút 12': Kingsley Ehizibue (Genoa) lập công (kiến tạo: Tommaso Baldanzi). Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Genoa tiếp đón Juventus.

Cập nhật lúc 04:11 29/10/2026

Đội hình chính thức Genoa Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV D. De Rossi Juventus Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV L. Spalletti 1 J. Bijlow 27 Marcandalli 5 L. Østigård 22 J. Vásquez 77 M. Ellertsson 4 Alexsandro Amorim 8 T. Baldanzi 3 K. Ehizibue 32 M. Frendrup 18 M. Osmajić 9 Vítinha 25 G. Vicario 26 J. Lucumí 4 F. Gatti 3 Bremer 15 P. Kalulu 12 Douglas Luiz 29 P. Sarr 20 A. Cambiaso 22 W. McKennie 17 Kerim-Sam Alajbegović 9 R. Kolo Muani Dự bị Genoa 25 H. Traorè 71 S. Wiafe 92 El Shaarawy 29 L. Colombo 10 Junior Messias 11 E. Meichtry 2 M. Mitaj 34 S. Otoa 31 D. Puczka Juventus 27 N. Woltemade 24 D. Rugani 23 C. Pinsoglio 43 F. Pagnucco 41 A. Owusu 33 Neto 8 Koopmeiners 6 L. Kelly 47 A. Durmiši Cập nhật đội hình lúc 02:22 29/10/2026

Genoa Thống kê Juventus 43% Kiểm soát bóng 57% 13 Dứt điểm 7 2 Trúng đích 1 5 Phạt góc 7 3 Phạm lỗi 3 1 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 0

Juventus thường gây khó cho Genoa trong các lần chạm trán. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, đội khách thắng 4 trận, hòa 1 trận, còn Genoa chưa có chiến thắng nào. Trận đấu diễn ra lúc 02h45 ngày 29/10/2026 trên sân vận động Luigi Ferraris.

Thế đối đầu nghiêng hẳn về Juventus

Lịch sử gần đây không đứng về phía chủ nhà. Genoa không thắng trận nào trong 5 lần gặp Juventus gần nhất và chỉ giành được một trận hòa. Bốn lần còn lại, họ đều phải chấp nhận thất bại.

Với tỷ lệ 4 thắng, 1 hòa, Juventus mang tới Luigi Ferraris lợi thế tâm lý rõ rệt. Đây cũng là lý do câu hỏi liệu đội khách có tiếp tục duy trì ưu thế trở thành tâm điểm của cuộc chạm trán này.

Phong độ: Genoa dao động, Juventus ổn định hơn

Genoa thắng 2 và thua 3 trong 5 trận gần nhất. Họ vừa có chiến thắng ở trận mới nhất, nhưng trước đó là chuỗi kết quả đan xen thắng và thua, rồi hai trận thua liên tiếp ở giai đoạn cũ hơn. Phong độ thiếu liền mạch khiến đội chủ nhà khó tạo được nền tảng vững chắc.

Trong khi đó, Juventus thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đội khách cũng vừa thắng ở trận mới nhất. Chỉ một thất bại trong 5 trận cho thấy Juventus có độ ổn định cao hơn, dù chưa phải chuỗi kết quả hoàn hảo.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Juventus đang đứng hạng 7 với 14 điểm. Genoa xếp hạng 16 với 7 điểm, kém đối thủ 7 điểm và 9 bậc. Khoảng cách này phản ánh khá rõ chênh lệch về phong độ và kết quả của hai đội ở giai đoạn hiện tại.

Với Genoa, trận đấu trên sân nhà là cơ hội để cải thiện hình ảnh và thu hẹp khoảng cách với nhóm trên. Với Juventus, một kết quả tốt sẽ giúp họ củng cố vị trí đang có.

Điểm then chốt về chiến thuật

Genoa cần sự chắc chắn ngay từ đầu trận. Khi phong độ còn thiếu ổn định và lịch sử đối đầu bất lợi, việc hạn chế sai sót và giữ vững khoảng cách giữa các tuyến sẽ là điều kiện tiên quyết để họ cạnh tranh.

Ngược lại, Juventus có thể dựa vào kinh nghiệm từ những lần gặp trước. Đội khách sở hữu thứ hạng cao hơn, phong độ tốt hơn và bề dày thành tích đối đầu, nên khả năng cao họ sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Tuy nhiên, lợi thế trên giấy tờ không phải lúc nào cũng chuyển hóa thành kết quả. Genoa vừa thắng ở trận gần nhất và sẽ thi đấu trước khán giả nhà, hai yếu tố có thể tiếp thêm tinh thần cho họ.

Nhận định

Nhìn chung, mọi chỉ dấu đều nghiêng về Juventus: thành tích đối đầu vượt trội, phong độ ổn định hơn và thứ hạng cao hơn trên bảng xếp hạng. Đội khách đang là bên được đánh giá cao hơn và có nhiều cơ sở để tiếp tục duy trì ưu thế trước Genoa.

Dù vậy, Genoa không phải không có cơ hội. Nếu chủ nhà giữ được sự tập trung và tận dụng lợi thế sân nhà, họ hoàn toàn có thể làm khó đối thủ và tìm cách phá vỡ chuỗi kết quả bất lợi trong các lần gặp gần đây.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Genoa · 0 thắng 1 hòa Juventus · 4 thắng Juventus 2 - 0 Genoa JUV Genoa 0 - 1 Juventus JUV Juventus 1 - 0 Genoa JUV Genoa 0 - 3 Juventus JUV Juventus 0 - 0 Genoa Hòa

Genoa 5 trận gần nhất T B T B B 8 Trận 2-1-5 T-H-B 6 Ghi (TB 0.8) 13 Thủng lưới Juventus 5 trận gần nhất T H B T H 8 Trận 4-2-2 T-H-B 11 Ghi (TB 1.4) 8 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Lazio 9 8 1 0 +15 25 T T T T T 2 Inter 8 7 1 0 +13 22 T T T H T 3 AS Roma 9 6 3 0 +15 21 T H T H H … 6 Frosinone 8 4 2 2 +4 14 H T B T H 7 Juventus 8 4 2 2 +3 14 T B H T B 8 Torino 9 4 1 4 0 13 B T T T H … 15 Monza 8 2 1 5 -3 7 B T B T B 16 Genoa 8 2 1 5 -7 7 T B T B H 17 Udinese 8 1 1 6 -9 4 B B B B B …

Tình hình lực lượng Genoa ✚ E. Havel (Ankle Injury) ✚ L. Venturino (Knee Injury) ✚ K. Ehizibue (Muscle Injury) ✚ D. Sow (Thigh Injury) ✚ S. Wiafe (Muscle Injury) ✚ E. Havel (Ankle Injury) ✚ L. Venturino (Knee Injury) ✚ K. Ehizibue (Muscle Injury) Juventus ✚ Z. Celik (Muscle Injury) ✚ F. Conceicao (Shoulder Injury) ✚ J. Ekhator (Muscle Injury) ✚ N. Gonzalez (Calf Injury) ✚ K. Grabara (Knee Injury) ✚ M. Locatelli (Knee Injury) ✚ A. Milik (Inactive) ✚ K. Thuram (Knee Injury)