Trực tiếp Genoa vs Juventus: Hiệp 2 bắt đầu, Genoa dẫn 2-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Genoa vs Juventus: Hiệp 2 bắt đầu, Genoa dẫn 2-0

Văn Thể28/10/2026 21:45

Juventus thường gây khó cho Genoa: thắng 4, hòa 1 trong 5 lần đối đầu gần nhất. Hai đội gặp nhau lúc 02h45 ngày 29/10/2026 tại sân Luigi Ferraris.

Genoa2 - 0JuventusHiệp 2 — phút 66'
  • 66'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Genoa 2 - 0 Juventus.

  • 63'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Genoa 43% - 57% Juventus, dứt điểm 13 - 7 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 5 - 7; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 1 - 0.

  • 59'Thay người

    Phút 59' (Juventus): Jérémie Boga vào sân thay Pape Matar Sarr.

  • 59'Thay người

    Phút 59' (Juventus): Juan Cabal vào sân thay Andrea Cambiaso.

  • 50'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Genoa 46% - 54% Juventus, dứt điểm 10 - 7 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 4 - 7; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 1 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Juventus): Edon Zhegrova vào sân thay Kerim Alajbegovic.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Juventus): Nick Woltemade vào sân thay Federico Gatti.

  • 41'Thay người

    Phút 41' (Genoa): Mario Mitaj vào sân thay Mikael Ellertsson.

  • 37'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Genoa 47% - 53% Juventus, dứt điểm 9 - 5 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 4 - 6; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 1 - 0.

  • 28'BÀN THẮNG! Genoa (2-0)

    Phút 28': Tommaso Baldanzi (Genoa) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

  • 25'Genoa ép sân

    Cầm bóng: Genoa 59% - 41% Juventus, dứt điểm 7 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 4 - 4; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 1 - 0.

  • 13'Genoa ép sân

    Cầm bóng: Genoa 75% - 25% Juventus, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 0.

  • 12'BÀN THẮNG! Genoa (1-0)

    Phút 12': Kingsley Ehizibue (Genoa) lập công (kiến tạo: Tommaso Baldanzi). Tỷ số: 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Genoa tiếp đón Juventus.

Cập nhật lúc 04:11 29/10/2026

Đội hình chính thức
Genoa
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV D. De Rossi
Juventus
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV L. Spalletti
1
J. Bijlow
27
Marcandalli
5
L. Østigård
22
J. Vásquez
77
M. Ellertsson
4
Alexsandro Amorim
8
T. Baldanzi
3
K. Ehizibue
32
M. Frendrup
18
M. Osmajić
9
Vítinha
25
G. Vicario
26
J. Lucumí
4
F. Gatti
3
Bremer
15
P. Kalulu
12
Douglas Luiz
29
P. Sarr
20
A. Cambiaso
22
W. McKennie
17
Kerim-Sam Alajbegović
9
R. Kolo Muani
Dự bị
Genoa
25 H. Traorè71 S. Wiafe92 El Shaarawy29 L. Colombo10 Junior Messias11 E. Meichtry2 M. Mitaj34 S. Otoa31 D. Puczka
Juventus
27 N. Woltemade24 D. Rugani23 C. Pinsoglio43 F. Pagnucco41 A. Owusu33 Neto8 Koopmeiners6 L. Kelly47 A. Durmiši
Cập nhật đội hình lúc 02:22 29/10/2026
GenoaThống kêJuventus
43%
Kiểm soát bóng
57%
13
Dứt điểm
7
2
Trúng đích
1
5
Phạt góc
7
3
Phạm lỗi
3
1
Việt vị
1
1
Thủ môn cứu thua
0

Juventus thường gây khó cho Genoa trong các lần chạm trán. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, đội khách thắng 4 trận, hòa 1 trận, còn Genoa chưa có chiến thắng nào. Trận đấu diễn ra lúc 02h45 ngày 29/10/2026 trên sân vận động Luigi Ferraris.

Thế đối đầu nghiêng hẳn về Juventus

Lịch sử gần đây không đứng về phía chủ nhà. Genoa không thắng trận nào trong 5 lần gặp Juventus gần nhất và chỉ giành được một trận hòa. Bốn lần còn lại, họ đều phải chấp nhận thất bại.

Với tỷ lệ 4 thắng, 1 hòa, Juventus mang tới Luigi Ferraris lợi thế tâm lý rõ rệt. Đây cũng là lý do câu hỏi liệu đội khách có tiếp tục duy trì ưu thế trở thành tâm điểm của cuộc chạm trán này.

