Trực tiếp Gent vs Aarhus: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Gent vs Aarhus: Đội hình xuất phát

Văn Thể15/10/2026 19:17

Gent và Aarhus cùng bước vào trận đấu với phong độ cao: Gent thắng 4 và Aarhus thắng 3 trong 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 23h45 ngày 15/10/2026 tại Planet Group Arena.

GentvsAarhusSẮP BẮT ĐẦU • 23:45
  • 23:45Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của Gent và Aarhus đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 23:45.

Cập nhật lúc 23:22 15/10/2026

Đội hình chính thức
Gent
Sơ đồ 4-3-3
Aarhus
Sơ đồ 3-4-2-1
33
Davy Roef
3
Maksim Paskotsi
16
Christian Burgess
44
Siebe Van der Heyden
20
Tiago Araújo
57
Matties Volckaert
17
Mathias Delorge
27
Tibe De Vlieger
7
Michel Ange Balikwisha
75
Ibrahima Cisse
11
Momodou Sonko
21
Mads Hedenstad
25
Colin Rösler
3
Daníel Grétarsson
19
Eric Kahl
26
Jacob Andersen
7
Markus Solbakken
10
Kristian Arnstad
23
Mikael Anderson
28
James Bogere
18
Callum McCowatt
27
Stefen Tchamche
Dự bị
Gent
30 Kjell Peersman18 Matisse Samoise39 Abdul Ayinde56 Mamadou Diallo8 László Bénes10 Aimé Omgba14 Kyrell Wilson22 Leonardo Lopes28 Mohammed El Âdfaoui
Aarhus
42 Marius van der Raad1 Jesper Hansen14 Tobias Mølgaard5 Frederik Tingager33 Luka Callø4 Magnus Knudsen29 Rasmus Carstensen8 Sebastian Jørgensen39 Frederik Emmery
Cập nhật đội hình lúc 23:22 15/10/2026

Gent và Aarhus gặp nhau trong thế cân bằng hiếm có: cả hai đều đang có phong độ cao. Gent thắng 4, hòa 1 trong 5 trận gần nhất, còn Aarhus thắng 3, hòa 1, thua 1. Trận đấu bắt đầu lúc 23h45 ngày 15/10/2026 tại Planet Group Arena.

Gent giữ mạch bất bại

Gent là đội có chuỗi kết quả ấn tượng hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này thắng 4 trận, hòa 1 trận và chưa nếm mùi thất bại. Hai trận mới nhất đều kết thúc bằng chiến thắng, trước đó là một trận hòa rồi hai trận thắng liên tiếp.

Chuỗi kết quả này giúp Gent bước vào trận với tâm lý ổn định. Một đội bóng không thua trong 5 lượt gần nhất thường có sự tự tin và nền tảng thi đấu vững vàng.

Aarhus đang trên đà hưng phấn

Aarhus cũng không kém cạnh. Đội khách thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Họ thắng cả hai trận mới nhất, sau đó là một trận hòa và một chiến thắng. Thất bại duy nhất nằm ở trận cũ nhất trong chuỗi này.

Điều đó cho thấy Aarhus đã vượt qua giai đoạn chưa ổn định và đang lấy lại nhịp thi đấu tốt. Đây là yếu tố khiến họ trở thành đối thủ không dễ bị đánh giá thấp.

Vị trí trên bảng xếp hạng

Trên bảng xếp hạng, Gent đứng hạng 5 còn Aarhus đứng hạng 16, cả hai cùng có 0 điểm. Khoảng cách thứ hạng nghiêng về Gent, nhưng phong độ gần đây của hai đội lại khá sát nhau, với chênh lệch chỉ nằm ở một trận thắng.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội đều có chuỗi trận tích cực, nên khả năng cao đây sẽ là cuộc đấu giằng co. Gent có lợi thế về độ ổn định khi chưa thua trận nào trong 5 lượt gần nhất. Trong khi đó, Aarhus mang theo tinh thần của một đội vừa thắng hai trận liền.

Đội nào duy trì được sự tập trung và tận dụng tốt cơ hội đầu tiên sẽ có lợi thế lớn trong một trận đấu giữa hai đội đang vào phom.

Nhận định

Gent nhỉnh hơn về thứ hạng và độ vững vàng của chuỗi kết quả. Aarhus vẫn đủ phong độ để gây khó khăn cho đối thủ. Một trận đấu hấp dẫn, nhiều năng lượng và cạnh tranh sát sao là điều người hâm mộ có thể kỳ vọng tại Planet Group Arena.

Gent
5 trận gần nhất
TTHTT
6
Trận
3-3-0
T-H-B
6
Ghi (TB 1.0)
3
Thủng lưới
Aarhus
5 trận gần nhất
TTHTB
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Mjallby AIF000000
2Brighton000000
3Monaco000000
4FK Jablonec000000
5Gent000000
6St. Truiden000000
8Atalanta000000
9Ajax000000
15Pafos000000
16Aarhus000000
17FC Copenhagen000000
24FC Lugano000000
25FK Crvena Zvezda000000
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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