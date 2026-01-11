TRỰC TIẾP Trực tiếp Getafe vs Sevilla: Đội hình xuất phát Getafe tiếp đối thủ xếp trên khá xa trên bảng xếp hạng khi Sevilla hơn chủ nhà 8 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 20:00 ngày 01/11/2026 tại Coliseum Alfonso Pérez.

Getafe vs Sevilla SẮP BẮT ĐẦU • 20:00 20:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Getafe và Sevilla đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 20:00.

Cập nhật lúc 19:32 01/11/2026

Đội hình chính thức Getafe Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Pepe Bordalás Sevilla Sơ đồ 4-4-2 · HLV Luis García 13 David Soria 14 Daniel Carvajal 15 S. Boselli 2 D. Dakonam 26 J. Valou 8 N. Gudelj 16 Francho Serrano 21 Andrés García 11 Ramón Terrats 10 M. Satriano 19 E. Ünal 1 Vlachodimos 2 Juan Iglesias 5 Andrés Castrín 4 Kike Salas 17 G. Suazo 21 C. Ejuke 6 L. Agoumé 24 Y. Fofana 20 Félix Correia 16 Isaac 19 L. Stassin Dự bị Getafe 5 A. Abqar 20 Iván Azón 3 Davinchi 35 Diego Ferrer 17 Kiko Femenía 1 J. Letáček 23 O. Mangala 9 Borja Mayoral 28 Alberto Risco Sevilla 11 R. Vargas 9 R. Ure 12 A. Sangante 10 Peque Fernández 8 Kochorashvili 18 Jon Guridi 7 Alfon González 13 Fran González 3 Julio Díaz del Romo Cập nhật đội hình lúc 19:32 01/11/2026

Getafe tiếp đối thủ xếp trên khá xa trên bảng xếp hạng. Sevilla đang đứng thứ 6 với 17 điểm, trong khi đội chủ nhà ở vị trí thứ 18 với 9 điểm. Khoảng cách 8 điểm và 12 bậc khiến cuộc đón tiếp tại Coliseum Alfonso Pérez lúc 20:00 ngày 01/11/2026 trở thành bài kiểm tra khó với Getafe.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Hai đội đang ở hai nửa đối lập của bảng xếp hạng. Sevilla với 17 điểm nằm ở nhóm trên, còn Getafe với 9 điểm đang ở nhóm cuối bảng. Với đội chủ nhà, mỗi trận đấu trên sân nhà vì thế mang giá trị lớn để thu hẹp khoảng cách với các đối thủ phía trên.

Ngược lại, Sevilla bước vào trận với vị thế của đội xếp trên và có thêm cơ hội củng cố vị trí trong nhóm đầu bảng.

Phong độ: Getafe thiếu ổn định

Trong 5 trận gần nhất, Getafe thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Trận thắng gần đây nhất là điểm sáng, nhưng sau đó đội chủ nhà không giữ được mạch kết quả tích cực. Chuỗi hai trận thua rồi hai trận hòa phản ánh một tập thể chưa tìm được sự ổn định cần thiết.

Đáng chú ý, trận gần nhất của Getafe là một trận thắng. Đây là yếu tố tinh thần quan trọng khi họ phải đối đầu một đối thủ có thứ hạng cao hơn.

Sevilla: Phong độ nhỉnh hơn nhưng chưa hoàn toàn thuyết phục

Sevilla thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Họ khởi đầu chuỗi này bằng hai chiến thắng liên tiếp, nhưng trước đó từng để thua và hòa. Bức tranh phong độ của đội khách vì thế khá thất thường, dù vẫn tích cực hơn so với chủ nhà.

Hai chiến thắng liên tiếp gần đây cho thấy Sevilla đang có đà hưng phấn. Đó là lợi thế đáng kể khi hành quân đến sân của một đội đang chật vật.

Thế đối đầu nghiêng về Sevilla

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Sevilla thắng 3 trận, Getafe thắng 1 trận và hai đội hòa 1 trận. Xu hướng này cho thấy đội khách thường có lợi thế trong các cuộc đối đầu trực tiếp. Dù vậy, một chiến thắng và một trận hòa của Getafe chứng tỏ họ hoàn toàn có khả năng gây khó dễ cho Sevilla.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Getafe, bài toán nằm ở sự kỷ luật và khả năng tận dụng lợi thế sân nhà. Đội chủ nhà cần chấm dứt chuỗi kết quả thiếu ổn định, đồng thời không để đối thủ tận dụng đà thắng lợi gần đây.

Về phía Sevilla, thách thức là giữ sự tập trung để biến lợi thế về điểm số và thành tích đối đầu thành kết quả cụ thể. Đội khách cần tránh để trận đấu trở nên giằng co, vì phong độ của họ cũng từng nhiều lần chững lại.

Nhận định

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng, phong độ gần đây và lịch sử đối đầu, Sevilla là bên được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, Getafe có động lực lớn khi thi đấu trên sân nhà, lại vừa có chiến thắng ở trận gần nhất. Trận đấu vì vậy hứa hẹn là cuộc đối đầu mà sức ép nghiêng về đội chủ nhà, nhưng không loại trừ khả năng họ tạo nên bất ngờ trước đối thủ xếp trên.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Getafe · 1 thắng 1 hòa Sevilla · 3 thắng Getafe 0 - 1 Sevilla SEV Sevilla 1 - 2 Getafe GET Getafe 0 - 0 Sevilla Hòa Sevilla 1 - 0 Getafe SEV Getafe 0 - 1 Sevilla SEV

Getafe 5 trận gần nhất T B B H H 10 Trận 2-3-5 T-H-B 5 Ghi (TB 0.5) 15 Thủng lưới Sevilla 5 trận gần nhất T T B H B 10 Trận 5-2-3 T-H-B 16 Ghi (TB 1.6) 16 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 11 10 0 1 +34 30 T B T T T 2 Atletico Madrid 11 9 1 1 +14 28 T T T T T 3 Real Madrid 10 8 0 2 +15 24 T T T B T … 5 Real Sociedad 10 6 1 3 +1 19 T T T T B 6 Sevilla 10 5 2 3 0 17 T B H B T 7 Athletic Club 9 3 3 3 +3 12 T B H H H … 17 Levante 11 2 4 5 -5 10 B B T H H 18 Getafe 10 2 3 5 -10 9 B H B T B 19 Valencia 10 1 3 6 -10 6 B H H B T …

Tình hình lực lượng Getafe ✚ Juanmi (Knee Injury) ✚ M. Martin (Red Card) ✚ J. Mojica (Yellow Cards) ✚ Z. Romero (Muscle Injury) ✚ C. Uche (Knee Injury) ✚ Juanmi (Knee Injury) ✚ M. Martin (Red Card) ✚ J. Mojica (Yellow Cards) Sevilla ✚ Marcao (Muscle Injury) ✚ M. Sierra (Shoulder Injury) ✚ Marcao (Muscle Injury) ✚ M. Sierra (Shoulder Injury)