Phong độ: Genoa dao động, Juventus ổn định hơn

Genoa thắng 2 và thua 3 trong 5 trận gần nhất. Họ vừa có chiến thắng ở trận mới nhất, nhưng trước đó là chuỗi kết quả đan xen thắng và thua, rồi hai trận thua liên tiếp ở giai đoạn cũ hơn. Phong độ thiếu liền mạch khiến đội chủ nhà khó tạo được nền tảng vững chắc.

Trong khi đó, Juventus thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đội khách cũng vừa thắng ở trận mới nhất. Chỉ một thất bại trong 5 trận cho thấy Juventus có độ ổn định cao hơn, dù chưa phải chuỗi kết quả hoàn hảo.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Juventus đang đứng hạng 7 với 14 điểm. Genoa xếp hạng 16 với 7 điểm, kém đối thủ 7 điểm và 9 bậc. Khoảng cách này phản ánh khá rõ chênh lệch về phong độ và kết quả của hai đội ở giai đoạn hiện tại.

Với Genoa, trận đấu trên sân nhà là cơ hội để cải thiện hình ảnh và thu hẹp khoảng cách với nhóm trên. Với Juventus, một kết quả tốt sẽ giúp họ củng cố vị trí đang có.

Điểm then chốt về chiến thuật

Genoa cần sự chắc chắn ngay từ đầu trận. Khi phong độ còn thiếu ổn định và lịch sử đối đầu bất lợi, việc hạn chế sai sót và giữ vững khoảng cách giữa các tuyến sẽ là điều kiện tiên quyết để họ cạnh tranh.

Ngược lại, Juventus có thể dựa vào kinh nghiệm từ những lần gặp trước. Đội khách sở hữu thứ hạng cao hơn, phong độ tốt hơn và bề dày thành tích đối đầu, nên khả năng cao họ sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Tuy nhiên, lợi thế trên giấy tờ không phải lúc nào cũng chuyển hóa thành kết quả. Genoa vừa thắng ở trận gần nhất và sẽ thi đấu trước khán giả nhà, hai yếu tố có thể tiếp thêm tinh thần cho họ.

Nhận định

Nhìn chung, mọi chỉ dấu đều nghiêng về Juventus: thành tích đối đầu vượt trội, phong độ ổn định hơn và thứ hạng cao hơn trên bảng xếp hạng. Đội khách đang là bên được đánh giá cao hơn và có nhiều cơ sở để tiếp tục duy trì ưu thế trước Genoa.

Dù vậy, Genoa không phải không có cơ hội. Nếu chủ nhà giữ được sự tập trung và tận dụng lợi thế sân nhà, họ hoàn toàn có thể làm khó đối thủ và tìm cách phá vỡ chuỗi kết quả bất lợi trong các lần gặp gần đây.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Genoa · 0 thắng1 hòaJuventus · 4 thắng
06/04/2026
Juventus
2 - 0
Genoa
JUV
31/08/2025
Genoa
0 - 1
Juventus
JUV
30/03/2025
Juventus
1 - 0
Genoa
JUV
28/09/2024
Genoa
0 - 3
Juventus
JUV
17/03/2024
Juventus
0 - 0
Genoa
Hòa
Genoa
5 trận gần nhất
TBTBB
8
Trận
2-1-5
T-H-B
6
Ghi (TB 0.8)
13
Thủng lưới
Juventus
5 trận gần nhất
THBTH
8
Trận
4-2-2
T-H-B
11
Ghi (TB 1.4)
8
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Lazio9810+1525TTTTT
2Inter8710+1322TTTHT
3AS Roma9630+1521THTHH
6Frosinone8422+414HTBTH
7Juventus8422+314TBHTB
8Torino9414013BTTTH
15Monza8215-37BTBTB
16Genoa8215-77TBTBH
17Udinese8116-94BBBBB
Tình hình lực lượng
Genoa
E. Havel (Ankle Injury)
L. Venturino (Knee Injury)
K. Ehizibue (Muscle Injury)
D. Sow (Thigh Injury)
S. Wiafe (Muscle Injury)
E. Havel (Ankle Injury)
L. Venturino (Knee Injury)
K. Ehizibue (Muscle Injury)
Juventus
Z. Celik (Muscle Injury)
F. Conceicao (Shoulder Injury)
J. Ekhator (Muscle Injury)
N. Gonzalez (Calf Injury)
K. Grabara (Knee Injury)
M. Locatelli (Knee Injury)
A. Milik (Inactive)
K. Thuram (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Genoa vs Juventus: Hiệp 2 bắt đầu, Genoa dẫn 2-0
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