Trực tiếp GIL Vicente vs Vitória SC: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp GIL Vicente vs Vitória SC: Đội hình xuất phát

Văn Thể02/11/2026 22:16

Vitória SC thường gây khó cho GIL Vicente: thắng 4, hòa 1 trong 5 lần đối đầu gần nhất. Hai đội gặp nhau lúc 03:15 ngày 03/11/2026 trên sân Estadio Cidade de Barcelos.

GIL VicentevsVitória SCSẮP BẮT ĐẦU • 03:15
  • 03:15Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của GIL Vicente và Vitória SC đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 03:15.

Cập nhật lúc 02:47 03/11/2026

Đội hình chính thức
GIL Vicente
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Luís Pinto
Vitória SC
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Tiago Margarido
30
Lucão
47
Ricardo Esgaio
39
Jonathan Buatu
45
David Moreira
2
José Silva
12
A. Lausen
86
Diogo Ferreira Prioste
77
Murilo
10
Santi García
7
T. Touré
9
Walace
98
Lucas Furtado
23
T. Strata
21
T. Borevković
5
A. Sidibé
13
João Mendes
8
Gonçalo Nogueira
16
Beni
11
Gustavo
20
Samu
7
O. Camara
9
A. Jakupovic
Dự bị
GIL Vicente
32 M. Fernández19 Guilherme15 Malick Gning82 Gonçalo Maia Pereira11 Joelson Fernandes27 A. Moreira26 Weverson6 Zé Carlos20 Gil Pinto Martins
Vitória SC
44 L. Doucet2 Miguel Maga19 V. Andersson40 Mohammed Kebdani6 M. Mitrović24 A. Ndoye29 V. Ouotro4 Óscar Rivas48 O. Zych
Cập nhật đội hình lúc 02:47 03/11/2026

Vitória SC thường gây khó cho GIL Vicente trong các lần chạm trán gần đây. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, đội khách thắng 4 trận và hòa 1 trận, còn chủ nhà chưa có chiến thắng nào. Trận đấu diễn ra lúc 03:15 ngày 03/11/2026 trên sân Estadio Cidade de Barcelos.

Thế đối đầu nghiêng về Vitória SC

Lịch sử gặp gỡ gần đây cho thấy sự chênh lệch rõ rệt. GIL Vicente không thắng trận nào trong 5 lần đối đầu gần nhất, chỉ giữ được một trận hòa. Vitória SC gần như áp đảo khi giành 4 chiến thắng.

Với chủ nhà, đây là một rào cản tâm lý cần vượt qua. Ngay cả khi thi đấu trên sân nhà, GIL Vicente vẫn phải tìm ra cách phá vỡ xu hướng bất lợi này.

Phong độ: GIL Vicente chững lại, Vitória SC ổn định hơn

Phong độ gần đây của hai đội đi theo hai hướng khác nhau. GIL Vicente thua 2 trận gần nhất, sau chuỗi 3 trận thắng liên tiếp trước đó. Từ một đội đang có đà đi lên, họ vừa có hai trận thất bại liên tiếp.

Ngược lại, Vitória SC thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đáng chú ý, đội khách thắng 2 trận mới nhất, nên bước vào trận đấu với tâm lý khá tích cực.

Vị trí trên bảng xếp hạng

Trên bảng xếp hạng, GIL Vicente đang đứng hạng 7 với 14 điểm, cao hơn Vitória SC ở hạng 13 với 8 điểm. Khoảng cách giữa hai đội là 6 điểm.

Tuy nhiên, thứ hạng chưa phản ánh hết bức tranh. Vitória SC đứng thấp hơn, nhưng lại có phong độ gần đây tốt hơn và lợi thế đối đầu rõ ràng. Còn GIL Vicente có vị trí cao hơn, song đang trải qua hai trận thua liền.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với chủ nhà, bài toán lớn nhất là lấy lại sự tự tin sau hai thất bại gần nhất. Việc đứng hạng 7 cho thấy GIL Vicente có nền tảng đủ tốt để cạnh tranh. Nếu thi đấu kỷ luật và tận dụng lợi thế sân nhà, họ hoàn toàn có thể làm khó đối thủ.

Vitória SC có thể dựa vào tinh thần từ hai chiến thắng gần nhất và những ký ức tích cực trong các lần gặp đối thủ này. Một khởi đầu chắc chắn sẽ giúp đội khách kiểm soát nhịp độ trận đấu và duy trì thế chủ động.

Nhận định

Các yếu tố đang nghiêng nhẹ về phía Vitória SC. Thành tích đối đầu vượt trội và phong độ ổn định hơn là hai điểm cộng lớn của đội khách. Dù vậy, GIL Vicente có thứ hạng cao hơn và lợi thế sân nhà, nên trận đấu chưa thể coi là ngã ngũ.

Câu hỏi đặt ra là liệu chủ nhà có chấm dứt được chuỗi kết quả không mấy dễ chịu trước Vitória SC, hay đội khách sẽ tiếp tục duy trì ưu thế quen thuộc.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
GIL Vicente · 0 thắng1 hòaVitória SC · 4 thắng
19/04/2026
GIL Vicente
0 - 1
Vitória SC
VS
09/12/2025
Vitória SC
0 - 0
GIL Vicente
Hòa
12/04/2025
GIL Vicente
0 - 1
Vitória SC
VS
03/12/2024
Vitória SC
4 - 0
GIL Vicente
VS
09/02/2024
Tứ kết
Vitória SC
3 - 1
GIL Vicente
VS
GIL Vicente
5 trận gần nhất
BBTTT
9
Trận
4-2-3
T-H-B
8
Ghi (TB 0.9)
7
Thủng lưới
Vitória SC
5 trận gần nhất
TTBTH
9
Trận
2-2-5
T-H-B
10
Ghi (TB 1.1)
10
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1FC Porto101000+2130TTTTT
2Benfica9711+1822TTBTT
3Sporting CP10631+1221TBTHH
6Academico Viseu10622+320TTTTT
7GIL Vicente9423+114BTTHB
8SC Braga10424+114TBBBH
12Estrela10244-410BBBBH
13Vitória SC922508TBHBH
14Maritimo10226-128BBBHB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp GIL Vicente vs Vitória SC: Đội hình xuất phát
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